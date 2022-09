Vaistinėse apsilanko vis daugiau sirguliuojančių žmonių, kurie ne visuomet gali atskirti – jiems paprasčiausias peršalimas, koronavirusas ar visgi gripas, pasakoja „Eurovaistinės“ farmacininkė Jovita Aleknienė. Anot jos, šiuo apgaulingu laikotarpiu svarbu gebėti atskirti šias ligas bei pradėti teisingą gydymą, o užvis efektyviausias būdas užkirsti kelią gripui – vakcinacija, kurią galima atlikti ir vaistinėse.

Ne visada atskiriame, kuo gi sergame

Vos vienas sergantysis gripu gali užkrėsti keturis ar net daugiau žmonių, pasakoja „Eurovaistinės“ farmacininkė Jovita Aleknienė. Stebint didėjantį sirguliuojančių klientų skaičių, vaistininkė pastebi, kad nedidelė dalis jų gali įvardinti – peršalimu, koronavirusu ar gripu jie serga.

„Vienas ryškiausių gripo simptomų – staigi ligos pradžia, taip pat 38 laipsnių ar dar aukštesnės temperatūros laikymasis 3-4 dienas, kai tuo tarpu peršalus ji pakyla labai nežymiai. Jeigu abiem ligoms būdingas bendras silpnumas ir nuovargis, tai gripas išsiskiria šaltkrėčiu, kaulų laužymu, galvos ir raumenų skausmais, sausu ir sunkiu kosuliu, stipriu gerklės skausmu. Tuo tarpu čiaudulys, užgulta nosis ar sloga dažniau yra būdingi peršalimui“, – pasakoja J. Aleknienė.

Vaistininkė priduria, kad jeigu pagal simptomus galime atskirti gripą nuo peršalimo, to paties padaryti su koronavirusu nepavyks. Anot jos, COVID-19 infekcijai būdingi tiek peršalimo, tiek gripo simptomai, todėl šią ligą galima atskirti tik atlikus COVID-19 testą.

„Gebėjimas teisingai įvardinti simptomus yra itin svarbus, kadangi visų šių ligų gydymas yra skirtingas. Peršalimas ir koronavirusas neturi specifinio gydymo – malšinami pavieniai simptomai, o organizme svarbu palaikyti optimalų skysčių ir elektrolitų kiekį. Tuo tarpu gripui skiriamas specialus gydymas antivirusiniais vaistais, kuriuos išgėrus pirmieji pagerėjimo rezultatai pasimato per pirmą parą“, – pasakoja J. Aleknienė.

Kaip apsisaugoti nuo gripo?

Norint išvengti arba sumažinti gripo simptomus, būtina iš anksto rūpintis savo imunitetu, pabrėžia vaistininkė. Ji išskiria, kad šiuo metu imuninės sistemos stiprinimui reikėtų vartoti tokius vitaminus kaip A, B, C, D ir E.

„Žinoma, ne visuomet randame laiko ir noro vartoti tiek daug skirtingų vitaminų, todėl išskiriant vieną, patariama rinktis būtent liposominį vitaminą C. Visgi vitaminų nepakanka – greta būtina sveikai maitintis, kasdien judėti, išsimiegoti ir palaikyti normalią nervų sistemą. Nepamaišys ir higienos taisyklių laikymasis – dažnas rankų plovimas, patalpų vėdinimas, čiaudėjimas prisidengus nosinaite arba alkūne, o įtarus gripą – buvimas namuose“, – pasakoja J. Aleknienė.

Dar ne per vėlu pasiskiepyti

Ne visuomet pakaks vitaminų, judėjimo ir sveikos mitybos, norint apsisaugoti nuo gripo, tikina vaistininkė. Geriausia apsauga nuo šios ligos – pasiskiepijimas.

„Rugsėjis yra kone pats tinkamiausias metas skiepytis nuo gripo, kad jau įsivyravus šaltajam sezonui turėtume stiprią apsaugą. Pasiskiepijus nuo gripo, vakcina pradeda veikti per dvi savaites, o galutinai imunitetas sustiprėja per mėnesį. Dar patogiau, kad norint pasiskiepyti žmonėms nebereikia vykti į gydymo įstaigas – pakanka iš anksto užsiregistravus užsukti į skiepijančią „Eurovaistinės“ vaistinę, kur per 20 minučių jus paskiepys mūsų farmacininkas. Tad dar rugsėjį spėję pasiskiepyti, jau spalio viduryje ramiai pasitiksite gripo sezono piką“, – šypsosi J. Aleknienė.