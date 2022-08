Nuo š. m. rugsėjo 1 d. keičiasi Kazlų Rūdos savivaldybės organizuojamų autobusų eismo tvarkaraščiai.

Gyventojų patogumui pradedamas naujas miesto maršrutas „Kazlų Rūdos AS – S. Daukanto g. 19 – Ąžuolų Būda ir atgal“, kuriuo autobusai važiuos darbo dienomis, 10 reisų per dieną (iš jų: 3 reisai iki Ąžuolų Būdos, 3 reisai iki S. Daukanto g. 19 (grįžimas per Miškų ūkį) ir 4 reisai iki S. Daukanto g. 19).

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. taip pat nutraukiami autobusų maršrutai: „Kazlų Rūda –Ąžuolų Būda – Marijampolė ir atgal“ ir „Kazlų Rūda – Jankai – Šakiai ir atgal“. Autobusai iki Ąžuolų Būdos k. ir Jankų k. važiuos ir toliau. Keleiviams norintiems iš Kazlų Rūdos nuvykti į Marijampolę ar atvirkščiai siūlome rinktis maršrutą „Kazlų Rūda – Antanavas – Marijampolė ir atgal“.

Taip pat informuojame, kad Kazlų Rūdos savivaldybės taryba priėmė 2022-07-25 sprendimą Nr. TS-174 „Dėl viešojo transporto lengvatų“, kuriuo nusprendė nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. nustatyti 100 proc. nuolaidą įsigyjant važiavimo vietinio reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus, vežant keleivius Kazlų Rūdos savivaldybės organizuojamais vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kuriuose vežėjų išlaidos, susijusios su transporto lengvatomis, atlyginamos tik Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto lėšomis.

Visiems keleiviams nemokami bilietai bus šiais Kazlų Rūdos savivaldybės organizuojamais maršrutais:

• „Kazlų Rūda–Jankai ir atgal“ (PDF);

• „Kazlų Rūda–Bagotoji–Antanavas ir atgal“ (PDF);

• „Kazlų Rūdos AS–S. Daukanto g. 19–Ąžuolų Būda ir atgal“ (PDF). Schemos (PDF1) (PDF2) (PDF3)

Važiuojant maršrutu „Kazlų Rūda – Antanavas – Marijampolė ir atgal“ (PDF) bilieto kaina bus įprasta, t.. y. 0,125 Eur be PVM už 1 km.

Prašome visų keleivių reikalauti autobuso vairuotojo išduoti važiavimo bilietą nors jis bus ir nemokamas, nes tai yra dokumentas, įrodantis, kad tarp keleivio ir vežėjo yra sudaryta keleivio vežimo reguliariu reisu sutartis.