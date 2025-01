Pirmą nesėkmę namų rungtynėse sausio 8-ąją patyrė traumų išretinti Kazlų Rūdos „Ataka“-Kauno Kolegija krepšininkai, kurie po dramatiškos ir atkaklios kovos, po pratęsimo, trijų taškų skirtumu nusileido Vilniaus „Ryto“ jaunimo komandai.

Varžovai šventė pergalę rezultatu 92:89 (20:24, 24:16, 12:20, 22:18, 14:11) ir taip atsirevanšavo už patirtą pralaimėjimą savoje aikštėje, kurioje dar pirmosiose sezono rungtynėse T.Bietkio treniruojama komanda buvo įveikusi vilniečius įtikinamu skirtumu – 78:47. Tokiu būdu nutrūko solidi šio sezono Kazlų Rūdos komandos aštuonių iškovotų pergalių namų rungtynių serija. Šiose rungtynėse „Ataka“-Kauno Kolegija ekipai padėti negalėjo M.Gelčius, L.Stoškevičius, E.Antanaitis.

Rungtynės pasižymėjo atkaklumu ir permaininga kova. Visų rungtynių metu nei viena komanda neturėjo ryškesnės persvaros, iš vienos ar kitos komandos pusės ji nesiekdavo dviženklės.

Jau pirmos atakos metu pirmi atsidarė šiose rungtynėse vilniečiai, tačiau čia pat sulaukė ir atsako – K.Šaruko švystelėto tritaškio (3:2). Aikštės šeimininkų gretose šalia komandos vidurio puolėjo puolamosiose pajėgose kaip mat įsisiūbavo M.Makauskas, vėliau puolime taškų pridėjo A.Krūminis, Ž.Kerza, G.Asačiovas. Tokiu būdu vienu metu „atakiečiai“ susikrapštė kėlinukui keliaujant prie pabaigos 7 taškų persvarą – 22:15. Ją Vilniaus komandos krepšininkai iki kėlinuko pabaigos šiek tiek apskabė – 24:20.

Antrą kėlinuką rezultatyviau pradėjo Kazlų Rūdos komandos krepšininkai. Po Ž.Kerzos ir A.Krūminio taškų „Ataka“-Kauno Kolegija persvara artėjo prie dviženklės – 28:20, tačiau vėlesnėmis antros atkarpos minutėmis „atakiečių“ taškų rinkimas apsunko ir varžovai netruko ne tik pasivyti aikštės šeimininkus, bet ir antroje kėlinuko pusėje persverti rezultatą savo komandos naudai – 33:32.

Varžovams iš dalies rinktis taškus buvo lengviau dar ir dėl to, jog Kazlų Rūdos komanda, žinodama, kad rungtyniauja išretintomis gretomis, „taupėsi“ pražangų atžvilgiu ir keliai prie aikštės šeimininkų krepšio buvo santykinai lengvesni. T.Bietkio treniruojamiems krepšininkams antra antro kėlinuko antra pusė tapo dar tamsesnė puolimo atžvilgiu.

Taiklių metimų badas ir klaidos leido vilniečiams susikrauti 8 taškų persvarą – 33:41. Nepataikytų metimų kodas iš „atakiečių“ pusės netrukus buvo nulaužtas. Kazlų Rūdos komanda, surengusi keletą reidų, sumažino varžovų pranašumą iki minimumo – 40:41. „Ataka“-Kauno Kolegija galėjo ir persverti rezultatą savo komandos naudai, tačiau klaida puolime ir varžovų atsakas, pasibaigęs tritaškiu, leido „Rytas-MRU“ ekipai baigti pirmą rungtynių pusę pirmaujant 4 taškų persvara – 40:44.

Kazlų Rūdos komandos krepšininkai perimti rungtynių iniciatyvą mėgino trečio kėlinuko pirmomis minutėmis. Tuomet „atakiečių“ puolimą įsiūbavo tritaškį driokstelėjęs M.Makauskas, tą patį pakartojęs K.Šarukas. Galingu dėjimu iš viršaus ir išprovokuota pražanga pasižymėjo A.Krūminis. Po jo realizuoto baudos metimo ir aikštės šeimininkų atkarpos 9:0, Kazlų Rūdos ekipa įgijo 5 taškų persvarą – 49:44. Ši serija galėjo būti iš Kazlų Rūdos komandos pusės ir dar ilgesnė. Deja, to padaryti neleido pora puolime padarytų klaidų ir ilgainiui šis persvaros galimas augimas buvo pristabdytas, žaidimas apsilygino ir daugiau atitrūkti „atakiečiams“ šioje rungtynių fazėje nepavyko. Komanda baigė ketvirtį turėdama 4 taškų persvarą – 60:56.

Paskutinis ketvirtis „atakiečiams“ vėl prasidėjo taškų badmečiu ir per pirmas keturias dvikovos minutes Vilniaus krepšininkai surinkę be atsako 11 taškų, išsiveržė priekin 67:60. Kazlų Rūdos komandos puolimą gelbėjo M.Makauskas. Jo taškų serijos dėka, rezultatas buvo ne tik išlygintas, bet ir likus rungtyniauti nepilnai dviems minutėms, po „atakiečių“ lyderio realizuotų trijų baudos metimų, aikštės šeimininkai trumpam išsiveržė į priekį 74:73. Vilniaus ekipa taipogi turėjo savą lyderį. Kazlų Rūdos komandai galvos skausmas buvo M.Liutkevičius, po kurio rezultatyvių atakų svečiai vėl pirmavo 78:74. O buvo likusios vos 11 sekundžių. Tiek laiko „atakiečiams“ užteko išplėšti pratęsimui. Likus 7 sekundėms, prie varžovų krepšio buvo neleistinai sustabdytas G.Asačiovas. Jis realizavo pirmąjį baudos metimą, antrasis buvo netikslus, tačiau kamuolį atkovojęs Ž.Kerza atliko perdavimą J.Davniukui, kuris likus 3 sekundėms iki pagrindinio laiko pabaigos švystelėjo tritaškį ir rezultatas tapo lygus 78:78. Vilniaus krepšininkams surengti per šį laiką rezultatyvios atakos nepavyko ir rungtynių veiksmo trileris persikėlė į pratęsimą. Deja, vėl taškas į tašką vykusiame maratone sėkmingesni buvo vilniečiai, kurie vargais negalais išplėšė pergalę, kaip jau žinote trijų taškų persvara – 92:89.

Rezultatyviausiu krepšininku Kazlų Rūdos komandos gretose buvo 31 tašką surinkęs M.Makauskas. Po 15 taškų pelnė K.Šarukas ir A.Krūminis.

Komandinėje statistikoje varžovai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (41 prieš 46), atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (13 prieš 21). Tiesa, svečiai dažniau klydo (13 prieš 17). Kazlų Rūdos komanda tiksliau realizavo baudos metimus (17/22 (77 proc.) prieš 17/29 (58 proc.)) bei dvitaškius (21/41 (51 proc.) prieš 24/50 (48 proc.)), tačiau Vilniaus krepšininkai pranoko tritaškių pataikymu (10/36 (27 proc.) prieš (9/20 (45 proc.)).