Vasara dar gali tapti jūsų atradimų laiku, jeigu suskubsite paimti į rankas knygą! Juk Lietuvos bibliotekos iki vasaros pabaigos kviečia dalyvauti jau devintajame skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“.

Ši populiari, daugelio laukiama ir mėgstama skaitymo skatinimo akcija, kurią rengia Lietuvos apskričių viešųjų bibliotekų asociacija kartu su Lietuvos savivaldybių viešųjų biblioteka asociacija ir LR kultūros ministerija, tęsis dar gerą mėnesį, tad pražiopsojusiems iššūkio startą pats metas susizgribti ir stverti vasaros atradimų vairą į savo rankas. O patikimais patarėjais knygų jūroje tegu bus skaitymo ambasadorių Ginos Viliūnės, Juozo Ališausko ir Virgio Šidlausko, bibliotekininkų bei kitų ekspertų rekomendacijos, skelbiamos „Vasaros su knyga“ interneto svetainėje bei socialiniuose tinkluose.

Skaitytojų geriausiai įvertintos knygos

Vasarai perkopus antrapus, interneto svetainėje www.vasarasuknyga.lt užsiregistravo ir iššūkį priėmė jau per 20 000 skaitytojų, o iššūkį įveikė beveik 8 000 dalyvių. Kol kas lengviausiai sekasi įveikti užduotį „Perskaityk populiarią knygą, kurią skaitė visi, išskyrus tave“ (iki šiol perskaityta daugiau kaip 15 000 knygų), sunkiausiai – užduotį „Perskaityk knygą apie atradimus“ (perskaityta beveik 12 000 knygų).

Tarp skaitytojų geriausiai įvertintų knygų – Leonardo Da Vincio „Da Vincio užrašai“, Kamilio Janickio „Aukso amžiaus damos: tikros istorijos“, Alano Brennerto „Molokajo sala“ ir „Molokajo salos dukra“, Elisabeth Bard „Pietūs Paryžiuje. Meilės istorija su receptais“, Lino Kunigėlio „Jonas Valančiūnas: su kamuoliu – paskui svajonę“, Jael McHenry „Dvasių virtuvė“, Brad Thor „Šnipų vadas“, Karen Rose „Daugiau niekada“, Rūtos Šepetys „Tarp pilkų debesų“ ir kitos.

Aktyviausios bibliotekos ir jų skaitytojai

Akcijos rezultatai kasmet džiugina: ir skaitančiųjų, ir įveikiančių iššūkį nuolat daugėja, kas vasarą pasiekiamas vis naujas perskaitytų knygų rekordas. Smagiai nuteikia ir kasmet iššūkyje dalyvaujančių miestų ir miestelių bibliotekų, taip pat jų nedidukų padalinių darbuotojų bei skaitytojų aktyvumas: iš 1 360 užsiregistravusių visos Lietuvos bibliotekų ir jų padalinių pirmaujančias pozicijas šiuo metu užima Tauragės rajono Birutės Baltrušaitytės viešoji centrinė biblioteka ir šios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius, Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Lukšių ir Gelgaudiškio padaliniai, Klaipėdos rajono Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Kalnupės bibliotekos Vaikų centras „Ruoniukas“, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji centrinė biblioteka, Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji centrinė biblioteka, Kauno rajono savivaldybės viešoji centrinė biblioteka, Švenčionių rajono savivaldybės viešoji centrinė biblioteka, Jurbarko rajono savivaldybės viešoji centrinė biblioteka. Kai kurios iš šių bibliotekų į aktyviausiųjų dešimtuką patenka jau nebe pirmus metus – tad akcijos įtaka ugdant ištikimų, azartiškų skaitytojų bendruomenę tikrai akivaizdi.

Šiemet bibliotekos varžosi ne tik kurstomos azarto, bet ir viliojamos skaitymo ambasadorės, žinomos rašytojos Ginos Viliūnės pažado rudenį atvykti į tą biblioteką, kurios iššūkio dalyviai bus perskaitę daugiausia knygų.

