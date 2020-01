Hipokrato idėjos vienija. „Buratino“ pedagogių vizitas Ispanijoje

Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Buratinas” įgyvendinamas „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektas (KA229) „Prevencija geriau nei gydymas“, kaip yra pasakęs Hipokratas („Prevention is better than cure“, as Hippocrates said).

Projektas skirtas sveikai mitybai, sportui ir gerai savijautai, jo idėja susieta su senovės graikų terapeuto, gydytojo Hipokrato filosofija, kuris pripažino sporto svarbą geros fizinės būklės išsaugojimui kartu su sveika mityba.

Projektu siekiama stiprinti vaiko psichinę, fizinę sveikatą, socialinę gerovę, ugdantis socialinius įgūdžius, sveikos mitybos įpročius, kritinį mąstymą. Svarbu suvokti esmę, kad žmonės gali ieškoti prevencijos ir gydymo būdų gamtoje, formuoti teigiamą požiūrį į aplinkos poveikį savijautai.

Su mūsų įstaiga projekte dalyvauja ikimokyklinio ugdymo bendruomenės iš Ispanijos, Latvijos, Italijos ir Graikijos.

Pirmasis projekto partnerių susitikimas Ispanijoje

„Buratino“ pedagogių komanda, kuriai vadovavo projekto koordinatorė įstaigoje, grupės auklėtoja ekspertė Edita Setkauskienė, gruodį dalyvavo projekto partnerių susitikime ir mokymuose.

Vizito metu Ispanijoje, „Ave Maria Esparraguera“ tarptautinėje mokykloje, pedagogės bendravo su ikimokyklinio ugdymo grupės vaikais, kurie perteikė savo žinias apie Hipokratą, jo mąstymą, požiūrį į sveiką gyvenseną.

Projekto partnerėms kolegės pristatė įstaigos ugdytinių sukurtą „Paveikslą-istoriją“, atspindintį vaikų įgytą patirtį tyrinėjant meno kūrinius, susijusius su Hipokrato filosofija. Įstaigos pedagogės praktiškai parodė šalims partnerėms, kaip organizuoti virtualų susitikimą, supažindino su robotikos integravimo į visuminį vaiko ugdymąsi galimybėmis, dalijosi patirtimi siekiant pokyčių ugdymo(si) procese, formuojant vaikų sveikos gyvensenos nuostatas, įgūdžius ir įpročius.

Įstaigos pedagogės prasmingai praleido laiką tarpkultūrinėje aplinkoje, neišdildomus įspūdžius ir vertingą patirtį perteikė įstaigos kolegėms.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Benekoraitienė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.