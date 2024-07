Akcinės bendrovės „Via Lietuva“ specialistai, atlikę periodinę tiltų apžiūrą, nustatė, kad trijų tiltų – per Lazduoną (Kauno r.), per Ašutį (Šilalės r.), per Šlavantą (Marijampolės r.) – būklė blogėja, todėl siekiant, kad eismas tiltais vyktų saugiai, būtini tam tikri eismo organizavimo pakeitimai.

Eismas tiltu per Lazduoną (Daučioniai–Lazduoniai–Eikščiai 1,69 km.) bus ribojamas siaurinant važiuojamosios dalies plotį iki 4,20 m. ir vyks per tilto centrą.

Siekiant, kad eismas rajoninio kelio Skaudvilė–Upyna–Balsiai 27,168 km. esančiu tiltu per Ašutį, būtų saugus, tilto važiuojamosios dalies plotis bus susiaurintas iki 4,20 metrų. Eismas vyks viena eismo juosta per tilto centrą. Pėsčiųjų eismas dešinės tilto pusės šalitilčiu (aukštupio pusėje) bus draudžiamas.

Dėl blogėjančios tilto per Šlavantą (rajoninio kelio Marijampolė–Daukšiai–Šventragis 23,649 km.) būklės numatyta siaurinti važiuojamosios dalies plotį iki 4,20 m. per tilto centrą.

Kad važiuoti tiltais būtų saugu, šie eismo organizavimo pakeitimai bus įgyvendinti artimiausiu metu.

Po įvestų eismo organizavimo pasikeitimų, „Via Lietuva“ šių tiltų būklės įvertinimui, stebėjimui ir reikalingų priemonių pritaikymui skirs didesnį dėmesį: tiltų apžiūros vyks dažnesniu periodiškumu, bus sekami tiltų būklės pokyčiai, svarstomi papildomi veiksmai, kurie leistų užtikrinti, kad eismas tiltais vyktų patogiai ir, svarbiausia, saugiai.

Metų pradžioje valstybinės reikšmės keliuose buvo 109 blogos būklės tiltai ir viadukai. Per šiuos metus numatyta tvarkyti apie 30 tiltų ir viadukų.