Kaip teigė Visagino viešosios bibliotekos, jau ir anksčiau pasižymėjusios Panevėžio apskrityje, o šiuo metu patenkančios į visos Lietuvos aktyviausių akcijos dalyvių dvidešimtuką, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Rima Sorokina, ši biblioteka nesunkiai pritraukia žmones priimti vasaros iššūkį: daugelis visaginiečių jau žino akciją „Vasara su knyga“ ir dalyvauja joje ne vienerius metus. Pasak bibliotekininkės, įsitraukia ir vaikai, ir suaugusieji, tarpusavyje varžosi ir vietiniai gyventojai, ir poilsiautojai ar vasarai namo sugrįžę emigrantai. Kaip ir daugelyje akcijoje dalyvaujančių bibliotekų, Visagino bibliotekoje taip pat yra parengta iššūkiui rekomenduojamų knygų paroda. „Būna, kad pristingame knygų, nes atsiranda daugiau norinčių tuo pat metu skaityti tą pačią iššūkiui rekomenduojamą knygą. Visagine žmonės skaito ir lietuviškai, ir kitomis kalbomis. Mūsų mieste yra daug išprususių, daug kuo besidominčių žmonių, ypač didžiuojamės gerai besimokančiais, gabiais vaikais ir jaunimu“, – džiaugėsi bibliotekininkė Rima.

Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, pernai patekusios į visos Lietuvos akcijos dalyvių trisdešimtuką, o šiuo metu tarp aktyviausių bibliotekų užimančios garbingą šeštąją vietą, vyriausioji metodininkė ir „Vasaros su knyga“ koordinatorė Rita Baltrukienė pažymėjo, kad tokiam rezultatų ūgtelėjimui įtakos turėjo ir bendradarbiavimas su Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba – biblioteka kaip partnerė dalyvauja savivaldybės parengtoje skaitymo skatinimo programoje. Tai padėjo įtraukti dar daugiau mokytojų, kurie savo ruožtu paskatino dalyvauti mokinius. Anot R. Baltrukienės, Pasvalio bibliotekai ir jos padaliniams dalyvavimas akcijoje „Vasara su knyga“ tapo gražia tradicija: „Džiaugiamės šia kasmetine akcija, girdime apie ją daug gražių atsiliepimų, taip pat mielai laukiame ir projekto „Metai su knyga“ susitikimų savo bibliotekoje“, – tikino bibliotekos darbuotoja.

Jonavos rajono savivaldybės Grigorijaus Kanovičiaus viešosios bibliotekos, pernai užėmusios 5-ąją vietą tarp visos Lietuvos bibliotekų, o šiuo metu patenkančios į aktyviausiųjų penkioliktuką, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vadovė Nijolė Degutienė pripažino, kad tokių puikių rezultatų, tiek per vasarą perskaitomų knygų nebūtų be ilgamečio bibliotekininkų įdirbio. Pasak jos, darbuotojos tikrai daug kalba apie akciją, skatina dalyvauti, primena. Tačiau kai kuriems skaitytojams, pasak N. Degutienės, nereikia didelio paraginimo: jie akcijoje dalyvauja metai iš metų, kai kurie užsispiria perskaityti po knygą iš rekomenduojamųjų sąrašo, nors galėtų įrašyti kitą vasarą perskaitytą knygą, kuri tiktų pagal iššūkio užduotį. Kaip teigė N. Degutienė, sunkiau skaitytojams sekasi įveikti tas užduotis, kurios skatina susipažinti su kitokia nei jų mėgstama literatūra: pavyzdžiui, šiemet sunkiau įveikiamos užduotys – perskaityti knygą apie sportą, atradimus.

Kaip dalyvauti iššūkyje?

