Karo Ukrainoje apžvalga (antradienis, gegužės 24 d.)

Iš Ukrainos Generalinio štabo pranešimo:

Rusijos Federacija sutelkė pagrindines pastangas į puolamąją operaciją, siekdama apsupti Lysičanską ir Severodonecką, kad būtų galima toliau pasiekti administracinę sieną Luhansko srityje.

– Rusijos Federacija dislokavo artilerijos dalinius, kurie dengia Šiaurės Doneco upę Limano krypties Dronivkos-Belohorivkos ruože. Manoma, kad Rusijos pajėgos toliau bandys forsuoti upę.

– Severodonecko kryptimi priešas vykdo puolimo veiksmus Toškivkos ir Ustynivkos kryptimi.

– Rusijos kariuomenė bando įsitvirtinti Charkivo srities Ternovos šiaurėje ir vakaruose. Ji ruošiasi atnaujinti puolimą Sloviansko kryptimi ir perkėlė papildomus dalinius į pietus nuo Iziumo.

JAV Karo tyrimų intituto pranešimas: Rusijos kariai tęsė antžeminį Severodonecko puolimą. Apsupdami miestą okupantai padarė nedidelę pažangą.

Gegužės 23 d. Rusijos kariai suintensyvino puolimą prie Limano ir Avdijivkos ir pasiekė sėkmę. Pažymima, kad Limano srityje vyksta mūšiai, nes Rusijos kariai bando atkirsti Ukrainos tiekimo linijas. Rusijos pajėgos dar labiau sustiprino artilerijos smūgius Avdijivkoje.

Tikėtina, kad artimiausiu metu Rusijos pajėgos toliau nežymiai įsitvirtins į vakarus nuo Popasnos, tačiau vargu ar greitai užims Bachmutą (jei apskritai užims).

Tikėtina, kad Rusijos pajėgos sustiprins savo grupuotę į šiaurę nuo Charkovo, kad užkirstų kelią tolesniam Ukrainos kontrpuolimui link Rusijos sienos. Rusijos pajėgos netrukus gali pasiųsti 1-osios tankų armijos dalinius į šiaurę nuo Charkovo.

Pastarosiomis dienomis labai padidėjo raketų ir oro smūgių prieš infrastruktūrą grėsmė. Taip yra dėl to, kad agresorius perkėlė operatyvinių-taktinių raketų kompleksų “Iskander-M” divizioną į Bresto sritį, iki 50 km atstumu nuo Ukrainos valstybinės sienos.

Odesos srities karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčiukas sakė, kad Rusija Krymo šiaurės vakaruose dislokavo žemė-oras raketų sistemas S-400.

Be to, Juodojoje jūroje toliau manevruoja Rusijos karinio jūrų laivyno laivai, taip pat ir su raketine ginkluote.

Ukrainos kariuomenė gali pradėti plataus masto kontrpuolimą prieš Rusijos armiją maždaug liepos mėnesį. Būtent iki tos datos bus sukaupta kritinė ginklų masė.

Karinių ir teisinių studijų centro vadovas Oleksandras Musijenka teigė, kad Ukrainos kariai sėkmingai stabdo arba neleidžia priešui judėti Donbase. Jie taip pat sudaro sąlygas kontrpuolimui.

“Kitas etapas – bandysime sustabdyti rusų judėjimą visomis kryptimis, ypač rytuose, ir sukaupsime kritinę ginklų masę, kad galėtume surengti kontrataką, o rusai įsitvirtins ir statys gynybines linijas”, – sakė jis.

Jis pabrėžė, kad jei Vakarų ginklų tiekimas Ukrainai ir toliau bus vykdomas reikiamomis apimtimis, maždaug iki liepos mėn. bus sudarytos prielaidos dideliam kontrpuolimui. Konfliktų žvalgybos grupės (Conflict Intelligence Team) ekspertai taip pat pateikė panašius laiko rėmus.

