Šiandien viena garsiausių popžvaigždžių pasaulyje Billie Eilish išleido ilgai lauktą trečiąjį studijinį albumą „HIT ME HARD AND SOFT“.

Jis atlikėjos įvardijamas kaip drąsiausias kūrybinis projektas jos muzikinėje karjeroje, skirtas klausyti nepertraukiamai nuo pradžios iki pabaigos. Kaip ir ankstesnieji albumai, šis buvo sukurtas atlikėjai bendradarbiaujant su savo broliu, talentingu muzikos prodiuseriu ir atlikėju Finneas.

Išgirskite: https://bit.ly/3V3U7oe

Kritikų pripažintame B. Eilish albume „HIT ME HARD AND SOFT“ atsiskleidžia tai, kas užkoduota jo pavadinime: kietumas ir švelnumas, intymumas ir atvirumas, ritmingos melodijos bei lyriškumas. Ši įvairi, tačiau darni dainų kolekcija dar labiau sustiprina Eilish, kaip vienos įdomiausių savo laikų dainų kūrėjų, poziciją.

Billie Eilish iš viso laimėjusi devynis „Grammy“ apdovanojimus ir yra jauniausias žmogus bei pirmoji moteris istorijoje, tą patį vakarą laimėjusi visose keturiose, pagrindinėse ir svarbiausiose apdovanojimų kategorijose (metų įrašas, metų daina, metų albumas ir geriausias naujas atlikėjas). Jaunoji žvaigždė per savo karjerą yra pelniusi du „Oskarus“: apdovanojimai buvo pelnyti su Džeimso Bondo temine daina „No Time To Die“ (2022) ir už fenomenalų singlą „What Was I Made For“ (2024), skirtą filmui „Barbė“.

Vienos garsiausių pasaulio žvaigždžių Billie Eilish kūriniai visame pasaulyje buvo perklausyti daugiau nei 70 milijardų kartų. Abu jos albumai debiutavo pirmose vietose JAV ir Europoje.