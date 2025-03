Keičiantis metų laikams ir vyraujant nepastovioms orų sąlygoms, keliai su žvyro danga tampa itin veikiami neigiamo išorės poveikio. AB „Kelių priežiūra“ skelbia, kad siekiant išsaugoti žvyrkelių dangos ilgaamžiškumą ir užtikrinti saugų bei sklandų eismą, įvesti laikini krovininio transporto eismo ribojimai tam tikruose valstybinės reikšmės kelių ruožuose. Šie ribojimai yra būtina priemonė, padedanti išvengti žvyrkelių pažeidimų bei kelio konstrukcijos ir pagrindo sluoksnių deformacijų.

Žvyrkeliai, palyginti su asfaltuotais keliais, yra žymiai jautresni drėgmei, temperatūros svyravimams ir mechaniniam poveikiui, ypač keičiantis sezonams. Šaltuoju metų laiku į kelio su žvyro danga konstrukciją prasiskverbia vanduo, kuris užšąla ir plečiasi, sukeldamas kelio konstrukcijos vidinį įtempimą ir mikroįtrūkimus. Atėjus atodrėkiui ir kylant aplinkos temperatūrai, užšalęs ledas tirpsta, o kartu su juo – kelio pagrindo sluoksniai tampa prisotinti drėgmės ir praranda savo laikančiąją gebą. Dėl to kelio danga tampa minkšta, nestabili, o ant jos važiuojantis sunkiasvoris transportas sukelia konstrukcijos iškraipymą, provėžas, dangos suslūgimą ar net visišką kelio struktūros pažeidimą.

AB „Kelių priežiūra“ sprendimą dėl eismo ribojimų priima remdamasi išsamia žvyrkelių būklės analize ir meteorologinių sąlygų prognozėmis. Ribojimai įvedami atsižvelgiant į šiuos esminius veiksnius:

santykinę kelio dangos drėgmę – kai žvyrkelio konstrukcija prisotinama vandens, laikančioji geba ženkliai sumažėja, todėl sunkiasvorių transporto priemonių eismas gali sukelti provėžas, išplovimus ir kitus dangos pažeidimus;

bendrą kelio būklę – vertinama žvyrkelio konstrukcijos deformacija, pagrindo stabilumas ir dangos vienodumas;

požymius, rodančius galimą kelio dangos pažeidimą – stebima, ar nėra atsiradusių plyšių, išplovimų, ar danga nebuvo išsikraipiusi dėl ankstesnio intensyvaus krovininio transporto judėjimo.

Laikinieji ribojimai taikomi transporto priemonėms, kurių bendroji masė (su kroviniu ar be jo) viršija kelio ženkle nurodytą ribą. Tai apima ne tik sunkvežimius, bet ir žemės ūkio techniką, miškų ūkio mašinas bei statybinius mechanizmus. Ribojimų trukmė priklauso nuo oro sąlygų ir kelio būklės pokyčių – kai tik kelio konstrukcija išdžiūsta ir stabilizuojasi, eismo apribojimai yra peržiūrimi ir, esant tinkamoms sąlygoms, atšaukiami.

Bendrovė dėkoja gyventojams, ūkininkams ir kitiems eismo dalyviams, kurie elgiasi pilietiškai ir jau ne kartą buvo susisiekę su kelių tarnybomis pasitarti dėl transporto apylankų ir pan. Taip pat tarnybos sulaukia ir pranešimų apie galimus nustatytų ribojimų pažeidimus. AB „Kelių priežiūra“ kviečia ir toliau bendradarbiauti, siekiant išsaugoti kelių su žvyro danga būklę ir užtikrinti saugias sąlygas visiems eismo dalyviams.

Svarbu pažymėti, kad laikinų ribojimų nesilaikymas gali turėti ilgalaikių pasekmių. Sunkiasvorio transporto priemonės, važiuodamos per drėgnus ir laikančiosios gebos netekusius kelius, gali sukelti didelius žvyrkelio konstrukcijos pažeidimus, kurių taisymas pareikalautų ne tik didelių išlaidų, bet ir reikšmingų laiko sąnaudų. Be to, dėl sugadintos kelio dangos gali kilti pavojus lengvųjų automobilių vairuotojams ir kitiems eismo dalyviams.

Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis ar plikledį valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina Telia, Tele2 tinkluose – 0,12 Eur/min., Bitė – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą). Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.