Pasiryžus priimti iššūkį, tereikia užsiregistruoti akcijos interneto svetainėje www.vasarasuknyga.lt, nurodant savo biblioteką, ir per likusią vasarą perskaityti 5 knygas (įprastas, garsines ar skaitmenines) pagal paskelbtas užduotis. Jeigu prireiks pagalbos, ją suteiks bibliotekininkas.

Dalyvauti galima ir socialiniuose tinkluose – iniciatyvos „Vasara su knyga“ „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose. Dalyviai smagiai rungiasi interaktyviuose konkursuose, sprendžia galvosūkius, diskutuoja, gauna vertingų rekomendacijų ir laimi puikių prizų. Akcija „Vasara su knyga“ socialiniuose tinkluose turi per 15 700 sekėjų, įrašais pasidalyta daugiau nei 3 000 kartų, socialinių tinklų vartotojai paliko per 3 000 komentarų. „Skaitymas man kaip atgaiva sielai, tai – nusiraminimas, pabėgimas į kitą pasaulį, užsimiršimas, mįslių įminimas, savęs pažinimas:) Be skaitymo neištverčiau nė dienos“ – tikina viena dalyvė; „Knygos yra labai svarbios mano gyvenime. Jose randu daug išminties, įdomių minčių, tikrų ir įdomių istorijų, atsipalaidavimo ir minčių sutvarkymo, ramybės ir užsimiršimo, proto mankštos… tai kalbos ir rašybos lavinimo šaltinis. Knyga – geriausia patarėja, atsipalaidavimo bei nusiraminimo būdas“ – antrina kita.

Visi įveikusieji vasaros knygų iššūkį dalyvaus loterijoje, kurios laimėtojų laukia nuostabios dovanos. Pagrindinis rėmėjas, vienas iš seniausių interneto knygynų Lietuvoje Patogupirkti.lt, įteiks 200 eurų dovanų kuponą. Šiauliuose įsikūrusi didžiausia ir seniausia Lietuvoje dviračių gamintoja UAB „Baltik Vairas“ dovanos specialųjį prizą – ekologišką transporto priemonę dviratį.

Laimėtojų lauks du žvaigždžių galaktikos projektoriai „Galaxy Pro“, keturi „Fujifilm instax“ momentiniai fotoaparatai, šešios išmaniosios apyrankės „Xiaomi Smart Band 7 Pro“, septynios belaidės ausinės JBL T520, keturi „Decathlon“ 100 € vertės dovanų kuponai, „Marshall Acton III Bluetooth“ belaidė kolonėlė, du 200 € vertės kelionių organizatoriaus „Makalius“ kuponai bei daug kitų prizų.

Akcijos rengėjai ir dalyviai dėkingi skaitymo skatinimo svarbą suprantančioms ir prie jo prisidedančioms leidykloms „Alma littera“, „Aukso žuvys“, „BALTO leidybos namai“, „Briedis“, „Hubris“, knygynams „Vaga“, knygauk.lt, patogupirkti.lt, įmonėms „Echo Stamp“, „Baltik vairas“, „Lieta dėlionės“, ManoTapyba.lt, „Niom niom bouquet“, „Optio“, „Pergalė“, „Pupų pynė“, „Urtės tekstilė“, „Yes for skills“, mokymosi platformai internete Mokslobaze.lt

Akcija tęsis iki rugpjūčio 31 d. Visa informacija apie skaitymo iššūkį, taisykles, registracijos forma ir karščiausios naujienos – vasarasuknyga.lt, „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrose.

Akcijos draugai – virtuali biblioteka ELVIS, ​​​​​​​​IBBY Lietuvos skyrius, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, iniciatyva „Biblioteka visiems“, pagrindinis informacinis partneris – LRT.

Nuo 2016 m. vasaros metu vykdoma akcija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Skaitymo skatinimo programos 2019–2024 metų plano dalis.

Skaitymo skatinimo akcijos „Vasara su knyga“ organizatorių informacija