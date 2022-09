Režisierius James Cameron yra žmogus, kuris iš pažiūros nežino nieko, išskyrus sėkmę savo ilgametėje filmų kūrimo karjeroje. Nuo mokslinės fantastikos ir veiksmo filmo „Terminatorius“ (angl. „The Terminator“) iki romantinės dramos „Titanikas“ (angl. „Titanic“), režisierius ne kartą įrodė, kad už jį niekas geriau nesupranta kino žiūrovų. Tačiau jo didžiausias pasisekimas kino teatruose išlieka 2009 metų mokslinės fantastikos ir veiksmo filmas „Įsikūnijimas“ (angl. „Avatar“), kuris išlieka daugiausiai visoje kino istorijoje bilietų kasose uždirbęs filmas. Šį filmą tik trumpam nuo sosto nuvertė „Marvel“ kino visatos „Keršytojai“ su 2019 m. filmu „Keršytojai. Pabaiga“ (angl. „Avengers: Endgame“), tačiau filmas „Įsikūnijimas“ praėjusiais metais vėl atsiėmė karūną dėl pakartotino išleidimo Kinijoje.

Šis pakartotinis išleidimas padėjo Kinijos teatrams atsistoti ant kojų po pandemijos sunkumų. Panašiai, režisierius James Cameron, šiais metais vėl pažadins bilietų kasų darbuotojus su ilgai lauktu tęsiniu „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ (angl. „Avatar: The Way of Water“). Tikimasi, kad tai bus pirmasis iš keturių tęsinių, kurie bus išleisti ateinančiais metais. Tačiau kadangi nuo originalaus filmo premjeros praėjo daugiau nei dešimtmetis, kino studija „Disney“ planuoja pakartotinai išleisti originalą kino teatruose šį savaitgalį. Ir, atsižvelgiant į dabartinę padėtį kino teatrų tinklelyje, pakartotinis išleidimas filmui „Įsikūnijimas“ gali suteikti dar vieną įspūdingą titulą: jis gali tapti pirmuoju ir vieninteliu filmu, kuris viso pasaulio bilietų kasose perkops 3 milijardus eurų.

Kino studija „Disney“ puikiai supranta, kad šio filmo gerbėjų yra be galo daug, todėl pakartotinio išleidimo gali pakakti, kad filmas peržengtų įspūdingą ribą. Tai būtų itin svarbus įvykis, kurio, greičiausiai, daugiau niekada nepasieks joks kitas filmas, bent jau iki tokio momento, kad dėl infliacijos rekordines bilietų kasų sumas tektų perskaičiuoti pagal tuometinę vertę.

Šiuo metu filmas „Įsikūnijimas“ visame pasaulyje per įvairius savo leidimus yra surinkęs 2,85 milijardų eurų. Nors liūto dalis šios sumos buvo uždirbta per pirminį, precedento neturintį paleidimą į topų viršūnes 2009 metų pabaigoje ir 2010 metų pradžioje. Norint pasiekti 3 mlrd. eurų, šįkart bilietų kasose reiktų surinkti tik 150 mln. eurų.

Praėjusiais metais Kinijoje pakartotinai pasirodęs filmas „Įsikūnijimas“ surinko išties įspūdingą beveik 60 mln. eurų sumą. Nors tai buvo viena milžiniška šalis, tačiau gerokai prieš tęsinio „Įsikūnijimas. Vandens kelias“ premjerą, kuri įvyks šių metų gruodžio mėnesį.

Kitas dalykas, į kurį reikia atsižvelgti dabar, yra tai, kad Holivudas dėl nežinomų priežasčių nusprendė didžiąją rugsėjo ir spalio mėnesių dalį palikti beveik be didelių filmų. Taigi gera žinia filmui „Įsikūnijimas“, kad šįkart jis pasirodys kitų filmų neperpildytuose kino teatruose.

Kino studija „Disney“ turi kelias savaites, kad leistų Na‘vi gerbėjams sunešti daugiau aukso į bilietų kasas. Taip pat verta pagalvoti, kad net jei šis 3 milijardų eurų įvykis neįvyks per kelias ateinančias savaites, galime sulaukti kitų pakartotinių leidimų, kai ateinančiais metais pasirodys kiti filmo „Įsikūnijimas“ tęsiniai.

Filmo „Įsikūnijimas“ kartojimas Lietuvos kino teatruose prasideda rugsėjo 23 d.