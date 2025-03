Marijampolės profesinio rengimo centro (Marijampolės PRC) Kudirkos Naumiesčio skyriuje vyko maisto protmūšis, profesinio meistriškumo konkurse Latvijoje, Centro atstovės iškovojo prizines vietas, kviečiama sudalyvauti fotografijų konkurso apdovanojimų renginyje, o Kudirkos Naumiesčio mokiniai dalyvavo intensyviuose pilietiškumo bei gynybos įgūdžių stiprinimo kursuose.

Maisto protmūšis Kudirkos Naumiestyje

Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriuje vyko linksmas, azartiškas ir naudingas protmūšis, kuriame mokiniai tikrino savo žinias apie maistą! Ar tikrai mikrobangų krosnelė naikina visas maistines medžiagas? O gal morkos iš tiesų gerina regėjimą?

Renginį vedė mitybos organizavimo specialistė Giedrė Pivnickienė ir visuomenės sveikatos specialistė Agnė Šimaitienė, kurios ne tik patikrino dalyvių žinias, bet ir padėjo išsklaidyti populiariausius maisto mitus.

Smalsumas, juokas ir sveikas azartas tvyrojo viso renginio metu! Džiaugiamės aktyviu dalyvavimu ir tikimės, kad įgytos žinios pravers kasdieniuose pasirinkimuose – juk sveika mityba prasideda nuo teisingos informacijos!

Džiaugiamės galėdami pasidalinti puikiomis naujienomis!

Mūsų talentingos mokinės pademonstravo savo profesinio meistriškumo įgūdžius tarptautiniame konkurse Rygoje „Learn, Know, Do, Can, Show” ir iškovojo prizines vietas!

Fashion and Style komandinėje rungtyje – I vietą laimėjo Auksė Malinauskaitė, Toma Andriušaitytė ir Lorita Iljinaitė!

Carving rungtyje – garbingą II vietą laimėjo Evelina Ivanauskaitė!

Sveikiname laimėtojas ir dėkojame profesijos mokytojoms už mokinių paruošimą konkursinėms rungtims.

Kviečiame į respublikinio fotografijų konkurso „Gamta šalia žmogaus“ nugalėtojų apdovanojimus!

Kada? Balandžio 1 d., 10:35 val.

Kur? Marijampolės PRC, B korpuso fojė

Šventės metu apdovanosime konkurso nugalėtojus ir paskelbsime gražiausias nuotraukas, atskleidžiančias gamtos grožį bei jos ryšį su žmogumi.

Prisijunkite ir pasidžiaukime kartu!

Pasidalinkite su draugais ir iki pasimatymo balandžio 1 d.!

Jaunimas stiprina pilietiškumą ir gynybos įgūdžius!

Marijampolės PRC Kudirkos Naumiesčio skyriaus IN gimnazijos klasės mokiniai dalyvavo intensyviuose teorinių ir praktinių pilietiškumo bei gynybos įgūdžių stiprinimo kursuose.

Ko išmoko mūsų jaunimas?

Šaudyti ir taikliai valdyti ginklą

Rišti įvairius virvių mazgus

Naudotis topografiniu žemėlapiu ir nustatyti koordinates

Teikti pirmąją pagalbą

Išgyventi žygio sąlygomis

Mokiniai džiaugėsi galimybe ne tik pagilinti žinias, bet ir sustiprinti komandinį darbą, ryžtą bei pasitikėjimą savimi!

Didžiulė padėka Lietuvos šaulių sąjungos instruktoriams Mariui Mureikai ir Daivai Vaišnorienei už profesionalius mokymus ir vertingas pamokas!