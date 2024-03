Itin išpopuliarėjusios lakštinės veido kaukės – nebrangus būdas pasidaryti atpalaiduojančią SPA odos procedūrą tiesiog namuose. Tokios kaukės yra greito efekto odos priežiūros priemonės, galinčios padėti spręsti įvairias odos problemas. Vis dėlto specialistai akcentuoja, kad lakštinė kaukė yra labiau papildoma priemonė, kuria tik paįvairiname savo veido odos priežiūros rutiną, pasilepiname. Kosmetologai šias kaukes pataria rinktis atsakingai – atsižvelgti į savo odos tipą, atkreipti dėmesį į kaukės sudėtį, taip pat jas naudoti laikantis gamintojo instrukcijų.

Pasak Inovatyvios dermatologijos centro gydytojos dermatovenerologės Malvinos Baikštienės, lakštinių veido kaukių populiarumą pasaulyje lemia jų paprastumas ir kaina.

„Iš esmės lakštinės kaukės yra nebrangios, palyginus su lankymusi SPA centre, lengvai prieinamos, jas patogu naudoti ne tik namuose, bet ir keliaujant, pavyzdžiui, kad oda neišsausėtų ilgo skrydžio metu. Ko gero, tai yra vienas greičiausių ir lengviausių būdų akimirksniu suteikti odai vadinamąjį švytėjimo efektą, todėl jos dažnai prisimenamos prieš šventes ar svarbius renginius. Be to, šio tipo kaukės gali atlikti odos valomąją funkciją, detoksikuoti, lyginti odos toną, stangrinti, mažinti smulkias raukšleles, šviesinti pigmentines dėmes“, – sako M. Baikštienė.

Efektyviausios tik tinkamai naudojant

Gydytojos dermatovenerologės teigimu, kaip nurodo pats pavadinimas, lakštinės kaukės yra lankstūs veido formos lakštai, pagaminti iš plono audinio, kuris yra įmirkytas į koncentruotą serumą ar esenciją ir laikomas atskiroje pakuotėje. Skirtingai nei įprastos veido kaukės, kuomet kremui iš indelių ar tūbelių užtepti ant odos yra naudojami teptukas, šepetėlis arba kaukė tiesiog paskirstoma pirštų galiukais, lakštinės kaukės yra dedamos tiesiai ant švariai nuvalytos veido odos, o nuėmus lakštą serumo likučiai įmasažuojami į odą.

„Ant veido uždėta lakštinė kaukė sukuria fizinį barjerą, kuris sulaiko drėgmę ir apsaugo nuo vandens išgarinimo iš odos bei leidžia efektyviau įsisavinti aktyvius serumo ingredientus. Lakštinės kaukės taip pat sukuria atitinkamą „mikroaplinką“ odos paviršiuje: kaukė ne tik sulaiko drėgmę, bet ir šilumą, o tai padeda pagerinti kraujotaką – tokiu būdu oda geriau aprūpinama deguonimi bei maisto medžiagomis“, – aiškina M. Baikštienė.

Anot dermatovenerologės, dauguma lakštinių kaukių geriausiai veikia, kai yra paliekamos ant odos apie 10–30 minučių. Tiesa, visada rekomenduojama laikytis konkrečių gamintojo nurodytų naudojimo instrukcijų.

„Ilgiau nereiškia, kad geriau, ypač kai kalbama apie lakštines kaukes. Jei ant kaukės pakuotės yra nurodyta ją laikyti, pavyzdžiui, 20 minučių, reiškia ilgiau nei 20 minučių jos palikti ant veido nereikėtų. Labai svarbu kaukės neperlaikyti ir neleisti išdžiūti, nes tada kaukė pradeda traukti drėgmę atgal iš odos“, – pabrėžia gydytoja.

Pasak M. Baikštienės, lakštinės kaukės palaiko ir stiprina odos barjerą, o tai ypač aktualu turint labai sausą odą, pavyzdžiui, sergant tam tikromis ligomis, tokiomis kaip atopinis dermatitas, arba išsausėjus odai po medikamentinio aknės gydymo. Kaukės taip pat gali nuraminti, primaitinti odą po įvairių odos priežiūros procedūrų (pavyzdžiui, intensyvios pulsinės šviesos, lazerio, šveitimo, mikroadatinių ar injekcinių procedūrų). Tiesa, gydytoja nerekomenduoja naudoti šių kaukių sergant infekcinėmis odos ligomis bei lėtinių odos ligų: atopinio dermatito, psoriazės, rožinės paūmėjimo metu.

Įspėja – ilgalaikio efekto tikėtis nevertėtų

„Priklausomai nuo sudedamųjų dalių, lakštinės kaukės gali būti naudojamos kaip papildoma priemonė skirtingiems odos poreikiams – nuo šveitimo iki drėkinimo, pigmentinių dėmių ar jautrumo. Vis dėlto reikia atminti, jog lakštinės kaukės veikia daugiausia paviršiniuose odos sluoksniuose, todėl jų efektas, nors ir greitas, bet trumpalaikis. Mano manymu, jos yra labiau tinkamos profilaktikai ir papildomai priežiūrai kaip atpalaiduojanti, savęs palepinimo procedūra“, – aiškina gydytoja dermatovenerologė.

Gydytojai antrina ir BENU Sveikos odos instituto ekspertė, kosmetologė Ramunė Uosienė, kurios teigimu, jei siekiama greito veido odos sudrėkinimo, lakštinės kaukės gali puikiai papildyti odos priežiūros rutiną.

