Parduotuvių lentynos lūžta nuo įvairiausių maisto papildų – galime rasti ne tik keliasdešimt skirtingų multivitaminų gamintojų, bet ir tokių, kurie žada amžiną jaunystę ar akimirksniu „sudegintus“ nereikalingus kilogramus. O kur dar įvairios kasmet pasirodančios maisto papildų mados.

Matant tokią galybę įvairiausių vitaminų, neretai gali kilti klausimas – galbūt iš tikrųjų mums jų tiek reikia. O juk ir šių papildų etiketės, rodos, viena už kitą įtikinamiau skelbia, galinčios išspręsti mus kamuojančias sveikatos problemas. Kaip nepamesti galvos visoje maisto papildų rinkoje? Apie tai pasakoja Kauno technologijos universiteto (KTU) Maisto instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė.

Pagrindinė papildų poreikio priežastis

Priežastis, kodėl žmonės susiduria su vitaminų trūkumu, iš esmės, yra viena ir, manau, visiems gerai žinoma, bet galbūt ne iki galo suprantama. Tai yra nevisavertė mityba. Kuo daugiau valgome perdirbto maisto, tuo mažiau su juo gauname vitaminų, antioksidantų ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų. Dažnai kalbame, kad daržovės, uogos, vaisiai yra naudingi, tačiau verta prisiminti, jog tokios pat naudos negausime valgydami vaisių tyrę, uogienę ar džiovintus vaisius. Pavyzdžiui, vartodami kečiupą, tikrai negalime tikėtis gauti tas pačias naudas, kaip valgydami pomidorą. Šią ribą svarbu nubrėžti.

Prie vitaminų trūkumo gali prisidėti ir kardinalios dietos, kurios dabar yra ypač madingos. Pavyzdžiui paleo, keto – rodos, jos turėtų stebuklingai pakeisti mūsų kūno būklę, metabolizmą ir užtikrinti ilgalaikį rezultatą. Skamba viliojančiai, tiesa? Tačiau šios dietos, kaip bebūtų, eliminuoja ištisas produktų grupes, kas tikrai apsunkina visavertės mitybos užtikrinimą. Taigi ilguoju laikotarpiu galime susidurti ne tik su vitaminų disbalansu, tačiau ir dėl skurdaus raciono atsirandančiomis lėtinėmis ligomis. O juk statistika verčia susimąstyti – net 95 proc. moterų bent kartą gyvenime yra laikiusios dietos.

Multivitaminai nėra panacėja

Neretas, galbūt, įsivaizduoja, jog multivitaminai yra optimalus ir lengvas būdas, padedantis palaikyti normalų vitaminų balansą organizme – juk tai tarsi visi vitaminai viename. Visgi klaidinga manyti, kad kuo daugiau visko vienoje dozėje yra, tuo bus naudingiau. Nors multivitaminai dažnai kuriami apmąstant tam tikros populiacijos dalies poreikius (pavyzdžiui, nėštumo laikotarpiui, imuniteto stiprinimui ir pan.), tačiau tai tikrai nereiškia, kad dėl tokių papildų vartojimo nereikia tartis su gydytoju.

Be to, svarbu atsižvelgti ir į multivitaminus sudarančių atskirų elementų referencines vertes, juk nepaisant to, kad tai yra vitaminų „mišinys“, nebūtinai reiškia, kad visų komponentų kiekis bus tinkamas jums. Ypač svarbu atkreipti dėmesį į maisto papildus, kuriuos vartojant vitaminų dienos poreikis viršijamas kelis ar net keliolika kartų. Vartojant ilgą laiką, tokie papildai gali sukelti įvairių nepageidaujamų reakcijų, todėl vartojimo poreikį ir trukmę būtina aptarti su gydytoju.

Kuo daugiau – tuo geriau?

Dažniausiai kylantis klausimas, kokių vitaminų ar kitų biologiškai svarbių medžiagų trūksta konkrečiam asmeniui, veikiausiai gali būti atsakytas tik atlikus išsamius tyrimus. Vieno universalaus atsakymo, kokius vitaminus ar mineralus reikėtų vartoti visiems, nėra, nes iš esmės tai lemia žmogaus mityba ir gyvensena. Taip pat vertėtų prisiminti, kad kai kurie vitaminai gali kauptis organizme, o susikaupę per dideliais kiekiais pridaryti ir žalos. Idealiu atveju reikėtų stebėti ne tik vitaminų, bet ir mineralų, ypač kalio, kalcio, geležies, magnio, natrio, kiekį kraujyje ir vartoti tik tuos, kurių iš tikrųjų trūksta. Suprantu, kad minėtų analičių tyrimai yra gana brangūs, tačiau tikrai rekomenduočiau visada prieš vartojant vitaminus ar mineralų papildus pasitarti su prižiūrinčiu gydytoju, nes savivalė gali prišaukti bėdų.

Perspėjimas tėveliams

Kasdien parduotuvių lentynose galime rasti vis daugiau įvairiais vitaminais papildytų maisto produktų, tačiau dėl vieno jų norėčiau atkreipti būtent tėvelių dėmesį – tai yra vitaminas D. Nors su šio vitamino trūkumu, statistiškai, susiduria daugelis lietuvių, klaidinga manyti, kad jį jau galima vartoti tiek, kiek norisi. Vitamino D kiekius vertėtų periodiškai pasitikrinti laboratoriniais tyrimais, juolab, kad šio vitamino tyrimas nėra toks brangus. Ypač šiuo klausimu turėtų suklusti mažus vaikus auginantys tėveliai – parduotuvių lentynose yra apstu produktų, papildytų vitaminu D, tad vaikams (dėl mažo kūno svorio lyginant su suaugusiais) kyla didesnė rizika jo perdozuoti. Jei vaikas vartoja maisto produktus jau papildytus šiuo vitaminu ir gauna jo papildomai su maisto papildais, tuomet perdozuoti tampa tikrai nesunku. Šiuo atveju derėtų arba dažniau įsivertinti vitamino kiekį laboratoriniais tyrimais, arba atidžiai atkreipti dėmesį į suvartojamas dozes.

