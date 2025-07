Ar aukštasis mokslas regione gali prilygti didmiesčių universitetams? Marijampolėje veikianti Mykolo Romerio universiteto (MRU) Sūduvos akademija į šį klausimą atsako užtikrintai: čia susijungia akademinė kokybė, moderni studijų aplinka ir programos, orientuotos ne tik į vietos, bet ir į globalius profesinius poreikius.

Sūduvos akademija – tai vieta, kurioje galima kurti savo ateitį čia pat, savame krašte, kartu žengdami į pasaulį.

Studijos arčiau namų – patogumas, keičiantis kasdienybę

MRU Sūduvos akademija siūlo galimybę įgyti aukštąjį išsilavinimą neišvykstant iš savo krašto. Tai reiškia daugiau laiko mokslams, mažesnes finansines išlaidas, galimybę gyventi artimoje ir pažįstamoje aplinkoje. Buvimas šalia šeimos ir bendruomenės sumažina stresą, padeda išlaikyti motyvaciją ir atrasti mokymosi džiaugsmą. Kai studijos ir gyvenimas dera vienoje vietoje, lieka daugiau erdvės svajonėms ir planams, kurie tampa pasiekiami ranka.

Modernus pastatas – investicija į studento patirtį

Jau kitais metais MRU Sūduvos akademija persikels į naują, šiuolaikišką pastatą pačiame Marijampolės centre. Šiuolaikiškos auditorijos, inovatyvios technologijos, erdvės bendravimui ir bendradarbiavimui – visa tai kurs aplinką, kurioje norisi mokytis, kurti ir augti. Naujasis Sūduvos akademijos veidas simbolizuos modernumą, atvirumą ir pagarbą studentui. Tai ne tik sienos ir klasės – tai investicija į jauno žmogaus tobulėjimą, karjerą ir ateities galimybes.

Stipendijos – finansinė ramybė tavo svajonėms

MRU Sūduvos akademija gali pasigirti viena geriausiai išvystytų stipendijų ir finansinės paramos sistemų regione. Čia vertinami ne tik aukšti akademiniai rezultatai, bet ir socialinė atsakomybė, bendruomeniškumas bei lyderystė. Stojantiesiems siūlomos dvi tikslinės stipendijos: 200 eurų per mėnesį pasirinkusiems inžinerijos, IT ir matematikos studijas bei 245 eurų per mėnesį Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų stipendija geriausiems abiturientams. Studentams taip pat prieinamos skatinamosios, vienkartinės, socialinės bei vardinės stipendijos, tokios kaip Marijampolės savivaldybės, UAB „CIE LT Forge“ (50 Eur/mėn.), Colin White Bujausko (100 Eur/mėn.) ir profesoriaus Mykolo Romerio stipendija (70 Eur/mėn.).

Dar viena naujiena būsimiems ikimokyklinio ugdymo pedagogikos studentams: 2025–2026 mokslo metais penkiolikai aukščiausią konkursinį balą turinčių studentų studijų kaina sumažės 50 procentų visam studijų laikotarpiui, jei nebus akademinių skolų.

Tai reiškia, kad studento svajonėms atsiveria daugiau galimybių, o finansinis saugumas leidžia visą dėmesį skirti mokslams ir savo ateities planavimui.

Lankstumas, pritaikytas tavo gyvenimo būdui

MRU Sūduvos akademija siūlo studijų grafikus, pritaikytus skirtingiems gyvenimo tempams. Tai galimybė mokytis neatitrūkstant nuo profesinių, šeimos ar bendruomenės įsipareigojimų. Lankstumas užtikrina didesnį pasitenkinimą studijomis ir geresnius rezultatus. Nesvarbu, ar tai jaunas profesionalas, ar šeimą kuriantis žmogus – Sūduvos akademija siūlo sprendimus, leidžiančius sklandžiai derinti studijas ir gyvenimą bei siekti savo tikslų.

Programos, kurios atitinka regiono ir pasaulio poreikius

Sūduvos akademijos studijų programos orientuotos į tai, ko šiandien labiausiai reikia darbo rinkai. Čia galima studijuoti ikimokyklinio ugdymo pedagogiką, socialinį darbą ir žmogaus teises, apskaitą ir finansus, transporto logistiką ir vadybą, skaitmenines technologijas ir kibernetinį saugumą, verslo vadybą, teisę bei verslo anglų kalbą ir komunikaciją. Kiekviena programa neapsiriboja teorija – studentai įgyja praktinius įgūdžius, leidžiančius įsitvirtinti darbo rinkoje arba pradėti nuosavą veiklą.

Akademija bendradarbiauja su vietos verslais ir įmonėmis, todėl studentams atsiveria realios praktikos, įsidarbinimo ir karjeros plėtros galimybės. Tai durys į tikrą profesinį pasaulį dar studijų metu. Tiems, kurie nori kilti dar aukščiau, Sūduvos akademija siūlo ir magistrantūros studijas: Viešąjį administravimą, Socialinį darbą bei Mediaciją.

Pasirinkti Sūduvos akademiją – tai investuoti į save ir savo krašto ateitį. Tai pasirinkimas tiems, kurie nori daugiau: mokytis, augti, įkvėpti kitus, kurti prasmingą profesinę istoriją, paliekančią pėdsaką tiek jų gyvenime, tiek regione, kuriam jie priklauso. Čia laukiami visi, kurie tiki, kad tikros sėkmės paslaptis slypi artumoje, bendruomenėje ir drąsoje siekti savo svajonių.