Kokie Sūduvos gyventojų atostogų keliai šią vasarą?

Vasara jau įpusėjo. Dalis mūsų jau spėjo smagiai pasipliuškenti prie ežerų. Kiti pasitinka saulę lietuviškajame pajūryje. Treti kelia sparnus ir neria tiesiai į egzotinių kraštų potyrius. O ką renkasi Sūduvos krašto gyventojai? Ar pasikeitė jų norai, įpročiai po dviejų metų karantino? Šiais klausimais nusprendėme pasidomėti ir paklausinėti kelių Sūduvos sostinėje esančių kelionių turizmo agentūrų ir organizatorių.

Pasaulinės sūduviečių kelionių kryptys

Pirma turizmo agentūra mūsų kelyje tapo Baltic Clipper, viena didžiausių turizmo agentūrų Lietuvoje, turinti filialus visoje šalyje.

– Pagrindinės kryptys išliko tos pačios – Turkija, Graikija, be užuolankų į pirmą klausimą atsakė agentūros atstovė.

– Tai niekas nepasikeitė net po karantino (nusistebėjau)?

– Oi, ne – pasikeitė (papurtė galvą). Žmonės daugiau keliauja, o kryptys išliko kaip buvo prieš pandemiją. Kai kurios egzotinės šalys gali turėti savo apribojimus arba juos įsivesti žiemą dėl sugrįžusios pandemijos.

Pasidomėjus ar, pavyzdžiui, marijampoliečių norai skiriasi nuo vilniečių, pašnekovė teigė, kad didelio skirtumo nepastebėjusi. Galbūt žmonės daugiau renkasi Europos šalis, Madeira labai populiari. Klientai gal dažniau renkasi trumpesnes keliones.

Pasamprotavau, gal tam įtakos turi karinės įtampos pasaulyje. Tačiau pašnekovė, teigė, kad prie karo žmonės jau priprato. Bet keliautojams problemų pridaro per pasaulį nuvilnijantys aviacijos sektoriaus darbuotojų protestai ir dėl to netikėtai atšaukiami skrydžiai. Žmonių tiek pat, bet krūvio daugiau, (atsiduso ji). Tačiau vengiantiems ilgų skrydžių arba keliaujantiems su vaikais (pažvelgė į greta manęs jau nekantraujantį mano pyplių) ideali kelionė – Bulgarija, ir tik dvi valandos skrydžio (nusišypsojo).

Per pandemiją pamėgo Lietuvą

Padėkojęs už pokalbį ir pasiūlymus, patraukiau toliau. Sekančia stotele pasirinkau vietinį kelionių organizatorių „Kelionių galerija“, miestiečiams dar žinoma kaip „Jotva“. Tačiau man atėjus paaiškėjo, kad šis kelionių organizatorius kaip tik turi naujus savininkus.

– Tikrai taip, pagrindinės kryptis išliko Graikija, Turkija, – tarsi patvirtino pirmos pašnekovės žodžius, Kelionių galerijos vadybininkė. Skirtumas tik tas, kad kai kurios kelionės dabar nemažai išbrangę. Bet mes organizuojame daug kelionių autobusu. Populiariausios kryptis, mūsų kaimynės, Latvija, Lenkija, taip pat Vokietija, Slovakija.

Pasmalsavus ar po dviejų metų ši pastebėjo didesnius pokyčius keliautojų atostogų pasirinkimuose, pašnekovė susimąstė:

– Po Lietuvą pradėjo daugiau keliauti. Kol negalėjo išvykti į užsienį, klientai pamėgo Lietuvą. Ir tas noras atrasti nematytas mūsų krašto vietas išliko iki dabar. Ne visi veržiasi į tolimas šalis.



– Ar tam turi įtakos atšaukiami skrydžiai ir problemos aviacijos sektoriuje?

– Tikrai taip. Tą patį bilietas pardavus, gali tekti prie jo (kelionės) grįžti kelis kartus. O žmogus gali likti taip ir neišskridęs. Tačiau keleivių skaičius, bendrai kalbant, jau grįžo prieš pandeminį lygį. Net gi, šiek tiek padaugėjo. Šiuo metu mes taip pat atnaujinome vienos dienos keliones traukinuku Suvalkų, Augustavo kryptimi. Tai vienos dienos kelionė, tačiau žmonės labai domisi.

Populiarus ir Lietuvos pajūris

Paskutine stotele pasirinkau, centre, ant Kęstučio gatvės ir Basanavičiaus aikštės kampo įsikūrusį vietinį kelionių organizatorių „Janikės kelionės“. Čia užtikau besidarbuojančią ir pačią šios įstaigos direktorę. Mandagiai išklausiusi netikėto svečio tikslų, ji sutiko pasidalinti savo įžvalgomis.

– Marijampoliečiai renkasi skirtingas keliones. Tačiau įvardyti skirtumus tarp to, ką renkasi marijampolietis ir Kalvarijos ar Vilniaus krašto gyventojas, mes negalime. Tiesiog neturime tiek filialų, tad ir neturime duomenų su kuriais galėtume lyginti. Vienas dalykas, kai žmogus renkasi poilsines keliones į užsienį. Ir visai kitas dalykas, kai renkasi pažintines, vienos dienos keliones Lietuvoje. Negalima sumesti vietinių ir užsienio kelionių į vieną katilą. Mes organizuojame daug kelionių Lietuvoje. Detaliau pakalbėti galėčiau apie jas.

– Jeigu galite, atskleiskite, kokią vietinę kelionę labiausiai mėgsta rinktis mūsų marijampoliečiai?

– Pas mus tris metus iš eilės ir, panašu, šiais metais tos tendencijos kartojasi, klientai labai mėgsta ir yra įvertinę mūsų organizuojamą kelionę į Kuršių Neriją.

Pasidomėjus ar labai pasikeitė keliaujančiųjų įpročiai, direktorė paatviravo, jog pandemija ir karantininiai suvaržymai savo įtaką padarė.

– Žmonės išsiilgę kelionių. Labai išpopuliarėjo mūsų organizuojamos vienos arba dviejų dienų kelionės su partneriais į Latviją arba Lenkiją. Šiais metais turime tikrai daug užsakymų iš įmonių. Jos savo darbuotojams nori suteikti keliones į užsienį. Užsako keliones į parodas.

Pasmalsavus, kokia populiariausia užsakoma tarp įmonių kryptis vyrauja šiuo metu, direktorė paminėjo Turkiją – darbuotojai pailso būti uždaryti ofise, jiems norisi poilsio.

Sūduviečiai išsiilgę atostogų. Ir visai nesvarbu ar rankamasi vietines, ar užsienio keliones. Svarbiausia, jog viskas vyktų sklandžiai. O mes Jums linkime smagių įspūdžių ir gero poilsio. Po dviejų metų karantino mes visi to nusipelnėme.

Giedrius Iškauskas