Daug kas priklausys nuo to, kaip praktiškai bus įgyvendinama pagalbos Ukrainai panaudos pagrindais programa (lendlease). Jei viskas vyks be vėlavimų, pasak vieno iš leidinio informuotų pašnekovų vyriausybėje, per porą mėnesių Ukraina tikrai įgis kritinę ginklų masę, reikalingą sėkmingai deokupacijai.

Priminsime, kad Amerikos karo studijų instituto (ISW) duomenimis, Rusijos kariai stiprina gynybines linijas ir ruošiasi ilgiems mūšiams pietų Ukrainoje.

Rusijos okupantai Mykolajivo srityje nukreipė evakuotis bandančių žmonių automobilius į užminuotus kelio ruožus. Tie, kuriems pavyko prasiveržti, buvo nušauti. Apie tai pranešė Ukrainos pajėgų Pietų operatyvinė vadovybė.

“Mūsų daliniams judant per Mykolajivo sritį link Chersono, buvo aptiktos kelios civilinės transporto priemonės su išniekintais ir sušaudytais žmonių kūnais”, – sakoma „Pietų“ pranešime. – „Kai vietiniai gyventojai bandė evakuotis, okupantai pirmiausia nurodė jiems kaip leistiną kelią užminuotą teritoriją, o po sprogdinimo sušaudė išgyvenusius. Tarp žuvusiųjų buvo du pradinių klasių mokiniai”.

Chersono kolaborantai prašys Rusijos dislokuoti ten Rusijos karinę bazę.

Taip teigia Kremliaus protežė Kirilas Stremousovas, vadinamasis “regiono karinės-civilinės administracijos vadovo pavaduotojas.

“Chersono regione turėtų būti Rusijos Federacijos karinė bazė. Paprašysime jos” – teigė jis. K. Stremousovas pareiškė, kad tai “turėtų būti saugumo garantas” ir “gyvybiškai svarbu”, ir tuo esą “suinteresuoti visi gyventojai”.

Ukrainos generalinė prokurorė Iryna Venediktova pareiškė, kad 48 Rusijos kariškiai bus teisiami už karo nusikaltimus šalyje. Šiuo metu tiriama apie 13 000 baudžiamųjų bylų, o prokurorai sudarė beveik 600 įtariamųjų karo nusikaltimais sąrašą.

Gegužės 23 d. Kijevo teismas nuteisė Rusijos kariškį Vadimą Šišimariną kalėti iki gyvos galvos už neginkluoto Sumų srities gyventojo Aleksandro Šelipovo nužudymą.

Putino draugą skriaudžia: Moldovos kovos su korupcija prokuratūra ir Informacijos ir saugumo tarnybos pareigūnai atlieka kratas buvusio šalies prezidento Igorio Dodono namuose. Jis įtariamas paėmęs kyšį iš verslininko Vladimiro Plachotniuko.

Jungtinė Karalystė svarsto galimybę siųsti karo laivus į Juodąją jūrą lydėti ir saugoti sausakrūvius laivus, gabenančius grūdus iš Ukrainos.

Pasak “The Times”, Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorė Liz Truss pritarė idėjai sukurti saugų koridorių grūdų eksportui iš Odesos ir Mykolajivo per Bosforo sąsiaurį. Į koaliciją Rusijos jūrų blokadai įveikti galėtų įsitraukti NATO šalys ir kitos nuo grūdų tiekimo priklausomos valstybės, pavyzdžiui, Egiptas.

Ir viena lietuviška rekomendacija: didelis ir išsamus tyrimas apie platų Rusijai dirbančių veikėjų tinklą dezinformcijai skleisti. „LRT Tyrimų skyrius kartu su „DebunkEU.org“ nustatė, kaip buvo platinamas melas apie Ukrainą ir kaip Lietuvos veikėjai bandė užgožti Bučos žudynių vaizdus Rusijai palankiu turiniu“.