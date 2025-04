Esame girdėję istorijų apie netikėtus paveldėjimus, kurie gali atnešti didelę finansinę naudą – neretas gali retkarčiais pasvajoti šitaip praturtėti ir pats. Tačiau realybė dažnai kitokia – tokios istorijos šiandien yra pinigų išviliojimo įrankis.

Kaip atpažinti tokią apgavystę ir ką daryti, jei su ja susidūrėte, pasakoja „Luminor“ banko sukčiavimo rizikos valdymo skyriaus vadovas Linas Sadeckas.

Įsivaizduokite, kad gaunate elektroninį laišką, kuriame turtingas tolimas giminaitis ar net visiškai nepažįstamas asmuo sunkiai serga ir siūlo jums palikti didelę sumą pinigų. Skamba per gerai, kad būtų tiesa? Greičiausiai, taip ir yra.

„Dažniausiai, kad galėtumėte atsiimti šį „palikimą“, turite sumokėti tam tikrą „administracinį“ ar „pinigų perdavimo“ mokestį. Tai – tipiška sukčiavimo schema, kadangi šie mokesčiai, deja, niekada nesibaigia, o žadėtas paveldėjimas apskritai neegzistuoja“, – pasakoja ekspertas.

Niekada nereikės sumokėti iš anksto

Pirmiausia, kritiškai vertinkite bet kokius netikėtus pranešimus apie paveldėjimą. Anot eksperto, norėdami atsiimti teisėtą paveldėjimą niekada neturėsite sumokėti iš anksto. Todėl, jei gaunate tokį prašymą, beveik neabejotinai susidūrėte su sukčiais.

„Netikėtai gauti pinigai, kuriuos reikia „išlaisvinti“, yra pagrindinis ženklas, kad galite tapti tokio sukčiavimo auka. Gavę laišką apie kone iš dangaus nukritusį paveldėjimą, pirmiausia įvertinkite, ar tikrai turite ryšių su tariamu geradariu ir galėjote tikėtis gauti palikimo“, – pataria L. Sadeckas.

Taip pat svarbu pasirūpinti ir papildomomis saugumo priemonėmis, tokiomis kaip dviejų veiksmų autentifikavimas, bei nuolat stebėti savo sąskaitas, pabrėžia ekspertas. Reguliariai sekdami savo finansus ir išlikdami budrūs galite apsisaugoti nuo nemalonių situacijų.

Kartais sukčiai gali bandyti susisiekti su jumis ir per socialinius tinklus. Susikūrę netikras anketas su vogtomis nuotraukomis, jie rašo aukoms, kad neva yra senyvo amžiaus, vieniši ir serga rimtomis ligomis, todėl mainais už bendravimą atiduotų savo palikimą. Tačiau nevertėtų apsigauti – dažnu atveju tiek su jumis bendraujantis žmogus, tiek jo siūlomas palikimas neegzistuoja.

„Geriausias būdas apsaugoti savo pinigus – išlikti kritiškiems, nepasiduoti panikai ar per dideliam entuziazmui. Be to, niekada neatidarykite įtartinų el. laiškų ar nuorodų, nesidalinkite asmenine informacija su nepatikimais žmonėmis“, – teigia L. Sadeckas.

Galiausiai, jei kyla abejonių, visada galite kreiptis į teisininkus arba banko ekspertus. Jie objektyviai įvertins situaciją ir padės išvengti galimų nuostolių.