Esame pratę, kad kaupiant pensijai dalis mūsų uždirbtų pinigų pervedami į pensijų fondus automatiškai, o kitą dalį skiriame patys. Tačiau kas nutinka, kai imame kurti šeimą ir prireikia išeiti vaiko priežiūros atostogų?

Į klausimą atsako „Luminor investicijų valdymas“ vadovė Loreta Načajienė.

Svarstydami apie pensiją ir ką tik gimusį vaikelį, pirmiausia turime prisiminti, kad įprastą darbo užmokestį nuo šiol pakeis vaiko priežiūros išmokos, teigia L. Načajienė.

„Dėl to prieš eidami vaiko priežiūros atostogų turėtume apsispręsti, kokios trukmės jos bus ir kiek laiko pageidausime šias išmokas gauti. Reikėtų nepamiršti ir to, kad vaiko priežiūros išmoką, kaip nurodo „Sodra“, turi teisę kas mėnesį gauti tik vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų ar senelių“, – sako ekspertė.

Antroje pakopoje pokyčių nedaug

Taigi, jei kaupiate antrojoje pakopoje, kurioje įmokos skaičiuojamos nuo uždirbamų pajamų, išėjus vaiko priežiūros atostogų keičiasi tai, kad uždirbamas pajamas pakeičia vaiko priežiūros išmokos.

„Įprastai kaupdami pensijai antrojoje pakopoje, sudarę pensijų kaupimo sutartį pervedame 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio prieš mokesčius, o valstybė prideda 1,5 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Pagal dabartinį įstatymą, nusprendę dalyvauti antroje pakopoje, tol, kol gauname darbo užmokestį, įmokų nutraukti negalime. Tačiau išėję vaiko priežiūros atostogų gauname „Sodros“ vaiko priežiūros išmokas – jos nėra laikomos darbo pajamomis, todėl įmokos nuo jų į pensijų fondą nėra pervedamos”, – teigia L. Načajienė.

Vis dėlto, iki kol vaikui sukaks treji metai, vienam iš tėvų, kuris pasirinko gauti vaiko priežiūros išmoką, į pensijų fondą bus pervedama 1,5 proc. nuo vidutinio šalies darbo užmokesčio. Na, o vienam iš tėvų, auginančiam daugiau negu vieną vaiką iki 3 metų, pensijų įmoka pervedama už kiekvieną vaiką. Į pensijos sąskaitą galima mokėti ir asmeniškai, savo pasirinkto dydžio papildomą pensijų įmoką.

Kaupti galime ir patys

Be to, išėję vaiko priežiūros atostogų pensijai kaupti sėkmingai galime ir trečioje pensijos kaupimo pakopoje, teigia L. Načajienė.

„Atsiradus vaikeliui, finansiniai prioritetai, be abejonės, keisis, todėl labai patogu, kad trečioje pensijų kaupimo pakopoje galime rinktis, kiek pinigų skirsime ir kokiu periodiškumu. Be to, kadangi tai savanoriškas kaupimo būdas, jei rūpinantis nauju šeimos gyvenimu staiga prireiks lėšų pervedimą susistabdyti, tai taip pat galime padaryti. Na, o čia investuoti vaiko priežiūros atostogose esančio sutuoktinio vardu gali ir dirbantis sutuoktinis“, – sako ekspertė.

Be to, kaupti III pensijų pakopoje savo ruožtu skatina ir valstybė, taikanti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą, kuria pasinaudojus galima susigrąžinti iki 20 proc. per metus į šiuos fondus įmokėtos sumos. Visi, jau sudarę arba sudarysiantys sutartis dėl kaupimo III pakopos fonduose iki šių metų pabaigos, lengvata dar galės naudotis artimiausius 10 metų.

L. Načajienė priduria, kad norint turėti užtikrintas pajamas senatvėje, išėjus į pensiją pajamos turėtų sudaryti bent 70–80 proc. iki tol uždirbtų pajamų. Todėl, net ir susilaukus vaikelio, kaupimo trečioje pakopoje geriau nenutraukti ir įmokas mokėti kuo reguliariau – trečiosios pakopos fonde sukaupta suma priklausys ne tik nuo to, kada pradėsite kaupimą ir kokią sumą įnešite, bet ir nuo įmokų dažnumo.

„I pakopa – valstybės pensija – senatvėje galimai sudarys tik apie 30–40 proc. dabartinio gyventojo uždarbio, kaip „Sodros“ pensijų skaičiuoklė. Dar 20 proc. galima prisidėti kaupiant II pakopos pensijų fonde, o užsitikrinti likusią sumą gali padėti taupymas III pakopoje. Todėl net rūpinantis pagausėjusia šeima rekomenduotina bent dalį biudžeto skirti oriai senatvei,“ – pataria ekspertė.