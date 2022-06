Marijampolės geležinkelio stotyje koncertuos kolektyvas iš Ukrainos

Smuiko ir bajano virtuozų duetas iš Ukrainos „YeS Duet” tęsia koncertinį turą per Lietuvą ir birželio 24 dieną (penktadienį), 15:30 visus kviečia atvykti į Marijampolės geležinkelio stotį, kur įvyks nemokamas koncertas.

Renginio metu skambės J.S. Bacho, A. Vivaldžio, F. Mendelsono, J. Bramso, A. Piacolos kūryba, Ukrainos kompozitorių M. Lysenko, I. Levitskiy, M. Skoriko kūriniai bei meistriškai atliekamos ukrainiečių liaudies melodijų variacijos.

Šią vasarą smuiko ir bajano virtuozų duetas iš Ukrainos „YeS Duet” mūsų šalyje surengs beveik dviejų mėnesių koncertinį turą „Malda už taiką”. Kolektyvas jau koncertavo Kauno, Plungės ir Kaišiadorių geležinkelio stotyse, kavinėje „Cvi park” Vilniuje bei Kaunas Gospel & Worship Festivalyje. Birželio ir rugpjūčio mėnesiais bus surengti koncertai daugelio Lietuvos miestų koncertų salėse, lauko estraduose bei geležinkelio stotyse.

„Mums didelė privilegija organizuoti „YeS Duet” koncertus Lietuvoje. Tai tikrai vertas dėmesio muzikinis kolektyvas, o koncertinis turas „Malda už taiką” – tai meninė solidarumo išraiška karą išgyvenančiai Ukrainai. Esame dėkingi už pagalbą Ukrainos ambasadai Lietuvoje, „Kaunas 2022” komandai už galimybę „YeS Duet” pasirodymus įtraukti į „Kaunas – Europos kultūros sostinės” programą, Seimo narei Daliai Asanavičiūtei už Ukrainos Konstitucijos dienai organizuojamą koncertą LR Seime, VDU kameriniam orkestrui už bendradarbiavimą rugpjūčio mėnesį, daugelio miestų savivaldybėms, kultūros centrams ir koncertų organizatoriams bei „Lietuvos geležinkelių“ (LTG) įmonių grupei už galimybę surengti koncertus geležinkelio stotyse”, – savo mintimis dalinasi projekto koordinatorius, VšĮ „Prabudimo orkestras” direktorius Tadas Daujotas.

Apie „YeS Duet”

„YeS Duet” – tai instrumentinis duetas iš Ukrainos, kuriame groja du Mukačevo valstybinio universiteto (Užkarpatės sritis, Ukraina) dėstytojai – bajanistas Jevgenijus Musijetsas (Євгеній Мусієць) ir smuikininkas Serhijus Dobošas (Сергій Добош). Per penkerius gyvavimo metus „YeS Duet”, be Ukrainos, jau 5 kartus koncertavo Izraelyje, 4 kartus Suomijoje ir Baltijos šalyse, taip pat Vokietijoje, Lenkijoje ir Slovakijoje. Kolektyvas yra įrašęs dvi kompaktines plokšteles: „Life-bringer” ir „From Dark to Light”, o specialiai koncertiniam turui Lietuvoje yra išleista kompaktinė plokštelė „Prayer for Peace”, kurioje skamba gražiausi anksčiau išleistuose albumuose įrašyti kūriniai.

Birželio 24 dieną, penktadienį 15:30 Marijampolės geležinkelio stotyje renginys nemokamas. Daugiau informacijos apie „YeS Duet” koncertinį turą Lietuvoje – www.orkestras.org/YeSDuet

