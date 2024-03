Įsibėgėjant pavasariui, dviračių entuziastai šias transporto priemones nekantrauja ištraukti iš sandėliukų ir garažų. Tam, kad sezonas džiugintų ir tęstųsi kuo ilgiau, visą žiemą nejudintus dviračius reikėtų apžiūrėti ir tinkamai paruošti. Gera žinia ta, kad kiekvienas dviračių mėgėjas gali tai padaryti savarankiškai.

„Gatvėse jau daugėja dviračių ir jų galima pamatyti pačios įvairiausios būklės. Tačiau prieš prasidedant sezonui reikėtų gerai įsivertinti, ar dviratis tinkamai paruoštas. Kitu atveju galime sukelti pavojų ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams“, – sako „Balcia Insurance SE“ filialo Lietuvoje rizikos vertinimo ir produktų departamento vadovas Andrius Dambrauskas.

Dviratininkas Donatas Šertvytis pastebi, jog tam tikrus pasiruošimo darbus, priklausomai nuo jų sudėtingumo, dviračių entuziastai gali atlikti patys. Ekspertas dalijasi patarimais, padėsiančiais paruošti savo dviratę transporto priemonę pirmajam išvažiavimui.

1. Pripūskite padangas

Pirmas žingsnis, prieš sėdant ant dviračio – pasirūpinti padangomis. Jei važiuosite per minkštomis, galite ne tik apgadinti transporto priemonės ratus, bet ir gerokai prailginti kelionės trukmę.

„Padangų slėgis per žiemą dažniausiai kiek nukrenta. Minkštos padangos gali būti greičiau pažeidžiamos, ypač trinktelėjus į gatvės bortelį ar laiptus. Tačiau nereikėtų persistengti – per daug pripūstos padangos gali būti per kietos, nesugerti smūgių ir neužtikrinti reikiamo sukibimo“, – komentuoja D. Šertvytis

Anot jo, oro slėgio lygis priklauso nuo to, kur planuojama važinėti dviračiu. Jei tai daryti ruošiatės tik lygiu asfalto paviršiumi, padangos gali būti kietesnės, jei svarstote važiuoti bekele – pasitarnaus kiek minkštesnės padangos.

2. Sutepkite grandinę

Po žiemos taip pat būtina patikrinti grandinės būklę. Kaip pastebi D. Šertvytis, dviračių grandinės per laiką gali oksiduotis, o tai sukelia nepageidaujamus garsus.

„Rekomenduojama nuplovus grandinę ją nusausinti ir sutepti specialia alyva arba vašku. Tai galima kartoti po kiekvieno ilgesnio ar purvinesnio pasivažinėjimo“, – sako dviratininkas.

3. Patikrinkite stabdžius

Nuo dviračio stabdžių kokybės priklauso ir kitų eismo dalyvių saugumas, todėl kritiškai svarbu įsitikinti, kad jie veikia tinkamai. Mažiausia, ką gali padaryti kiekvienas – spustelėti stabdžių rankenėles ir įvertinti, ar jos atlieka savo funkciją, tačiau rekomenduojama žengti ir kitus papildomus žingsnius.

„Bėgant laikui, gali susidėvėti stabdžių kaladėlės. Dažniausiai jos turi dilimo indikatorius, todėl reikėtų pasižiūrėti, ar dar nepasiekėte leistinos ribos. Stabdžių kaladėlių būklė priklauso nuo to, kur ir kiek važinėjama dviračiu. Dviratininkams, kurie numina tūkstančius kilometrų, kaladėles kartais tenka keisti net kelis kartus per sezoną“, – teigia D. Šertvytis.

4. Įvertinkite, kaip dviratis rieda

Patikrinus padangas, grandinę ir stabdžius, pabandykite sėsti ant dviračio ir neskubėdami juo pavažiuoti netolimą atstumą. D. Šertvytis pataria atidžiai įvertinti dviračio skleidžiamus garsus ir pojūčius minant.

„Jei dviratis techniškai tvarkingas, važiavimas juo turėtų būti malonus, taip pat jūsų neturėtų trikdyti keisti garsai. Į pastaruosius būtina atkreipti dėmesį – bet koks dviračio skleidžiamas garsas indikuoja, kad kažkas neveikia tinkamai. Pavyzdžiui, cypimas dažniausiai reiškia, kad grandinė nėra pakankamai sutepta“, – pastebi dviratininkas.

Pasak jo, jei garso šaltinio nepavyksta identifikuoti savarankiškai, reikėtų apsilankyti dviračių taisykloje ir leisti dviračiu pasirūpinti profesionalams.

5. Svarbiausia – saugumas

Nors važinėjimas dviračiu teikia didžiulį malonumą, kelyje pasitaiko ir nelaimingų atsitikimų. Anot D. Šertvyčio, situacija Lietuvoje sparčiai gerėja, tačiau kartais vis dar tenka susidurti su dviračiams nepritaikyta infrastruktūra ar nesusikalbėjimu tarp skirtingų transporto priemonių vairuotojų.

„Balcia“ atstovo A. Dambrausko teigimu, siekiant, kad dviračių sezonas praeitų be didesnių rūpesčių, svarbiausia investuoti į savo ir kitų eismo dalyvių saugumą.

„Gerai veikiančios dviračio šviesos, mirksinčios lemputės ar atšvaitai gali užtikrinti geresnį dviratininko matomumą ir apsaugoti nuo nelaimingų atsitikimų. Visgi, net ir apsišarvavus visomis saugumo priemonėmis, avarijų rizika išlieka. Šiuo metu rinkoje yra siūloma daugybė draudimo produktų, todėl kiekvienas dviratininkas gali užsitikrinti sau ramesnę ateitį rasdamas labiausiai asmeninius poreikius atitinkantį pasiūlymą“, – sako A. Dambrauskas.