Gegužės 11 d. minima Pasaulinė migruojančių paukščių diena. Jos tikslas – globaliu mastu atkreipti dėmesį į migruojančių paukščių ir jų buveinių apsaugos problemas. Dauguma Lietuvoje perinčių, tačiau šiltesniuose kraštuose žiemas leidžiančių paukščių jau sugrįžo ir džiugina mus savo pavasarinėmis giesmėmis.

Paminėti šiai svarbiai dienai, kiekvienais metais tarptautinės nevyriausybinės organizacijos siekia atkreipti dėmesį į vieną iš problemų, kurios iškyla paukščiams migruojant. Šiais metais dėmesys atkreipiamas į vabzdžius ir jų populiacijos nykimą, kuris daro įtaką paukščių būklei ar net lemia rūšių išlikimą.

Vabzdžiai yra svarbus energijos šaltinis daugeliui migruojančių paukščių rūšių

Dažnai nesusimąstome, bet vabzdžiai vaidina labai svarbų vaidmenį paukščio gyvenime – tiek migracijos, žiemojimo, tiek perėjimo metu. Vabzdžiai yra svarbus maisto šaltinis daugeliui migruojančių paukščių rūšių, kurių gausa ir įvairovė lemia migracijos terminus, eigą, trukmę ir bendrą kelionės sėkmę.

Kaip teigia Liutauras Raudonikis, Lietuvos ornitologų draugijos vadovas, daugelis paukščių rūšių migracijos metu ar sustoję poilsiui aktyviai maitinasi – renka ar gaudo vabzdžius laukuose, miškuose, pelkėse ir kitose buveinėse. Paukščių migracijos laikas dažnai sutampa su didžiausiu vabzdžių gausumu sparnuočių traukimo kelyje ar sustojimo vietose, tiekiant paukščiams pakankamai maisto alinančių skrydžių metu. Pavasarį maisto gausa nulemia migruojančių paukščių būklę sugrįžus į perėjimo vietas, nuo ko priklauso ir veisimosi sėkmė.

L. Raudonikis atkreipia dėmesį, kad vabzdžių populiacijų nykimas paukščių migracijos keliuose ar žiemojimo vietose kelia grėsmę paukščių išlikimui ir gerovei. Dėl intensyvios žemės ūkio veiklos ar miestų plėtros naikinamos ar stipriai keičiamos natūralios buveinės, tokios kaip šlapynės, miškai ar pievos. Tad dėl to mažėja vabzdžių gausa ir įvairovė. Pesticidų naudojimas ženkliai sumažina visų vabzdžių gausą ar net nulemia sparnuočių mirtį dėl apsinuodijimo cheminėmis medžiagomis.

Trūkstant vabzdžių, kurie daugeliui paukščių yra nepaprastai svarbus energijos ir baltymų šaltinis, kyla grėsmė sėkmingai paukščių migracijai, žiemojimui ar net jų veisimuisi. Silpnėjant paukščių imuninei sistemai mažėja reprodukcinė sėkmė ir padidėja suaugusių paukščių, ir jų palikuonių mirtingumas.

Taip pat paukščiai vaidina lemiamą vaidmenį apdulkinant ir kovojant su kenkėjais, o vabzdžių trūkumas sutrikdo šias natūralias ekosistemas. Kai kurių vabzdžių perteklius be natūralių paukščių plėšrūnų taip pat gali sukelti jų gausos protrūkius, kurie kenkia augalų sveikatai ir tam pačiam žemės ūkiui.

Siekiant saugoti vabzdžių populiacijas ir padėti paukščiams reikalingas aktyvios aplinkos apsaugos priemonės: pesticidų ir trąšų naudojimo mažinimas, natūralių augmenijos zonų, kurios teikia maistą ir prieglobstį paukščiams, vabzdžiams bei kitoms rūšims, palaikymas žemės ūkio kraštovaizdyje, o kur trūksta natūralių buveinių, būtinas jų atkūrimas.

Šiais metais minima pasaulinė migruojančių paukščių diena siekia atkreipti dėmesį, kokie jautrūs ir svarbūs yra per evoliucijos laikotarpį nusistovėję įvairių mus supančios gamtos elementų ir rūšių tarpusavio ryšiai. Jie ypač svarbūs migracijos metu paukščiams įveikiant milžiniškus atstumus, kertant įvairias gamtines zonas ir buveines. Iš vienos pusės paukščiai yra geri indikatoriai, parodantys įvairių gamtos elementų būklę, kita vertus, jie yra priklausomi nuo jų. Šiuo metu paukščių migracijų keliuose vis dažniau stebimi žmogaus sukelti gamtos pokyčiai, kurie gali per trumpą laiką sugriauti per tūkstantmečius nusistovėjusius visos biologinės įvairovės ryšius ir nulemti daugelio sparnuočių nykimą. Vabzdžių įvairovės ir gausos mažėjimas gali būti viena iš svarbiausių to priežasčių.