Sparčiai artėjant naujiems mokslo metams, studentams, išvykstantiems mokytis į tolesnius miestus, itin aktualus tampa būsto nuomos klausimas.

Besidomintieji būsto nuoma turėtų įvertinti ne tik nuomos kainą, būsto vietą, įrengimą, eksploatavimo sąnaudas, bet ir atkreipti dėmesį į svarbiausius teisinius būsto nuomos aspektus.

3 svarbiausi būsto nuomos sutarties aspektai

Būtina pasirašyti sutartį

Nuomos sutartis – svarbus dokumentas, kuris užtikrina tiek nuomotojo, tiek nuomininko teises ir nustato jų pareigas. Tai oficialus susitarimas, nustatantis sąlygas, pagal kurias nuomojamas turtas. Nuomos sutartis gali būti sudaryta žodžiu ir raštu, tačiau rašytinė sutartis suteikia didesnį saugumą abiem šalims.

Tinkamai sudaryta sutartis padeda išvengti įvairių problemų, todėl verta skirti laiko ir pastangų jos sudarymui.

Nuomos sutartis ne visada turi būti rašytinė, tačiau tik raštu įforminti šalių įsipareigojimai padės išvengti ginčų ar juos išspręsti.

Įstatymas numato, kad paprasta nuomos sutartis ilgesniam nei vienų metų terminui turi būti rašytinė. Šios sutarties forma skiriasi atsižvelgus į ją sudarančius asmenis ir numatomą nuomos terminą. Jei gyvenamąją patalpą ketina nuomoti valstybė, savivaldybė ar juridinis asmuo, turi būti sudaroma rašytinė sutartis.

Kokią informaciją privalu nurodyti?

Būsto nuomos sutartyje turi būti nurodoma:

– sutarties šalys – nuomotojo ir nuomininko vardai, pavardės, asmens kodai arba įmonių pavadinimai ir kodai;

– nuomos trukmė – būsto nuomos pradžios ir pabaigos laikas, aptariama galimybė pratęsti nuomos sutartį. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota, o terminas nustatomas šalių susitarimu;

– nuomos objektas – būsto adresas, bendras plotas, patalpose esanti įranga, priklausiniai ir naudojimosi bendromis patalpomis sąlygos;

– nuomos mokestis – šalių susitarimu nustatytas jo dydis, mokėjimo terminai, atsiskaitymo už komunalines paslaugas tvarka ir pan. Nuomos mokestis nustatomas šalių susitarimu ir gali būti perskaičiuojamas, tačiau ne daugiau kaip vieną kartą per metus;

– sutarties sąlygos – nuomininko ir nuomotojo teisės ir pareigos (pavyzdžiui, pareiga nuomos mokestį už pirmąjį mėnesį sumokėti iš anksto, nuomos mokestį mokėti laiku, prižiūrėti būste esantį turtą ir pan.). Nuomininko šeimos nariai turi tokias pat teises pagal nuomos sutartį, kaip ir nuomininkas;

– netesybos – nuomos sutarties pažeidimo atveju taikomos baudos, delspinigiai.

Kada galima nutraukti sutartį?

Būsto nuomininkas turi teisę nutraukti nuomos sutartį, prieš mėnesį raštu įspėjęs nuomotoją. Jeigu nuomininkas apie tai nuomotoją įspėja likus mažiau nei mėnesiui, nuomotojas turi teisę į susidariusių nuostolių atlyginimą.

Iki įspėjimo termino pabaigos nuomininkas gali atšaukti įspėjimą, jei nuomotojas dar nėra sudaręs tos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties su kitu nuomininku.

Nuomotojas, gavęs nuomininko pranešimą apie sutarties nutraukimą, turi teisę patikrinti gyvenamosios patalpos būklę, iš anksto pranešęs nuomininkui apie tikrinimo datą ir laiką. Tokiu atveju nuomotojas taip pat turi teisę parodyti gyvenamąją patalpą būsimam nuomininkui, iš anksto pranešdamas nuomininkui susitikimo datą ir laiką. Išskyrus neatidėliotinus atvejus, nuomotojas neturi teisės tikrinti gyvenamosios patalpos ar jos rodyti būsimam nuomininkui nuo 21 iki 9 valandos.

Nuomotojas turi teisę reikalauti nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą tik po to, kai jis nusiuntė nuomininkui rašytinį įspėjimą apie būtinumą įvykdyti prievolę ar pašalinti padarytus pažeidimus per protingą terminą, tačiau nuomininkas, gavęs tokį įspėjimą, per protingą terminą prievolės neįvykdė ar pažeidimų nepašalino.

Nuomotojas turi teisę pareikšti reikalavimą nutraukti nuomos sutartį prieš terminą, jeigu nuomininkas:

1) naudojasi daiktu ne pagal sutartį ar daikto paskirtį;

2) tyčia ar dėl neatsargumo blogina daikto būklę;

3) nemoka nuomos mokesčio;

4) nedaro remonto tais atvejais, kai jis pagal įstatymus ar sutartį privalo jį daryti;

5) yra kiti nuomos sutartyje numatyti pagrindai.

Kur kreiptis?

Svarbu žinoti, kad dėl būsto nuomos sutarties sąlygų nevykdymo galima kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą el. p. [email protected].