Susisiekimo ministras Eugenijus Sabutis antradienį lankysis Estijoje, kur su šios šalies kolega Vladimiru Svetu aptars dvišalį bendradarbiavimą transporto ir logistikos srityse, bendrų susisiekimo ir karinio mobilumo projektų finansavimą bei Baltijos regiono aktualijas.

Lietuvos ir Estijos ministrų susitikime bus kalbama apie geležinkelių ir kelių strateginių projektų „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“ įgyvendinimą, Europos transporto tinklų ir karinio mobilumo infrastruktūros plėtrą bei finansavimą iš būsimo Europos Sąjungos (ES) daugiamečio biudžeto, keleivių ir krovinių vežimo geležinkeliais klausimus.

Baltijos šalys siekia didesnio europinio finansavimo transporto projektams, užtikrinantiems spartesnę integraciją į Europos transporto tinklą ir gerinantiems karinio mobilumo jungtis su Europa. Vien Lietuvos karinio mobilumo poreikiams reikėtų papildomų 3,5 mlrd. eurų.

Vizito metu ministras E. Sabutis taip pat ketina apžiūrėti Ilemistės (Ülemiste) terminalo statybas ir apsilankyti Mugos uoste – didžiausiame krovinių uoste Estijoje.

Gerinant susisiekimą su Estija, suderinus Baltijos šalių keleivinių traukinių tvarkaraščius, šių metų pradžioje tarp Vilniaus, Rygos ir Talino pradėjo kursuoti traukinys. Be to, LTG grupės krovinių vežimo geležinkeliais bendrovė „LTG Cargo“ šiemet sėkmingai atliko pirmąjį bandomąjį važiavimą per Baltijos šalis iki Mugos uosto taikydama ES geležinkelių sektoriaus standartą.

Šiuo metu Lietuvoje vyksta 46,3 km „Rail Balticos“ pagrindinės linijos sankasos ir inžinerinių statinių statybos atkarpoje nuo Kauno iki Panevėžio. Planuojama, kad statybos darbai šių metų pabaigoje plėsis iki 114 km. „Rail Balticos“ projektą numatyta užbaigti 2030 m.

Rekonstruojant strategiškai svarbų magistralinį kelią „Via Baltica“, Lietuvoje jau užbaigti 3 iš 4 ruožų, modernizuota 28,5 km magistralės. Paskutinė, ties Lietuvos ir Lenkijos siena ir Suvalkų koridoriumi, esanti kelio dalis bus baigta šiemet. Šiuo metu jau vyksta ir kito ruožo nuo Kauno link sienos su Latvija projektavimo darbai.