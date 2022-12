Šventiniu laikotarpiu maisto švaistymo tema tampa dar aktualesnė. Ją spręsti gali padėti žinojimas, kada ir kaip panaudoti likučius – jie gali tapti naujais užkandžiais ar net sodriu sultiniu. Jam tinka ne tik likusi paukštienos mėsa, bet ir kaulai. Jų lietuvių namuose po švenčių turėtų likti nemažai – anot Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, šiomis dienomis vištos ir anties pardavimai itin išaugo.

„Pastebime, kad kaip ir kasmet prieš šventes lietuviai didesnį dėmesį skiria gurmaniškesniems produktams. Jų krepšeliuose matyti įmantresni gėrimai, paštetai, įvairiausi Viduržemio šalių kumpiai ar sūriai. Taip pat prieš šventes visada išauga egzotinių vaisių pardavimai, žymiai padidėja ir žuvies bei jūros gėrybių pardavimai. Tačiau nuo tradicijų pirkėjai per daug taip pat nenutolsta – perkamiausi išlieka klementinai, pirkėjų krepšeliuose dominuoja ir paukštiena, kuriai šiuo metu taikome nuolaidas – vištos arba antys“, – teigia vadovė.

Virkite sultinį ir jį šaldykite

Vilma Juodkazienė, prekybos tinklo „Iki“ atstovė yra įsitikinusi, jog visiškai išvengti maisto likučių yra beveik neįmanoma, todėl svarbu žinoti, kaip juos tinkamai panaudoti.

„Maisto likučius iš karto dėkite į šaldytuvą ir nepalikite jų ant stalo. Be to, reikėtų pasirūpinti, kad jie būtų sandariai uždengti arba suvynioti į maistinę plėvelę. Įvairiausius mėsos, žuvies, jūros gėrybių likučius geriausia yra sunaudoti jau kitą dieną. Todėl jeigu po švenčių liks silkės – kitą dieną paruoškite vieno kąsnio sumuštinukų ar panaudokite ją salotų gamyboje. O jeigu per Kalėdas žadate kepti paukštieną – sumaniai panaudoti galite ne tik likusią mėsą, bet ir kaulus, kurie puikiai tinka sultinio virimui“, – pasakoja specialistė.

Jeigu sriubos šventiniame jūsų meniu nėra – ne bėda. Atstovė sako, kad sultinys – puikiai tinka šaldymui.

„Šaldiklyje laikomas paukštienos sultinys kokybiškas išlieka net iki trijų mėnesių. Be to, dėl sultinyje esančių vitaminų ir mineralinių medžiagų gausos – jis yra puiki priemonė imunitetui stiprinti. Kai kurie mokslininkai teigia, kad vištienos sriuba net gali padėti sumažinti peršalimo ligų simptomus, todėl jos turėti šaldiklyje verta visą žiemos laikotarpį“, – teigia specialistė.

Nuo ko pradėti?

Taigi, nuo ko pradėti norint išvirti sodrų ir kokybišką sultinį? Štai, keletas patarimų.

Apkepti nebereikia. Nors prieš verdant sultinį, kaulus, siekiant išgauti stipresnį skonį, patariama paskrudinti keptuvėje – gaminant iš jau keptos vištienos ar antienos, to daryti nebeprireiks. Kaulus reikėtų sudėti į didelį puodą, įpilti norimą kiekį vandens bei šaukštą obuolių sidro acto – jis padės kaulams išskirti turimus mineralus. Kai vanduo užvirs, reikėtų sumažinti kaitrą ir sultinį ant silpnos ugnies pavirti mažiausiai kelias valandas.

Nepamirškite daržovių ir prieskonių. Žinoma, sultiniui ypatingo skonio bei vitaminų suteiks įvairiausios daržoves bei prieskoniai. Jų verdant sultinį smulkinti nė nereikėtų. Tiesiai į puodą dėkite tik per pusę perpjautus salierų stiebus, neluptas morkas, svogūnus ar česnakus, visą saują petražolių. Taip pat nepamirškite ir pipirų žirnelių, lauro lapų. Jeigu norite ryškesnio skonio – galite netgi įdėti gabalėlį imbiero.

Nukoškite. Kai sultinys išvirs, rekomenduojama jį nukošti. Nuo ilgai verdamų kaulų dažnai atsiskiria ypač smulkios atplaišėlės, todėl rekomenduojama naudoti arba tankų audinį, arba labai smulkų kiaurasamtį.

Užšaldykite. Jeigu sultinio iš karto panaudoti nežadate – atvėsinkite, supilstykite į stiklainius ir padėkite į šaldytuvą. Jame sultinys kokybiškas išlieka 4–5 dienas. Jei sultinį norite užsišaldyti, prieš tai supilstykite jį į specialias dėžutes ar šaldymui skirtus maišelius.