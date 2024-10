Kalvarijoje esančios „Iki“ parduotuvės rekonstrukcija jau beveik baigta. Adresu Dariaus ir Girėno g. 25 įsikūrusi parduotuvė pirkėjams vėl duris atvers po savaitės – trečiadienį, spalio 23 dieną. Atnaujintoje prekybos vietoje pasitiks ne tik patogesnis išplanavimas, kruopščiai atrinktas asortimentas, bet ir specialios tik šioje parduotuvėje galiojančios nuolaidos.

„Žinome, kad kalvarijiečiai šio atidarymo ypač laukia. Parduotuvė Kalvarijoje jau yra pamėgta lankytojų, tad investavome į jos atnaujinimą, kad vietos gyventojų prie pat namų lauktų naujas, patogesnis kategorijų išdėstymas, kokybiškų prekių įvairovė, gausybė naudingų nuolaidų ir akcijų“, – sako Lina Muižienė, prekybos tinklo „Iki“ vykdomoji direktorė.

Parduotuvė jau baigiama atnaujinti pagal naujausius įmonės standartus, kad mėgstamas prekes būtų galima rasti kuo greičiau ir patogiau, būtų aiškiai išskirti specialūs kainų pasiūlymai ir dar daugiau dėmesio skiriama „Iki“ stiprybei rinkoje – šviežių produktų asortimentui.

„Atnaujinta prekybos vieta Kalvarijoje jau netrukus ir vėl kvepės ką tik iškepta duona ir bandelėmis, kurias taip mėgsta mūsų tinklo pirkėjai. Jos iš vietoje esančių krosnių bus traukiamos ne mažiau nei tris kartus per dieną, taip rūpinantis maksimaliu šviežumu. Be to, šviežumą vertinančių gyventojų lauks gausus bei įvairus vaisių ir daržovių skyrius, kuris, pačių pirkėjų sprendimu, „Iki“ tinkle pripažintas aukščiausios kokybės šalyje ir apdovanotas QUDAL medaliu“, – sako Gintarė Kitovė, „Iki“ komunikacijos vadovė.

Atidarymo proga pirkėjams bus parengti specialūs pasiūlymai, galiojantys tik „Iki – Kalvarija“ parduotuvėje.

„IKI – Kalvarija“ pirkėjams duris atvers spalio 23 dieną, trečiadienį, 10 val.