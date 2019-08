Kenčiantiems priklausomybę nuo narkotikų – įvairiapusiška pagalba

Siekiant, kad kuo daugiau žmonių turėtų galimybę išsivaduoti iš priklausomybės nuo narkotikų ir psichotropinių medžiagų, dešimtyje savivaldybių trejus metus bus finansuojami vadinamieji žemo slenksčio paslaugų projektai. Jų metu priklausomi žmonės stacionariuose ir mobiliuose kabinetuose galės pasitikrinti dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV), hepatito C, panaudotus švirkštus, adatas bei tvarsliavą pasikeisti steriliais, taip pat gaus įvairiapuses konsultacijas, kaip pradėti aktyvų gydymąsi.

Sveikatos apsaugos viceministrės Linos Jaruševičienės teigimu, projektai yra skirti prevencijai. Jais bus siekiama padėti vartojantiems narkotikus nuo infekcinių ligų apsisaugoti patiems ir padėti apsaugoti artimuosius, taip pat daug dėmesio bus skiriama sergančiųjų skatinimui suprasti ligą ir priimti ryžtingą sprendimą gydytis.

„Svarbu, kad žmonės, sergantys priklausomybe nuo narkotikų ir psichotropinių medžiagų, įvairiapusę pagalbą gautų kuo arčiau jų, atpažįstamose ir lengvai pasiekiamose vietose, kitaip tariant, kad sergantieji nejaustų baimės ar diskomforto peržengti stacionaraus ar mobilaus kabineto slenkstį, o atvirkščiai – suprastų, kad tai gali išgelbėti jų ir jų artimųjų gyvybes. Džiaugiuosi, kad savivaldybės, suprasdamos, jog tik bendros visų pastangos, realios pagalbos priartinimas, o kartu ir dialogo su priklausomais žmonėmis užmezgimas yra vienintelis kelias mažinti problemos mastus Lietuvoje, ėmėsi tokių projektų įgyvendinimo“, – sako L. Jaruševičienė.

Anot jos, Europos socialinio fondo lėšomis tokie projektai finansuojami pirmą kartą. Jiems įgyvendinti skirta daugiau nei 1,4 mln. eurų. Kabinetai duris sergantiems priklausomybe nuo narkotikų atvers Ukmergėje, Švenčionyse, Visagine, Vilniuje (įskaitant rajoną) Kėdainiuose, Alytuje, Kaune, Mažeikiuose, Klaipėdoje, Šiauliuose.

Numatyta, kad, siekiant mažinti riziką užsikrėsti per kraują ar kitus kūno skysčius plintančiomis infekcijomis, žmonės tiek stacionariuose, tiek mobiliuose kabinetuose galės pasikeisti naudotus švirkštus, adatas bei tvarsliavą steriliais, taip pat jiems bus dalijami prezervatyvai, dezinfekcijos priemonės. Be to, čia bus galima atlikti greituosius ŽIV ir hepatito C testus.

Taip pat, įgyvendinant šiuos projektus, kabinetų darbuotojai skatins žmones atsisakyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, sieks įtraukti juos į reabilitacijos, resocializacijos, metadono programas, taip mažinant su narkotikų vartojimu susijusias neigiamas socialines, ekonomines ir kitas pasekmes visuomenei.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos informacija