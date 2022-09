Po daugiau nei mėnesį trukusio elektros kainų kilimo praėjusią savaitę elektros kaina Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse mažėjo. Lietuvoje elektra pigo 11 proc. ir kainavo 491,73 Eur/MWh. Latvijoje elektros kaina krito 15 proc., pasiekdama 441,81 Eur/MWh lygį, o Estijoje – 21 proc. iki 304,25 Eur/MWh.

Tuo tarpu „Nord Pool“ biržos kaina praėjusią kilo 1 proc. iki 317,69 Eur/MWh.

„Elektros kainų mažėjimą Baltijos regione daugiausia lėmė oro sąlygos ir kuro, ypač gamtinių dujų, kainų kritimas. Atslūgus karščio bangai elektros suvartojimas Baltijos šalyse sumažėjo 6 proc., o vėjo energijos gamyba, palyginti su ankstesne savaite, išaugo du kartus. Kainas Baltijos šalyse taip pat paveikė 45 proc. didesni energijos srautai iš Suomijos, nors srautai iš Švedijos SE4 prekybos zonos ir buvo 7 proc. mažesni. Tuo tarpu „Nord Pool“ sistemos kainos padidėjimą praėjusią savaitę daugiausia lėmė 4 proc. sumažėjusi vėjo energijos gamyba Šiaurės šalyse ir 2 proc. padidėjęs elektros suvartojimas, palyginti su ankstesnės savaitės duomenimis“, – sako energetikos sprendimų bendrovės „Elektrum Lietuva“ Verslo klientų skyriaus vadovas Artūras Zatulinas.

Šiaurės šalių branduolinės energijos gamybos įmonėse tebesitęsiant priežiūros darbams, pajėgumai siekia 80 proc. visų įrengtų pajėgumų.

Praėjusią savaitę elektros suvartojimas „Nord Pool“ regione šiek tiek augo, iki 6 653 GWh, gamyba mažėjo iki 6 655 GWh.

Lietuvoje mažėjo ir elektros vartojimas, ir gamyba

Baltijos šalyse elektros vartojimas per savaitę mažėjo 6 proc. ir siekė 472 GWh. Lietuvoje vartojimas per savaitę krito 9 proc. iki 213 GWh. Latvijoje šis rodiklis per savaitę traukėsi 5 proc. ir siekė 118 GWh, o Estijoje suvartota 1 proc. elektros mažiau nei ankstesnę savaitę, t. y. 141 GWh.

Elektros energijos gamybos apimtys Baltijos šalyse praėjusią savaitę mažėjo 15 proc. iki 287 GWh. Lietuvoje elektros energijos pagaminta 24 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę – 74 GWh, Latvijoje – 16 proc. mažiau, 63 GWh, o Estijoje elektros gamyba traukėsi 10 proc. iki 150 GWh.