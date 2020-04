EP narių pokalbio su žurnalistu R. Bogdanu centre – situacija Kinijoje ir jos vaidmuo COVID-19 plėtroje

Europos Parlamento (EP) nariai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė savaitinio pokalbio metu su žurnalistu, rašytoju Ramūnu Bogdanu aptarė situaciją Kinijoje ir jos vaidmenį koronaviruso pandemijos plėtroje.

Pasak EP narės R. Juknevičienės, situacija Kinijoje kelia nerimą – randasi įvairių iniciatyvų ir Europos Parlamente, ir kitur, bandant aiškintis, kas gi įvyko Kinijoje vėlų praeitų metų rudenį.

EP narys A. Kubilius teigė, kad jam susidaro įspūdis, jog Europos Sąjunga blaškosi savo nuostatose dėl Kinijos. „Šią savaitę vyko Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto nuotolinis posėdis, kuriame dalyvavo ES aukščiausias įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Džosefas Borelis (Josep Borrell). Buvo daug diskutuojama apie Kiniją, Ameriką. Galų gale buvo suformuluota, kad kadangi Kinija ir JAV šiuo metu pykstasi, tai Europos Sąjunga turėtų būti tarpininku, tačiau tai – klaidingas požiūris“, – situaciją komentavo A. Kubilius.

Jis priminė, kad dėl situacijos Kinijoje šią savaitę EP nariai pasirašė garsaus žurnalisto ir rašytojo Edvardo Lukaso inicijuotą laišką Kinijos piliečiams ir draugams.

„Taip pat pasirašėme laišką dėl to, kad Kinijos valdžia areštavo 15 Honkongo demokratijos lyderių, tad aptarinėjome su Honkongo opozicijos žmonėmis, kaip padėti Honkongui. Be to, pasirašėme laišką ir Lietuvos valdžiai dėl to, kad Lietuvos diplomatai ir valdžia žymiai efektyviau paremtų Taivano siekį Pasaulio sveikatos organizacijos nare“, – kalbėjo europarlamentaras.

Kinija blokuoja Taivano narystę šioje organizacijoje.

Pokalbyje taip pat buvo aptartos ir koronaviruso kilmės teorijos. Apžvalgininko R. Bogdano teigimu, yra įvairių teorijų bei diskusijų dėl viruso kilmės – ar jis sukurtas žmogaus, ar atsiradęs natūraliai. Pasak jo, viename garsiausių mokslinių žurnalų „Lancet“ yra išspausdintas mokslininkų straipsnis, kuriuo nėra prasmės abejoti. Jame mokslininkai, būdami viruso genomo tyrinėtojais, sako, kad tokio viruso žmogus sukurti negali, jis yra natūralus.

„Toks yra atsakymas į pirmąsias sąmokslo teorijas, kad čia kas nors jį konstravo“, – sakė R. Bogdanas.

Tačiau, anot jo, yra svarstomas kitas klausimas: ar virusas kilo iš taip vadinamojo šlapio turgaus Uhane, ar iš laboratorijos, kuri yra visai netoli minėto turgaus.

Kalbant apie laboratoriją, kurioje virusas galėjo būti tyrinėjamas, R. Bogdano teigimu, joje lankėsi ir amerikiečių diplomatai iš ambasados Pekine, jie finansavo laboratoriją, kad būtų užtikrintas jos saugumas, ir tai nereiškia, kad ta laboratorija norėjo sukurti ką nors blogo.

„Ji galbūt tyrinėjo tuos gamtoje esančius virusus, bet galėjo būti neužtikrinamas sterilumas laboratorijoje – apie tai signalizavo ir ten lankęsi amerikiečiai, tad virusas tokiu būdu galėjo „nutekėti” į Uhaną, – svarstė tokią prielaidą žurnalistas. – Bėda ta, kad mes neturime imuniteto prieš virusus, kurie yra laukinėje gamtoje“.

Taip pat jis pažymėjo, kad dabartinė komunistinė Kinijos valdžia labai stengėsi nuslėpti koronaviruso protrūkį, apie kurį duomenų buvo jau lapkričio mėnesį.

„Pagal kinus, jeigu įvyko toks dalykas – reiškia valdžia silpna, o valdžia silpna būti negali“, – sakė R. Bogdanas.

Taip pat diskutuota ir apie Kinijos įtaką PSO, dabartinį šios organizacijos vadovą, aklai tikėjusį Kinijos teikiama informacija apie koronaviruso plitimą ir kt.

Europos Parlamento narių A. Kubiliaus, R. Juknevičienės ir L. Mažylio biuras

Užsakymo Nr.: SG-20-7