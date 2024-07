Maloniai saldžios, šviežios bulvytės ir krapai – vasarą simbolizuojantis derinys, kuris nuo seno įaugęs į lietuvių racioną.

Įsibėgėjus naujam jų derliui, šviežios bulvės ypač dažnai keliauja į pirkinių krepšelius – juolab, kad kaina tapo ypač patraukli, pastebi Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė. Kai jų skanumas pačiame pike, šviežiomis bulvėmis norisi mėgautis kuo dažniau – o kai pabos krapai, išbandykite ir kitą žalumyną. Įsitikinkite patys – su šviežiomis mėtomis atsivers visai naujas kulinarinių atradimų pasaulis.

„Pirkėjai be galo vertina šviežių vaisių ir daržovių, kurios mūsų parduotuves iš Lietuvos ūkių pasiekia vos per 1 dieną, įvairovę. Bet galima pajuokauti, kad kaip mopsė Bulvė yra mūsų socialinių tinklų žvaigždė, taip lietuviškos bulvės – išties pirkinių krepšelių pažibos. Jos perkamos ištisus metus, nepriklausomai nuo sezono, tačiau pirkėjai ypač mėgsta naujo derliaus šviežias lietuviškas bulves. Nors jų parduotuvėse turime dar nuo birželio, bet pirkėjai jų toli gražu neatsivalgė. Be to, didėjant šviežių bulvių pasiūlai, kaina mažėja, tad jos dar dažniau tampa lietuviškų pietų, vakarienės ingredientu“, – sako G. Kitovė.

Šiukštu nelaikykite šviežių bulvių taip – pakenksite

Pagrindinis bulvių privalumas yra tas, kad iš jų galime lengvai, pigiai ir greitai paruošti skanų patiekalą. Ar bulvės yra nesveikas ir kaloringas pasirinkimas, kurio reikėtų vengti laikantis sveikos mitybos režimo? Tikrai ne – tinkamai paruoštos jos gali netgi prisidėti prie širdies ir kraujagyslių bei virškinamojo trakto sveikatos, suteikti energijos ir, žinoma, džiuginti skonio receptorius, sako „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.

„Bulvės yra geras kalio, magnio, fosforo, vitamino C ir B6, kitų vertingų vitaminų bei mineralų šaltinis. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad svarbu ne tik jų ruošimas, bet ir laikymas namuose. Netinkamoje vietoje laikomos bulvės greitai praras savo naudingas medžiagas. Viena iš didžiausių klaidų – tai dėti jas į šaldytuvą“, – atkreipia dėmesį J. Sabaitienė.

Kai temperatūra pakyla, šaldytuve vasarą laikyti visas daržoves ir vaisius yra tikrai didelė pagunda. Tačiau tiesa ta, kad jis visai netinkamas bulvėms – jame temperatūra yra per žema, dėl to gali padidėti cukraus kiekis šiose daržovėse, jos taps minkštesnės.

„Geriausia šviežias bulves laikyti rūsyje arba sandėliuke, kur aplinkos temperatūra nėra aukšta, bet ne tokia žema kaip šaldytuvuose. Labai svarbu jas apsaugoti nuo saulės, kad nepažaliuotų, ir išimtas iš plastikinio maišelio, nes jame besikaupianti drėgmė skatins pelėsio atsiradimą. Be to, nuo seno žinoma taisyklė nelaikyti bulvių su svogūnais išties teisinga – svogūnai išskiria didelius kiekius dujų, kurios pagreitina daržovių ir vaisių nokimo procesą, tad gerokai sutrumpės bulvių galiojimo laikas. Bet žinoma, skaniausios bulvės bus pačios šviežiausios, todėl verčiau jų įsigyti dažniau mažesniais kiekiais“, – patarimais dalijasi „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja.

