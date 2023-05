Iki vasaros dar liko mėnuo, bet jos skoniu jau galima mėgautis vis godžiau – parduotuvėse pasirodė naujo derliaus arbūzai iš Ispanijos.

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pažymi, kad pirmųjų sezono arbūzų pirkėjai visuomet laukia su nekantrumu ir juos noriai dedasi į krepšelius.

„Šiemet jau ne vieną mėnesį pirkėjai galėjo įsigyti besėklių arbūzų, tačiau būtent naujojo derliaus tradiciniai arbūzai vienareikšmiškai yra viena laukiamiausių naujienų lentynose. Žinodami lietuvių meilę šiam vaisiui, kiekvienais metais siekiame kuo greičiau juos pristatyti mūsų pirkėjams. Šiemet anksčiausiai jie sunoko Ispanijoje, o artėjant vasarai geografiją plėsime“, – teigia V. Budrienė.

Arbūzo žievė gali virsti nebrangiu skanėstu

Norint pradžiuginti ne tik skonio receptorius, bet ir piniginę, verta pasidairyti į kitas šalis bei jų įpročius. Jolanta Sabaitienė, prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus ekspertė, pastebi, kad svetur taupūs arbūzų gerbėjai neišmeta beveik nieko – turi skanių ir naudingų idėjų net žievei.

Pavyzdžiui, Azijoje jus pavaišintų marinuota arbūzo žievele. Tai sumanus būdas panaudoti visą arbūzą – gardžiam užkandžiui nereikės išlaidauti, o paprastam receptui pakaks vos kelių produktų, kurių rasite dažnoje virtuvėje.

„Dubenyje sumaišykite po 1 arbatinį šaukštelį obuolių acto, sojų padažo ir druskos. Įdėkite pusę šaukštelio cukraus. Gerai išmaišykite, kol cukrus ir druska ištirps. Nesijaudinkite, kad marinato nėra daug – iš arbūzo išsiskirs skysčio. Nuo arbūzo žievės plonai nulupkite žaliąją dalį ir supjaustykite baltąją gabaliukais. Užpilkite juos marinatu – tą patogu daryti stiklainyje arba plastikiniame užsegame maišelyje. Palaikykite šaldytuve bent kelias valandas, o geriausia – pernakt“, – receptu dalijasi J. Sabaitienė.

Smaližiams ji siūlo pasigaminti cukruotą arbūzo žievę, kuriai tereikia trijų paprastų žingsnių. Pirmiausia puode lygiomis dalimis sumaišykite cukrų ir vandenį, 5 minutes pavirkite. Sudėkite tiek pjaustytų arbūzo žievelių, kiek telpa, ir palikite virti apie valandą. Kai mišinys taps tirštas, nukelkite puodą nuo viryklės ir leiskite atvėsti. Nusunkite cukraus vandenį – ir jūsų saldžios žievės paruoštos!

Tuo tarpu sveikata besirūpinantys amerikiečiai dalijasi kitu būdu žievelių panaudojimui – glotnučių gamybai. Pasmulkintą žievelę dėkite į greitaeigį trintuvą, įpilkite šiek tiek vandens ir sutrinkite iki vientisos masės. Išpilstykite į ledo kubelių formą ir užšaldykite. Gauti žali ledukai puikiai tiks kokteilių atvėsinimui, o kartu juos praturtins ir maistingomis medžiagomis.

Nauda – didesnė, nei manote

J. Sabaitienė priduria, kad arbūzas nors ir mėgstamas, bet kartais nepelnytai nuvertinamas. Pabrėždami, kad beveik visas vaisius – vien vanduo, žmones pamiršta atkreipti dėmesį į arbūzo maistinę vertę.

„Iš tiesų arbūzo nauda mūsų organizmui yra gerokai didesnė nei tik skonis ir atgaiva karštą dieną. Arbūze tikrai gausu kalio – stiklinėje, pripildytoje šio vaisiaus, rasime apie 170 mg šio elemento. Jame taip pat daug vitamino A, beta karoteno ir liuteino, kurie padeda geram regėjimui. Netrūksta B grupės vitaminų, taip pat cinko, mangano, fluoro, vitamino C, magnio, kalcio ir fosforo“, – vardija maisto žinovė.

Be to, arbūze yra daug likopeno, todėl šis vaisius pasižymi imunitetą stiprinančiu ir antioksidaciniu poveikiu. Jis tinka ir hipertenzija sergantiems žmonėms, mat gali padėti sumažinti kraujo spaudimą. O arbūzuose esantis vitaminas C teigiamai veikia visą organizmą, įskaitant odą, nagus ir plaukus.