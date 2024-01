Telefonai susilenkiančiais ekranais jau kurį laiką nieko nestebina, o 2023 metais net galėjome pamatyti telefoną augančiu ekranu, naują suvyniojamo ekrano versiją ir, galiausiai, išmaniausią iš visų telefoną… išvis be jokio ekrano. Ar šios inovacijos diktuos ir šių metų telefonų madas? O gal į priekį žengs dirbtinis intelektas (DI)?

Arnoldas Lukošius, „Tele2“ Inovacijų ekspertas, aptaria, ko galima tikėtis iš 2024-siais pasirodysiančių flagmanų bei kokių siurprizų laukti.

Pirmiausia – dirbtinis intelektas

2023-ieji virto generatyviojo (kurti gebančio) dirbtinio intelekto proveržio metais. Išmaniuosiuose telefonuose mašininis mokymasis veikia jau ne pirmus metus – padeda gerinti kameros fiksuotą vaizdą, optimizuoja telefono veikimą prisitaikydamas prie naudotojų įpročių, kalba asistentų balsais. 2024 m. išmanieji gaus kur kas daugiau duomenis generuojančio DI, sugebančio kurti turinį.

Užuominas į tai matome jau šių metų „Pixel 8“ serijos modeliuose. Tokios funkcijos, kaip „Magiškas audio trintukas“ iš nufilmuotos medžiagos pašalinantis foninį triukšmą, „Magiškas redaktorius“ iš nuotraukos pašalinantis nereikalingus objektus ir gerinantis kokybę, tikslus skaitmeninis artinimas, fotografavimas, tiesioginis pokalbių vertimas, čia veikia labai greitai ir be poreikio perduoti duomenis internetu būtent dėl dirbtinio intelekto.

Didžiausi telefonų procesorių gamintojai – „MediaTek“ ir „Qualcomm“ – jau pasigyrė naujais savo 2024 m. DI sprendimais ir net numatė specialų koduotą nuotraukų žymėjimą, leisiantį atskirti tikrą nuotrauką nuo generuotos DI. Pavyzdžiui, aukštesnės vidutinės klasės „MediaTek Dimensity 8300“ procesorius galės sukurti paveikslėlį per mažiau nei sekundę, o jo kalbos mokymosi modeliai per sekundę analizuos 10 mlrd. parametrų. Daugelio flagmanų širdimi virsiantis „Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3“ iškart palaikys per 20 kalbų mokymosi modelių, galės praplėsti turimą nuotrauką pridėdamas savo kurtų vaizdų be jokio duomenų perdavimo.

Kokias konkrečiai kuriančio dirbtinio intelekto funkcijas procesorius išnaudos, lems telefonų gamintojai. Pavyzdžiui, „Samsung“, jau lapkritį pranešė apie „Galaxy AI“ – generuojančio dirbtinio intelekto modelį, kuris įsikurs naujuose kompanijos telefonuose, pradedant visai netrukus pristatoma „Galaxy S24“ serija.

Kameros taip pat neapsieis be DI

Daugelis vaizdo gerinimo funkcijų taip pat bus patikėtos būtent dirbtiniam intelektui. Tiek naktinė fotografija, tiek kadro platumo pakeitimas, automatinis fokuso perkėlimas į kitą objektą, detalių paryškinimas pritartinus vaizdą, triukšmų šalinimas, papildyta realybė – visa tai atlieka mašininio mokymosi sistemos, tad 2024 m. telefonai galės tai daryti geriau.

Pagrindinės kamerų tendencijos artimiausiu metu nesikeis. Dar daugiau dėmesio bus skirta vaizdo artinimui ir jo kokybės gerinimui – prizmines, daug kartų optiškai artinančias telekameras gaus daugiau modelių, galime tikėtis jas išvysti net ir ne brangiausiuose flagmanuose. Gali atsirasti ir po daugiau nei vieną skirtingo artinimo kamerą – mat išnaudojant dirbtinį intelektą jų fiksuojamą vaizdą dar paprasčiau apjungti, ir taip gauti 100 ar net 200 kartų skaitmeniniu būdu priartintą, tačiau labai detalų vaizdą.