Šviežias bulves ruoškite sveikiau – naudokite ir netikėtus ingredientus

Nors bulvės yra sveikos pačios savaime, labai svarbu, kaip jos ruošiamos ir vartojamos. Pavyzdžiui, jeigu jas kepsite ar virsite aliejuje, jos prisigers daug riebalų. Jeigu jų salotas ruošite su majonezu – stipriai išauginsite tokio patiekalo kalorijų skaičių. Todėl vasarą, kai šviežių bulvių skonis pats savaime yra puikus, verčiau atsigręžti ir į šviežius priedus joms, siūlo „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.

„Šviežias naujo derliaus bulves galite paruošti su minimaliu kiekiu riebalų, pasitelkus įvairius žalumynus ir prieskonius. Puikus pasirinkimas yra kepti bulves orkaitėje su nedideliu kiekiu alyvuogių aliejaus, pridedant šviežio rozmarino, česnako ir apšlakstant citrinos sultimis – tai suteiks joms traškumo ir aromato. Virta bulvė su šviežiais krapais, petražolėmis bei čiobreliais bus lengvas ir gaivus garnyras. Eksperimentuokite su mėgstamais prieskoniais, pavyzdžiui, raudonėliais ar bazilikais, kad atrastumėte naujus skonius ir išlaikytumėte patiekalus sveikus ir lengvus“, – idėjomis dalijasi G. Urbonavičiūtė.

Be to, bulves tikrai verta derinti su šviežiomis daržovėmis, tokiomis kaip agurkai, pomidorai ir raudonieji svogūnai, sukuriant spalvingas ir maistingas salotas. Be galo skanu jas ruošti ir su šparaginėmis pupelėmis arba žirneliais.

Dar vienas naujas derinys – šviežios bulvės ir mėta – bus tiesiog gaivos įsikūnijimas. Ryškiam ir ypač vasara alsuojančiam patiekalui reikės vos kelių ingredientų, kuriems išleisite visai mažai. O naujai pateiktos įprastos šviežios bulvės taps ryškia vasaros stalo žvaigžde. Mėtos prideda subtilų aromatą ir šviežumo pojūtį, kuris puikiai kontrastuoja su bulvių tekstūra.

Šviežios bulvės su mėtomis

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 25 min.

Reikės: 800 g šviežių bulvių, 100 g sviesto (jei norite, galite dėti mažiau), kelių šakelių šviežių mėtų, 3 skiltelių česnako, druskos, šviežiai maltų pipirų. Papildomai, jeigu norite sočiau: šiek tiek šviežiai spaustų citrinos sulčių, kad suteiktumėte daugiau gaivos, pasmulkintų juodųjų alyvuogių ir fetos dėl išraiškingesnio skonio.

Gaminame:

Bulves nuplaukite šaltame vandenyje, kad pašalintumėte nešvarumų likučius. Nešveiskite per stipriai, nes pašalinsite visą odelę. Pakanka jas patrinti kempine arba ranka pamaišyti dubenyje su vandeniu ir druska.

Užpilkite bulves puode šaltu vandeniu, įberkite druskos, įdėkite 1 nuluptą česnako skiltelę, uždenkite dangčiu ir užvirkite. Kai užvirs, sumažinkite virimo temperatūrą ir virkite apie 10-15 minučių arba tol, kol bulvės bus pakankamai minkštos. Nusausinkite bulves ir išmeskite česnaką.

Tame pačiame puode ištirpinkite sviestą ir sudėkite likusį pasmulkintą česnaką, pakepkite apie minutę.

Sudėkite bulves atgal į puodą, sumaišykite su sviestu ir česnaku, suberkite šviežias smulkintas mėtas (kelis lapelis pasilikite papuošimui), pagardinkite druska, pipirais ir dar kartą sumaišykite, kad viskas gerai pasidengtų.

Sudėkite bulves į didelį dubenį, jeigu naudojate – suberkite pjaustytas alyvuoges ir patrupinkite fetos sūrio. Papuoškite šviežiomis mėtomis ir patiekite.