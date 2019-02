Gyvenkime saugiai – įsigykime autonominį dūmų detektorių

Susumavus prevencinės akcijos „Gyvenkime saugiai“ rezultatus, paaiškėjo, kad praėjusių metų pabaigoje autonominius dūmų detektorius savo namuose buvo įsirengę 43,4 proc. aplankytų gyventojų. Akcijos metu valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai ir ugniagesiai gelbėtojai aplankė per 106 tūkst. gyvenamųjų būstų. „Statistikos duomenys rodo, kad visus metus gyventojų, savo namuose įsirengusių dūmų detektorius, skaičius nuolat augo, – sakė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Jūris Targonskas. – Todėl siekdami, kad ši tendencija išliktų ir toliau, šiemet prevencinę akciją tęsime, toliau konsultuosime gyventojus ir skatinsime įsigyti autonominius dūmų detektorius. Šiemet vėl ketinama aplankyti 100 tūkstančių būstų“.

Lankydami gyventojus, valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai ir ugniagesiai gelbėtojai teikė jiems praktinius patarimus, kaip susitvarkyti krosnis, elektros instaliaciją, priminė, kad būtina išsivalyti dūmtraukius ir skatino įsigyti ir įsirengti autonominius dūmų detektorius.

Pernai šalyje gaisrų metu žuvo 86 žmonės, 2017 m. – 103. Tai mažiausias gaisruose žuvusių žmonių skaičius per 30 metų. „Pernai buvo 10 atvejų, kai kilus gaisrui pradėję veikti autonominiai dūmų detektoriai išgelbėjo žmonių gyvybes“, – sakė J. Targonskas. Gyventojus įsigyti šiuos prietaisus paskatino ir 2018 m. gegužės 1 d. įsigaliojęs reikalavimas kiekvienuose namuose turėti įrengtą autonominį detektorių, taip pat akcijos „Gyvenkime saugiai“ metu surengti vizitai pas gyventojus. Be to, valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspektoriai ir ugniagesiai gelbėtojai, padedant savivaldybėms, vargingiau gyvenantiems žmonėms ir daugiavaikėms šeimoms pernai padovanojo ir įrengė per 7 tūkst. autonominių dūmų detektorių.

Kad šis prietaisas būtinas namuose, įsitikino ne vienas gyventojas, patyręs gaisrą. Jo šaižus garsas žmones prikelia iš miego ir gali išgelbėti ne tik gyvybę, bet ir turtą. Išgirdę autonominio dūmų detektoriaus skleidžiamą garsą, išvengti skaudžios nelaimės gali padėti ir kaimynai ar aplinkiniai.

Birželio 27-osios naktį Kaišiadorių ugniagesiams teko skubėti į gaisrą Gedimino gatvėje, jis kilo viename iš daugiabučio namo butų. Ugniagesius iškvietė kaimynė, išgirdusį sklindantį dūmų detektoriaus signalą. Ugniagesiai gelbėtojai, naudodami kvėpavimo apsaugos aparatus, įėjo į dūmuose skendintį butą. Virtuvėje jie rado parkritusią moterį, o ant viryklės svilo sulčių gaminimo puodas.

Spalio 22 d. pranešta, kad Kazlų Rūdoje, Maironio gatvėje esančiame gyvenamajam name, viename iš butų yra dūmų ir veikia dūmų detektorius. Atvykusiems ugniagesiams teko laužti buto duris, nes niekas jų neatidarė, o bute buvo rastas miegantis vyras. Dūmų detektorius ėmė veikti, nes pridegė ant viryklės paliktas puodas.

Lapkričio 28-osios vidurnaktį Ignalinos ugniagesiai gavo pranešimą, kad Kelpučių kaime, Tverečiaus seniūnijoje, atvira liepsna dega gyvenamasis namas. Nors pastato išgelbėti nebepavyko, tačiau svarbiausia – gyvas liko namo šeimininkas. Vyras sakė, jog naktį jį prižadino autonominis dūmų detektorius, kurį įsirengė vos tik buvo išplatinta informacija apie prievolę gyvenamuosiuose būstuose įsirengti šiuos prietaisus.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas informuoja, kad gyventojai, norintys, jog pas juos šiemet apsilankytų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai ir konsultuotų saugios gyvensenos klausimais, gali kreiptis į miestų priešgaisrines gelbėjimo valdybas ar rajonų priešgaisrines gelbėjimo tarnybas ir jose užsiregistruoti.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento informacija