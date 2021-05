Marijampolės apskr. VPK pristato 2021 metų I ketvirčio veiklos rezultatus

Per pirmąjį šių metų ketvirtį visoje Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato aptarnaujamoje teritorijoje registruotos 472 nusikalstamos veikos, arba 34,4 proc. mažiau nei 2020 m. per tą patį laikotarpį, kai buvo registruota 651 nusikalstama veika. Iš užregistruotų nusikalstamų veikų ištirta – 74,7 proc. (327 veikos).

Ženkliai, net 61 proc. sumažėjo vagysčių registracija, kai 2020 metais per 3 mėn. buvo registruota 100 vagysčių, tai per 3 šių metų mėn. – tik 39. Net 25,8 proc. sumažėjo neblaivių asmenų įvykdžiusių nusikalstamas veikas, nuo 120 asmenų (2020 m.) iki 89 šiais metais. Ženkliai pagerėjo saugumas viešose vietose, nes per 2021 metus nusikalstamų veikų įvykdytų viešose vietose sumažėjo 27,7 proc., nuo 83 nusikalstamų veikų (2020 m.) iki 60 šiais metais. Net 62,9 proc. sumažėjo nepilnamečių įvykdytų nusikalstamų veikų. Taip pat mažėjo ir sunkių bei labai sunkių nusikaltimų registracija, nuo 45 nusikaltimų (2020 m.) iki 26 nusikaltimų šiais metais, t. y. sumažėjo 42,2 proc.

Per tris šių metų mėnesius įvykdyti 2 nužudymai, abu jau aiškūs, įtariamieji nustatyti. Nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis, ar psichotropinėmis medžiagomis – registracija panaši kaip ir pernai – 2021 metais – 36, 2020 metais – 34. Nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje registracija išliko stabili – 2021 metais – 118, 2020 metais – taip pat 118 atvejų.

Per 2021 metų 3 mėn. Marijampolės apskr. VPK aptarnaujamos teritorijos keliuose ir gatvėse įvyko 19 įskaitinių eismo įvykių, arba 29,6 proc. mažiau nei 2020 metais. Deja, bet žuvusiųjų 3 daugiau nei 2020 metais, tačiau sužeistų eismo įvykiuose sumažėjo 22,2 proc. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės eismo įvykių sumažėjo 50 proc. Per 2021 metų 3 mėn. nustatyti 234 neblaivūs vairuotojais, o per 2020 metų tą patį laikotarpį – 203, arba 2021 metais neblaivių vairuotojų nustatyta 15,3 proc. daugiau nei pernai analogišku laikotarpiu.

Marijampolės apskr. VPK informacija