Megapikselių skaičius jutikliuose nemažės, o gali ir augti. Taškų apjungimo technologija leidžia iš kelių pikselių gauti vieną kokybiškesnį, didesnio spalvų ir kontrasto diapazono kadrą, tad net pigesnės vidutinės klasės telefonuose turėtų atsirasti daugiau 50, nei 12 MP kamerų.

O štai ar padaugės norinčių dėti fiziškai didesnius jutiklius – klausimas. Nors jie pagerintų fiksuojamo vaizdo kokybę, didesniam jutikliui reikia storesnio kamerų modulio, o tai gali nepatikti pirkėjams. 2022 metų pabaigoje pristatytas „Xiaomi 12S Ultra Concept“ su net vieno colio jutikliu šią problemą sprendė leisdamas prijungti keičiamus objektyvus – kaip profesionalus fotoaparatas. Tiesa, sunku tikėtis rasti daug norinčių tokį griozdą grūsti į kišenę, tad eksperimentų dar bus, tačiau dažniau matysime juos parodose.

Iš flagmanų laukiame dar geresnio vaizdo stabilizavimo, sklandesnio filmavimo 4K ar 8K raiška. Gerės filmavimo prietemoje galimybės, atsiras daugiau kūrybinio vaizdo praplėtimo – papildytos realybės – galimybių. Pigesni vidutinės klasės telefonai gaus daugiau papildytos realybės funkcijų, galimybių realiu laiku įdėti efektus, filtrus, papildomus objektus.

Tobulės ir ekranai, ir baterijos

Tiek „Apple“, tiek „Samsung“ planuose minimi „MicroLED“ ekranai, bet maža tikimybė, kad kitais metais pamatysime bent vieną telefoną su tokiu ekranu. Gali būti, kad atsiras besigiriančių 4K ekranu, tačiau retas jį įsigijęs tai išnaudos – 5G ryšys leidžia be problemų transliuoti 4K vaizdą, bet tai naudoja daugiau energijos nei duoda naudos.

Lenkti ekranų kraštai toliau tiesės. Panašu, kad lenktų ekranų laikas praėjo. Užtat gali atsirasti daugiau modelių su kintamo dydžio ekranais. Lenkimo technologija jau pakankamai ištobulinta, tad norinčių gaminti tokius tik gausės. Be to, sulenkiamo telefono nugarėlėje esantis ekranas įgis vis daugiau įdomių funkcijų. Pavyzdžiui, šių metų rugsėjį pristatytas „Honor V Purse“ sulenktas gali būti nešiojamas kaip rankinė ant peties, kai tuo metu antras jo ekranas nugarėlėje rodo rankinės dizainą.

2023 m. parodytas „Motorola Rizr“ turi išstumiamą ekraną, kuris gali keisti savo formą ir slinkdamas išaugti nuo 5 iki 6,5 colių. „Lenovo“ prisiminė jau užmirštą apyranke virstančio suriečiamo telefono koncepciją. Tokio gaminti greičiausiai niekas nepradės, tačiau tendencija ieškoti naujų transformuojamų formų tikrai liks.

Buvę „Apple“ dizaineriai pristatė keistą gaminį „Humane AI Pin“. Prie atlapo prisegamas nedidelis įrenginys atlieka daugelį išmaniojo telefono funkcijų, nors visai neturi ekrano – vaizdą jis gali projektuoti lazeriu, pavyzdžiui, ant delno. Užsisakyti jį galima jau nuo lapkričio, tad 2024-ieji ir parodys, ar vartotojus domina toks dėmesio neuzurpuojantis asistentas su dirbtiniu intelektu. Gal išties ateina metas ieškoti kažko daugiau, nei stačiakampis ekranas nuo kurio taip sunku atsiplėšti?

Kitais metais visų baterijų talpa šiek tiek didės, o veikimo laikas daugeliu atveju išliks tas pats. Dirbtinis intelektas, didesnės vaizdo apdorojimo galimybės, galingesni procesoriai reikalauja daugiau energijos, bet tas pats dirbtinis intelektas padeda energiją ir tausoti, pritaikydamas veikimą prie mūsų įpročių. Tikėtina, kad įkrovimo greitis didės – ypač žymiausių gamintojų telefonų, kurie tą greitį didina atsargiau.