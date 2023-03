Yra daugybė priežasčių, kodėl žiemines padangas geriausia naudoti tik žiemos sezonu. Jos pagamintos iš specialaus minkšto gumos mišinio ir turi unikalų protektoriaus raštą, o tai užtikrina geriausią sukibimą su sniegu ir apledėjusiu keliu. Taip pat jos geriausiai rieda esant žemai temperatūrai.

Žieminės padangos nemėgsta karščio

„Inter Cars Lietuva“ padangų skyriaus vadovo Dmitrijaus Murnikovo teigimu, iš minkšto gumos mišinio pagamintos žieminės padangos važiuojant šiltu asfaltu dyla daug greičiau. Šis specialus gumos mišinys išlieka minkštas ir pritaikytas, oro temperatūrai nukritus žemiau septynių laipsnių.

„Jeigu visgi nusprendėte žieminėmis padangomis važinėti visus metus, prisiminkite, kad padangų tarnavimo laiką sumažinsite net 60 procentų. Minkšto gumos mišinio žieminės padangos greičiau nusidėvės esant aukštesnei temperatūrai“, – sako D. Murnikovas.

Pasak jo, šiltuoju metų laiku geriau investuoti į vasarines padangas, kurių gumos mišinys sukurtas taip, kad atlaikytų aukštesnę temperatūrą. O jei nesate tikri dėl tinkamo padangų pasirinkimo, kreipkitės patarimo į specialistus.

Didesnės degalų sąnaudos ir mažesnis stabilumas kelyje

Jei vasarą nuspręsite važinėti žieminėmis padangomis, turėtumėte žinoti ir tai, kad už degalus gali tekti mokėti daugiau. Važiuojant įkaitusia kelio danga, žieminių padangų pasipriešinimas riedėjimui yra daug didesnis nei vasarinių padangų.

„Taip atsitinka dėl to, kad minkštesnio gumos mišinio padangos labiau keičia formą. Dėl to padidėja pasipriešinimas riedėjimui ir kartu degalų sąnaudos. Taigi degalinėje gali tekti lankytis dažniau nei įprastai“, – teigia D. Murnikovas.

Kitas svarbus dalykas – vasarą važinėjant su žieminėmis padangomis, automobilis gali prarasti stabilumą, ypač vairuotojui darant staigų posūkį.

„Įsivaizduokime, kad vairuotojas, norėdamas išvengti susidūrimo, kelyje turi atlikti staigų manevrą. Žieminės padangos esant sausai ir įkaitusiai kelio dangai yra per minkštos. Kritinėje situacijoje automobilio valdymas nebus toks stabilus, kaip turėtų būti. Be to, pailgėja stabdymo kelias“, – aiškina „Inter Cars Lietuva“ padangų skyriaus vadovo.

Žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos, žieminės padangos, kurios buvo eksploatuojamos visą pavasarį, vasarą ir rudenį, gali būti smarkiai nudilusios. Tai reiškia, kad nepakankamas jų protektoriaus gylis neužtikrins gero sukibimo su sniegų ir apledėjusiu paviršiumi, o tai yra lemiamas veiksnys, turintis įtakos vairavimo saugumui.