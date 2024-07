Nuo liepos 3 d. Lietuvoje įsigaliojo draudimas pateikti rinkai 3 litrų ir mažesnius plastikinius butelius ir kombinuotą gėrimų tarą su nepritvirtintais iš plastiko pagamintais kamšteliais bei dangteliais.

Mažinant aplinkos taršą šis draudimas numatytas Europos Sąjungos 2019 metais priimtoje Vienkartinio plastiko mažinimo direktyvoje ir perkeltas į Atliekų tvarkymo įstatymą.

Prieš priimant šią direktyvą Europos Komisijos užsakymu atlikta studija parodė, kad kamšteliai ir dangteliai patenka tarp dešimties dažniausiai ES šalių paplūdimiuose, pajūryje ir jūroje randamų šiukšlių rūšių, kadangi juos atsukus dažnai nukrinta ir pasimeta, be to, į taromatus minėtas gėrimų pakuotes galima priduoti ir be dangtelių ar kamštelių, todėl žmonės neskuba jų rinkti.

Kaip nurodyta Atliekų tvarkymo įstatyme, nuo šiol draudžiama pateikti rinkai trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų tarą su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais, jeigu jie nelieka pritvirtinti prie taros per visą numatytą gaminių naudojimo trukmę. Dauguma gėrimų pakuočių, kurioms taikomas šis draudimas, dar iki jo įsigaliojimo buvo gaminamos su pritvirtintais dangteliais ir kamšteliais.

Lietuvos rinkoje likusioms pakuotėms su seno tipo kamšteliais ir dangteliais išpardavimo laikotarpis neribojamas. Jeigu gėrimų tara su nepritvirtintu kamšteliu buvo pateikta Lietuvos rinkai iki 2024 m. liepos 2 d. imtinai, ją bus galima platinti, užpildyti, parduoti, dalinti neribotą laiką. Ši data turės būti nurodyta gamintojo arba tiekėjo sąskaitoje-faktūroje, fizinis perdavimas gali įvykti ir vėliau.

Nurodytas draudimas netaikomas stiklinei ir metalinei gėrimų tarai su plastikiniais kamšteliais ir dangteliais, taip pat gėrimų tarai su metaliniais kamšteliais ir dangteliais su plastikiniu sandarinimo sluoksniu, nes jie nelaikomi pagamintais iš plastiko. Taip pat išimtis taikoma gėrimų tarai, skirtai ir naudojamai specialiosios medicininės paskirties skystiems maisto produktams.

Daugiau išsamesnės informacijos rasite čia, rubrikoje Vienkartiniai plastikiniai gaminiai, ženklinimas.

Kai kuriems gyventojams nepatogu gerti gėrimą tiesiai iš pakuotės ar jį išpilti, kai dangtelis ar kamštelis pritvirtintas, todėl jie juos nuplėšia ar nupjauna. Tokiu atveju būtina pasirūpinti, kad dangteliai ar kamšteliai nepasimestų, būtų tinkamai surūšiuoti kartu su gėrimų tara – arba priduoti į taromatus, arba sumesti į plastikui skirtus konteinerius.

Plastiko tarša daro didelę žalą gamtai, ypač jūros ekosistemai: kasmet dėl to miršta milijonai jūros paukščių, žūsta šimtai tūkstančių žuvų ir kitų jūrų gyvūnų, kurie praryja plastikinius kamštelius ar dangtelius. Jie sutrikdo gyvūnų virškinimą, be to, gaminami iš kieto plastiko, kuris nesuyra ypač ilgą laiką, iš jo išsiskiria pavojingos cheminės medžiagos, darančios žalą jas prarijusiems organizmams.

Plastikas, veikiamas aplinkos sąlygų, skyla į vis mažesnes daleles, vadinamas mikroplastiku. Šios dalelės patenka ir į žmogaus organizmą su maistu, didžioji dalis iš vandenynuose sugautos žuvies ir jos produktų, taip pat per jūros druską, atskleidė prieš keletą metų atliktas tyrimas. Tačiau mikroplastiko randama ir kituose kasdien vartojamuose produktuose – cukruje, meduje, aluje, net geriamajame vandenyje.

Aplinkos apsaugos įstatyme nurodyta, kad nustatytų reikalavimų neatitinkančios trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos rinkai užtraukia baudą nuo 1,7 iki 4 tūkst. eurų. Pažeidimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 3 iki 6 tūkst. eurų. Administracinių nusižengimų kodekse nurodyta, kad nustatytų reikalavimų neatitinkančios trijų litrų ir mažesnės talpos gėrimų taros su iš plastiko pagamintais kamšteliais ir dangteliais pateikimas Lietuvos rinkai užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 1,4 iki 3 tūkst. eurų.

Ar laikomasi nurodytų reikalavimų tikrins ir nustatytus pažeidimus tirs aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai – Aplinkos apsaugos departamento valstybiniai aplinkos apsaugos inspektoriai.

Aplinkos ministerijos informacija