„Taip yra todėl, nes dėl vandeningos sudėties lakštinės kaukės ingredientai yra greičiau pasisavinami. Svarbu prisiminti, kad kaukė yra dedama ant nuvalytos ir tonizuotos odos, nes tai padidina kaukės veikliųjų medžiagų absorbciją. Lakštinė veido kaukė beveik visuomet veikia raminamai, atgaivina ir vėsina odą, tačiau jeigu norite, kad šis efektas būtų dar ryškesnis, prieš naudojimą maždaug 30 minučių palaikykite ją šaldytuve. Užsidėjus tokią kaukę ant veido pajusite tikrą atgaivą“, – sako R. Uosienė.

Pasak kosmetologės, dedant kaukę ant veido, reikia stengtis nepalikti neuždengtų odos lopinėlių bei oro burbuliukų – ji turi priglusti prie veido lyg antra oda. Kaukės lakštai paprastai nėra idealiai ir tiksliai atkartojantys veido formą, todėl juose yra padaryti specialūs įkirpimai, leidžiantys kaukę išformuoti pagal veido kontūrus. Jeigu dedant kaukę ant veido nutiktų taip, kad ji šiek tiek įplyštų, nereikia nerimauti – tiesiog įsitikinkite, kad lakštas pilnai dengia veidą.

„Žinotina ir tai, jog lakštinė veido kaukė yra vienkartinio naudojimo produktas, todėl, net jei po procedūros ji išlieka drėgna, tikrai nepatartina jos naudoti dar kartą. Naudojant tą patį lakštą keletą kartų, ant jo gali atsirasti mikrobų, kuriuos tiesiog užsidėsite sau ant veido, tad vietoj taip laukiamo teigiamo efekto, galite sulaukti priešingo rezultato“, – aiškina R. Uosienė.

Kosmetologės teigimu, nėra vieningos nuomonės dėl to, iš kokių medžiagų pagaminti lakštai yra patys geriausi, nes daug kas priklauso nuo kaukės paskirties. Be to, ji ragina nepamiršti, kad lakštinė kaukė visų pirma turi būti maloni ir patogi SPA procedūra, o ne kova su nepatogiu lakštu vien todėl, kad jis yra pagamintas iš „geresnės“ medžiagos.

„Šiuo atveju svarbiausia yra tai, kaip lakšto medžiaga sugeria serumą ir kaip pastarasis įsiskverbia į odą. Pavyzdžiui, kaukė iš hidrogelio – permatomos medžiagos, pasižymi labai geromis serumo sugėrimo savybėmis, tačiau yra tirpi, gali plyšti, todėl reikalauja daugiau atsargumo naudojant. Bioceliuliozės lakštinė kaukė yra daroma iš visiškai natūralaus pluošto, kuris puikiai prisitaiko ir prilimpa prie odos. Panaši į hidrogelį, tačiau bioceliuliozės lakštinės kaukės paprastai būna plonesnės. Neblogas drėgmės sugėrimo ir oro pralaidumo savybes turi ir iš medvilnės pagaminta kaukė. Pastaroji dažniau yra naudojama pigesnių veido kaukių gamyboje“, – sako R. Uosienė.

Pataria atkreipti dėmesį į sudedamąsias dalis

Sveikos odos instituto ekspertė akcentuoja, jog renkantis kaukę svarbu įvertinti savo odos tipą ir būklę. Turint alergijų būtina atsižvelgti, ar kaukės sudėtyje nėra tokių veikliųjų medžiagų, kurios galėtų papildomai sudirginti odą.

„Kosmetikoje įprastai produkto sudedamosios dalys yra rašomos mažėjimo tvarka, tai yra, pirmo ingrediento produkto sudėtyje bus daugiausia, o paskutinio – mažiausia. Atidžiai perskaityti kaukės veikliąsias medžiagas verta ir dėl to, kad jūsų veido kaukėse nedominuotų tokios nieko gero odai neduodančios medžiagos kaip parabenai, įvairūs alkoholiai, sintetiniai kvapikliai ar konservantai“, – pastebi kosmetologė.

Pasak R. Uosienės, lakštinių veido kaukių ingredientų įvairovė yra didžiulė, tačiau vaistinėse populiariausios yra drėkinamosios, nes tinka įvairaus amžiaus grupėms: nuo paauglių iki brandžių moterų, jas, beje, mėgsta naudoti ir vyrai.

„Dažniausiai skirtingi gamintojai turi įvairias produktų linijas, siūlančias lakštines kaukes su įvairiausiais skirtingais ingredientais. Tradiciškai dažniausiai jose galima rasti hialurono rūgšties, alijošiaus ekstrakto, pantenolio, vitamino C, glicerino, kolageno. Pavyzdžiui, hialuronas atkuria drėgmę iš vidaus, alijošiaus ekstraktas greitai atgaivina, nuramina sudirgusią odą, suteikia vėsinantį efektą, pantenolis (provitaminas B5) ramina ir drėkina odą bei padeda atkurti jos barjerinę funkciją, glicerinas pritraukia drėgmę į odą ir padeda jai išlikti sudrėkintai, putliai, vitaminas C skatina kolageno gamybą, padeda atstatyti saulės spindulių padarytą žalą bei kovoja su raukšlelėmis“, – vardija kosmetologė.