Be abejo, prieš pradedant vartoti vitaminus, visuomet reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju – tai geriausias sprendimas. Savavališkai rinkdamiesi vitaminus, mineralus ar kitus maisto papildus galite nuskurdinti savo racioną (dėl to, kad reikšminga pajamų dalis išleidžiama papildams), o kai kuriais atvejais – net sau pakenkti.

„Stebuklingos grožio piliulės“

Maisto papildų pramonėje sparčiai daugėja pasiūlymų grožiui puoselėti, bet čia taip pat svarbu nepapulti į nerealistiškų pažadų spąstus – juk parduotuvių lentynose galime rasti ir jauninančių, ir stangrinančių, ir liekninančių, stebuklingus rezultatus žadančių papildų. Tačiau čia siūlau pasvarstyti, ar deklaruojami pažadai yra realūs. Norėčiau paskatinti pažvelgti kiek kritiškiau ir pastebėti, jog net įvairioms garsenybėms, kurių darbas yra atrodyti gerai ir kurios gali sau leisti pačius brangiausius papildus, vis tiek kažkodėl prireikia ir įvairių grožio injekcijų, ir patempimo, ir skrandžio mažinimo operacijų. Šiuo atveju norėčiau akcentuoti, jog maisto papildai negydo, ir tikrai negali atsukti laiko atgal. Tai reiškia, jog jeigu mūsų odos būklė pasikeitė dėl, pavyzdžiui, netinkamos mitybos, tuomet papildas gali padėti kompensuoti tam tikrų elementų trūkumą. Tačiau jeigu odos pokytis atsirado dėl amžiaus, ūmių ar lėtinių ligų ar kitų priežasčių, tai maisto papildai neturi galios iš esmės pakeisti situaciją.

Skirtingos lieknėjimo papildų paskirtys

Vadinamųjų „lieknėjimo“ papildų sudėčių yra iš tiesų labai daug, tačiau neretai šiuose produktuose reikšmingą kiekį užimą skaidulos. Jos, žinoma, yra būtinos gerai savijautai ir žarnyno veiklai užtikrinti, tad jei su mityba nepavyksta kasdien gauti pakankamai skaidulų, ypač – tirpių, tai tokie funkciniai maisto papildai tikrai gali pagelbėti. Idealiu atveju, žinoma, šias skaidulas turėtume suvartoti valgydami vaisius ir daržoves, tačiau galbūt ne visiems tai patogu, kas žinant šiuolaikinio gyvenimo tempą yra labai suprantama. Tokiu atveju vartoti skaidulas papildų pavidalų yra geriau nei iš viso jų negauti.

Kalbant apie papildus lieknėjimui siūlyčiau pageidaujamą rezultatą aptarti su gydytoju-dietologu, nes ne visi priekaištai kūnui išsispręs numetus sugalvotą kiekį kilogramų. Dietų kultūroje gyvuoja mintis, kad mažesnis kūno svoris yra tiesiogiai proporcingas geresnei gyvenimo kokybei, bet taip yra tikrai ne visada. Nuolatiniai priekaištai savo kūnui, iškreiptas jo matymas ir nerealistiški lūkesčiai gali peraugti į itin drastiškus ribojimus, drastiškas dietas ir galiausiai stipriai nualinti organizmą.

Kaip neapsigauti renkantis?

Turbūt nenustebinsiu – renkantis papildus būtina kritiškai vertinti pateikiamą informaciją. Ieškokite konkrečių sakinių, koks komponentas ir kokį poveikį žada. Dažnai vartotojai renkasi impulsyviai, ir pamatę dėžutę su pavadinimu „Sudie raukšlėms“ ir asociatyviu paveikslėliu nusprendžia, kad papildas yra skirtas būtent tam. O juk iš tikrųjų tai nėra joks pažadas – tai tik vizualiniai sprendimai. Situacija tikrai paini, nes įvairių produktų, skirtų grožiui, sveikatingumui, imunitetui, svoriui etiketėse ar gamintojų puslapiuose nerasime aiškių pažadų, kaip konkreti sudedamoji medžiaga gali pagerinti mūsų būklę. Vietoje to, dažniausiai būna parašyti labai abstraktūs teiginiai, pavyzdžiui, „šie papildai padės išlaikyti jaunystę ir grožį“. Tad šiandien, kai turime tokį didžiulį maisto papildų pasirinkimą, turbūt, kaip niekad yra svarbus paties vartotojo sąmoningumas ir gebėjimas atskirti, kurie pažadai yra konkretūs ir realūs, o kurie – ne.

Mano pagrindinis patarimas būtų įsivertinti, ar įsigiję tam tikrų maisto papildų nenuskurdinsite savo kasdienybės, t. y. ar išleidę pinigus papildams, nebūsite priversti riboti savo mitybos, daugiau dirbti ir mažiau judėti, ar nebūsite priversti atsisakyti vakaro su draugais kine arba kitų, gyvenimo kokybę gerinančių pasirinkimų. Noriu pabrėžti, jog net ir patys geriausi papildai neatpirks nei visavertės mitybos, nei socialinės ir emocinės gerovės. Kita vertus, jeigu iš tiesų galite sau leisti eksperimentuoti, tuomet galite ieškoti, bandyti ir stebėti, kas tinka, o kas ne. Galbūt tokiu būdu atrasite kažką naudingo sau – juk universalaus recepto, tinkančio visiems, kol kas, mano žiniomis, nėra.