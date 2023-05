Sraigtiniai oro kompresoriai yra plačiai naudojami pramonės šakose dėl jų galimybės nuolat veikti be sustojimo. Šiuose kompresoriuose dujoms suspausti naudojami du sraigtiniai sraigtai, vadinami rotoriais. Rotoriai paprastai yra pagaminti iš didelio stiprumo plieno ir yra suprojektuoti taip, kad tvirtai priglustų, sukuriant sandariklį, kuris sulaiko dujas tarp jų. Kai rotoriai sukasi, dujos suspaudžiamos ir verčiamos per kompresoriaus išleidimo angą. Suspaudimo procesas yra nenutrūkstamas ir gali būti koreguojamas, kad atitiktų specifinius programos poreikius.

Tepimas yra svarbus sraigtinio oro kompresoriaus funkcijos aspektas. Netinkamai sutepus rotoriai gali susidėvėti ir sugadinti kompresorių. Tepimas padeda sumažinti trintį tarp rotorių, užtikrinant, kad jie galėtų sklandžiai suktis be pernelyg didelio susidėvėjimo. Be to, tepimas padeda vėsinti kompresorių ir išvengti perkaitimo. Kai kuriuose sraigtiniuose oro kompresoriuose naudojama technologija be alyvos, todėl kompresoriaus kameroje nereikia tepti. Tačiau net ir be alyvos kompresoriuose, norint užtikrinti tinkamą jų veikimą, būtina reguliari priežiūra.

Sraigtiniai oro kompresoriai yra žinomi dėl savo didelio našumo, efektyvumo ir mažo energijos suvartojimo. Jie sukurti taip, kad būtų patvarūs ir veiktų tyliai, todėl tinka įvairiems tikslams. Palyginti su stūmokliniais kompresoriais, sraigtiniai oro kompresoriai yra efektyvesni ir sunaudoja mažiau elektros, kad suspaustų tą patį oro kiekį. Sraigtiniai oro kompresoriai, pasižymintys patikimu veikimu ir mažais priežiūros reikalavimais, yra puikus pasirinkimas pramoninėms reikmėms, kurioms reikalingas nuolatinis suslėgto oro tiekimas.

Savybės, išskiriančios sraigtinius oro kompresorius iš kitų tipų

Sraigtiniai kompresoriai iš kitų tipų kompresorių išsiskiria dideliu efektyvumu ir energijos taupymu. Sraigtinio oro kompresoriaus savitoji galia yra jo veikimo matas esant tokiam pačiam slėgiui ir išmetamųjų dujų slėgiui, ir paprastai ji yra didesnė nei kitų tipų kompresorių. Sraigtinio kompresoriaus išleidimo temperatūra yra žemesnė, todėl sutaupoma daugiau energijos. Be to, sraigtiniai oro kompresoriai laikomi aukštųjų technologijų produktais su pažangiomis funkcijomis, kurios leidžia jiems veikti protingiau ir efektyviau. Dėl šių savybių sraigtiniai oro kompresoriai idealiai tinka pramoniniams tikslams, kur energijos vartojimo efektyvumas yra svarbiausias prioritetas.