2025 m. sausio 30 d. įvyko Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (NVO) tarybos posėdis, kuriame buvo apžvelgta 2024 metų veikla ir patvirtinta veiklos ataskaita. Taip pat pristatytas ir aptartas 2025 metų veiklos planas, kuriame numatyti konkretūs veiksmai, skirti stiprinti NVO sektorių, skatinti bendradarbiavimą bei viešinti organizacijų veiklą.

Vienas iš pagrindinių 2025 metų tikslų – gerinti nevyriausybinių organizacijų plėtros sąlygas. Šiam tikslui pasiekti numatyta reguliariai organizuoti NVO tarybos posėdžius kartu su kitose srityse veikiančiomis organizacijomis – socialinėmis, kultūros, sporto, jaunimo, aplinkosaugos – bei inicijuoti susitikimus su verslo atstovais. Planuojama surengti bent kelis susitikimus. Taip pat bus analizuojami teisės aktai, reglamentuojantys NVO veiklą, rengiamos rekomendacijos institucijoms, nuolat atnaujinami Marijampolės savivaldybės teritorijoje veikiančių NVO sąrašai.

Siekiant stiprinti NVO sektorių, planuojami seminarai ir mokymai, kurių metu organizacijos galės įgyti naujų žinių ir kompetencijų. Planuojama surengti 1–2 tokio pobūdžio renginius per metus. Be to, siekiama skatinti aktyvesnį bendradarbiavimą su kitomis savivaldybėmis ir valstybinėmis institucijomis – NVO taryba planuoja teikti pastabas ir pasiūlymus Nacionalinei NVO tarybai bei ministerijoms, taip pat keistis gerąja patirtimi su kitų savivaldybių NVO tarybomis.

Svarbi 2025 metų veiklos plano dalis – išvykstamieji vizitai į vietos nevyriausybines organizacijas, kurie leis geriau susipažinti su jų veikla, aptarti iššūkius ir viešinti jų veiklą. Be to, bus skiriamas dėmesys NVO veiklos viešinimui ir bendruomenės informavimui. Planuojama užtikrinti, kad visuomenė turėtų prieigą prie aktualios informacijos apie NVO veiklą Marijampolės savivaldybėje.

NVO pusryčių tradicija – nauja bendradarbiavimo platforma

Posėdžio metu aktyviai diskutuota apie NVO bendradarbiavimo stiprinimą ir bendruomenės telkimą. Viena iš iškeltų idėjų – sukurti NVO pusryčių tradiciją, kurioje organizacijos galėtų ne tik neformaliai pabendrauti, bet ir dalintis patirtimi, idėjomis bei stiprinti tarpusavio ryšius.

Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja palaikė šią iniciatyvą ir informavo, kad artimiausiu metu bus skelbiamas projektų finansavimo konkursas, kuriame vienas iš prioritetų bus sociokultūrinės paslaugos, kurios ir skatina NVO tarpusavio bendradarbiavimą, siekiant gyventojų įsitraukimo ir bendruomeniškumo. Ji ragino NVO teikti paraiškas ir įgyvendinti pusryčių idėją, papildant ją turiningu turiniu – pranešėjų kvietimu, edukacinėmis veiklomis ar gerosios patirties dalijimusi.

Visi NVO tarybos nariai sutiko, kad svarbiausia, jog tokie susitikimai neapsiribotų vien kavos puodeliu, bet taptų realia platforma organizacijoms augti, mokytis ir stiprinti savo veiklą. Ši idėja – dar vienas žingsnis link aktyvios, palaikančios ir glaudžiai bendradarbiaujančios NVO bendruomenės Marijampolėje!

Marijampolės savivaldybės NVO taryba kviečia visas nevyriausybines organizacijas aktyviai įsitraukti į bendras veiklas, dalyvauti susitikimuose ir kartu kurti stiprią, bendruomenišką ir socialiai atsakingą visuomenę.