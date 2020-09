Kandidato žodis. Reda Bykovienė

Portalas „Sūduvos gidas“ uždavė visiems Sūduvos regioną aprėpiančiose vienmandatėse apygardose iškeltiems kandidatams tuos pačius du klausimus, kurie, tikime, padės rinkėjams ne tik geriau pažinti kandidatus, bet galbūt net apsispręsti dvejojantiems.

Kviečiame susipažinti su Sūduvos pietinėje rinkiminėje apygardoje Krikščionių sąjungos iškelta kandidate Reda Bykoviene.

Kokias esmines problemas išskirtumėte rinkiminėje apygardoje, kurioje kandidatuojate?

Į sąjungą susibūrę žmonės tiki, kad Lietuvai gyvybiškai svarbu ir būtina kuo greičiau pradėti nuosekliai įgyvendinti amžių patikrintas krikščioniškąsias vertybes, kurių laikymasis gelbėjo mūsų tautą sunkiausiomis akimirkomis. Be šeimos, paremtos tvirtu vyro ir moters įsipareigojimu vienas kitam, be vaikų pagarbos artimiesiems ugdymo, be gyvybės apsaugos nuo jos pradžios iki natūralios mirties, be nuoširdaus rūpesčio silpnesniaisiais, be atsisakymų pasipelnyti nesukursime klestinčios Lietuvos. Stiprios, kuriančios šeimos yra mūsų ateities, tautos ir valstybės pagrindas. Tai siekiamybė, o valstybės pareiga padėti šeimai.

Kadangi esu medicinos srities atstovė matau, kad daugelis regiono gydymo įstaigų negali savo pacientams suteikti reikiamų ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų vietoje ir iškart – arba reikia jų laukti ilgoje eilėje, arba vykti į didesnius miestus, kur jos gerokai prieinamesnės nei žmogaus gyvenamojoje vietovėje. Žmonėms neretai dėl šių paslaugų ir dėl konsultacijų tenka vykti į kitus regionus. Tai nėra patogu, todėl labai svarbu užtikrinti, kad šios paslaugos būtų tolygiai paskirstytos regionuose, kad gyventojai jų gautų tiek, kiek reikia. Tarkime, jei pvz. Kalvarijos rajone gyvenančiam žmogui skubiai reikėtų gydytojo kardiologo paslaugų, jis turėtų arba ilgai laukti eilėje, arba vykti, pavyzdžiui, į Kauno gydymo įstaigas, kuriose šias paslaugas gautų greičiau. Žmogui turi būti laiku diagnozuojama liga ir skiriamas gydymas, o jei jis yra priverstas laukti eilėje, sveikatos problemos gali tik gilėti. Tokia situacija, kai daugeliui žmonių trūksta elementariausių paslaugų, nėra normali. Dauguma ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų turėtų būti prieinamesnės pacientams, ypač specialistų konsultacijos, kurias jie turėtų gauti greičiau ir vietoje. Tuo tarpu stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos, kurioms reikia gerokai daugiau finansinių išteklių, įvairių sričių specialistų, turėtų būti koncentruojamos didesniuose miestuose. Todėl, sieksime užtikrinti tolygų sveikatos priežiūros paslaugų paskirstymą pagal šalies regionus.

Kokias savo konkurentų rinkimuose į LR Seimą politines idėjas išskirtumėte, kaip vertas dėmesio?

Savo konkurentus, visų pirma, matau kaip žmones, gerbiu jų nuomones, idėjas, pasirinkimus. Šiuo metu esantys valdžioje ant rinkėjų stalo padės padarytus, įpusėtus, suplanuotus darbus, kai kurie brangiai supakuotus pažadus. Todėl balsuoti reikia, nes tik taip gali keisti savo krašto žmonių likimą, tik taip gali gelbėti Lietuvą.

