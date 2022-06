„Drift Marijampolė 2022“ dalyviai savaitgalį pradės kovą dėl beprecedenčio dydžio piniginio prizo

Jau birželio 10-12 dienomis Marijampolėje, visiems šoninio slydimo gerbėjams pažįstamoje „Drift Arena“ trasoje (Vasaros g. 4, Senasis automobilių turgus) įvyks net trijų dienų „drifto“ maratonas.

Jo metu dalyviai varžysis Lietuvos šoninio slydimo „Street“ lygos prologe, o jau kitą dieną stos prie starto „Arena Drift Cup“ pirmame etape. Beje, pastarosios taurės sezonas šiemet pasižymės beprecedentėmis naujienomis – „drifteriai“ pasidalins 10 000 eurų prizinį fondą. Organizatoriai skaičiuoja, kad tokio dydžio prizinio fondo Lietuvoje dar nėra buvę. Kita naujovė – dalyviams įvedama „mono“ padanga.

Veiksmas Marijampolės „Drift Arena“ trasoje prasidės dar penktadienio popietę, nes nuo 14 iki 19 val. čia vyks treniruotės. Be to, čia visą penktadienį vyks ir „Drift Taxi“ važiavimai, tad žiūrovai turės puikią progą ne tik stebėti slystančius automobilius, bet ir pajusti šio sporto teikiamą adrenaliną pirmuoju asmeniu. Be to, žiūrovams čia bus įkurta visa reikiama infrastruktūra – nuo maitinimo vietų ir tualetų iki visų pamėgtų tribūnų, iš kurių galima patogiai stebėti aštriausias „drifto“ batalijas.

Šeštadienį trasą užims Lietuvos „Street“ lygos pilotai, kurių pirmiausia lauks treniruotė, kiek vėliau – kvalifikacija, o galiausiai viską vainikuos poriniai važiavimai. Čia organizatoriai tikisi itin gausaus dalyvių būrio – susirinkti ketina iki šimto pilotų. Įdomu tai, kad dalyvių sąrašuose galima rasti ne tik „drifto“ gerbėjams puikiai pažįstamus pilotus, bet ir jaunuosius talentus, nusprendusius žengti šonaslydžio keliu. Organizatoriai skaičiuoja, kad varžybose debiutuos vienas dvylikos metų sportininkas. Jaunajam „drifteriui“ kompaniją palaikys ir dar du šešiolikmečiai. Tarp gausaus vaikinų būrio bus galima išvysti iš šonu slystančių damų. Be to, šeštadienį žiūrovų lauks ir daugiau pramogų. Viena jų – motoakrobato, daugkartinio Lietuvos čempiono, 2017-ųjų metų pasaulio motoakrobatikos čempiono Pauliaus Labanausko pasirodymas.

Sekmadienį trijų dienų „drifto“ maratoną pratęs pirmasis „Drift Arena Cup“ taurės etapas. Įdomu tai, kad organizatoriai šiemet dalyviams yra paruošę malonią staigmeną. „Drift Arena Cup“ sezono pabaigoje pilotai pasidalins 10 000 eurų prizą. Beje, prizinis fondas bus skirtas ne trims greičiausiems, kaip dažniausiai įprasta, bet visam pirmam dešimtukui. Prizas bus paskirstytas atitinkamomis proporcijomis pagal iškovotas pozicijas.

Dar viena naujiena šioje taurėje – „mono“ padanga. Tai reiškia, kad visi dalyviai trasoje turės naudoti to paties gamintojo padangas. Verta pažymėti, kad pastarosios yra gaminamos Lietuvoje. Pagal tai, kokio galingumo automobiliais varžybose bus apsiginklavę dalyviai, jie galės rinktis iš dviejų išmatavimų. Organizatoriai tvirtina, kad „mono“ padangos taisyklė iki šiol nebuvo taikoma jokiose Lietuvoje vykusiose varžybose, o ir Europoje tai yra vienas iš retesnių atvejų, kai pritaikant šią taisyklę dar labiau sulyginamos pilotų galimybės ir mažesnę dalį rezultato lemia variklio galia. Nesvarbu, ar galingumas sieks 600 ar 250 arklio jėgų, visi važiuos maždaug vienodu greičiu. Tai reiškia, kad jau nuo TOP32 prasidės karštos ir artimos kovos. Be to, ši „mono“ padanga yra gana pigi ir leis dalyviams patirti mažesnes išlaidas, kurios viso sezono metu padangoms būna tikrai ženklios.

Organizatoriai kvietimu į varžybas taip pasidalijo ir su „drifteriais“ iš Lenkijos bei Latvijos, todėl tikimasi, kad kaimyninių šalių atstovai čia taip pat atvyks suremti savo kėbulus su mūsų šalies sportininkais. Kiek kaimynų pasiryš startuoti Lietuvoje bus aišku pabaigus registraciją, kuri šiuo metu vis dar vyksta.

„Drifto“ savaitgalį Marijampolės „Drift Arena“ trasoje rengiantis „Side to Side“ klubas planuoja, kad dauguma likusių sezono etapų taip pat vyks toje pačioje trasoje, tačiau keletą varžybų bus bandoma surengti kitose lokacijose. Kol kas organizatorių mintys sukasi apie Medininkus. Būtent šioje vietoje turėjo vykti pirmasis etapas, tačiau dėl vilkikų aikštelės užimtumo renginio vietą teko keisti. Visgi organizatoriai neatmeta galimybės šiemet ten vis tiek surengti mažiausiai vieną etapą.

Daugiau informacijos apie „Drift Marijampolė 2022“ renginį, tikslią jo dienotvarkę bei kitą informaciją galite rasti organizatorių sukurtame „Facebook“ renginyje paspaudę čia.

,,Side to Side“ inf. / organizatorių ir Dvam_Keturi Media nuotr.