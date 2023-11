„MKML-Mantinga“ čempionate per savaitę dėl išeiginių dienų serijos sužaistos tik trejos rungtynės.

Per jas trečiuoju bandymu pirmą pergalę pagaliau iškovojo čempionų titulą ginantys Birštono SC krepšininkai. Jie atkaklioje ir permainingoje kovoje 87:80 palaužė „Išvien“ ekipą.

2 kėlinio viduryje marijampoliečiai pirmavo net 38:22, tačiau Birštono ekipa sugebėjo po truputį atsitiesti ir nugalėti.

Nugalėtojams 23 taškus pelnė Dominykas Jurgelionis, 16 – Matas Zutkis, 15 – Mantas Klezys, 14 – Ignas Pikas.

Birštono SC vyriausiasis treneris Aurimas Liuiza sako, kad sunki sezono pradžia jo nenustebino, nes pasikeitė varžovų požiūris.

„Šio sezono pradžia mums yra kiek kitokia nei praėjusių sezonų. Visada būdavome tie, kurie ateina į rungtynes be favoritų etiketės, bet po iškovoto čempionų titulo viskas pasikeitė. Visos komandos dabar žiūri į mus kaip į čempionus ir bando, surinkę stipriausias sudėtis, įveikti. Turime prisitaikyti prie kitokio statuso, – sakė treneris. – Labai džiaugiuosi, kad pagaliau tai supratome ir rungtynėse su „Išvien“ po sunkių pirmų dviejų kėlinių antrą rungtynių pusę žaidėme taip, kaip praeitą sezoną, kai laimėjome finalo ketvertą. Tai ir padėjo iškovoti pergalę.

Kalbant apie sezono pradžią, aš, kaip treneris, suprantu, kad bus ir pralaimėjimų, ir pergalių. Nei vienų, nei kitų nenorėčiau sureikšminti, nes tiek pati lyga, tiek visos komandos tikrai sustiprėjo. Vyksta procesas, o mūsų tikslas yra geriausią krepšinį demonstruoti pavasarį ir pabandyti nustebinti visus dar kartą.“

„Išvien“ ekipoje rezultatyviausi buvo Lukas Marčiulionis (25) ir Albertas Jakubauskas (21).

Per šias rungtynes ekipoje debiutavo Jonavos krepšinio gyva legenda Tadas Sebežiovas. 38 metų gynėjas sužaidė 2 kėlinius, per kuriuos spėjo pelnyti 7 taškus.

„2023 metų čempionų iššūkis: iš +16 į -7. Matosi, kad vasarą leidome „smagiai“, nemeluosime – gale šiek tiek pritrūko jėgų, – savo feisbuko paskyroje apie rungtynes skelbė „Išvien“. – Pataikymas buvo, švelniai tariant, skurdus, gynyba irgi džiaugtis neturime ko, bet pažadame, kad ši vyriausia A diviziono komanda dar uždainuos. Sezonas ilgas, vieta atkrintamosiose nėra labai svarbi, tad priimame pamokas ir mokomės iš klaidų. O tada darysime išvadas.“

Pasidžiaugti galime Marčelos 25 tšk., 8 atk, kam., 30 naud. bal., taip pat dar vienu nesenstančiu kariu Albe – 21 tšk., 8 atk. kam., 3 per. kam., 27 naud. bal. Dėdė Pūlė – 12 tšk., 9 atk. kam, 4 per. kam. , taip pat be apšilimo į trečią kėlinį pasijungė Tadas, kuris debiutavo 7 taškais.

Kitos rungtynės – artėjantį sekmadienį su „Simedva“, kurioje degantį duetą sudaro Domantas Šeškus ir „bokštas“ Tomas Janušauskas. Net neabejojame, kad bus įdomu.“

Kitos dvejos rungtynės sužaistos B divizione, per jas antrąsias pergales iškovojo „CIE LT Forge“ ir Punsko „Punia“.

Punsko komanda be didesnių problemų 69:47 įveikė „Marijampolės SC-2008“ krepšininkus. Abejose ekipose po vieną žaidėją į savo sąskaitas įsirašė po solidų dvigubą dublį. „Punioje“ taip pasižymėjo Mangirdas Vektorius (14 tšk. ir 15 atk.k.), o Marijampolės SC – Edgaras Galeckas (16 tšk. ir 13 atk.k.).

Tuo metu „CIE LT Forge“ tik per pratęsimą 77:70 palaužė „Gudelių seniūniją“. Nugalėtojus į priekį vedė Tomas Miškelis, taip pat pasižymėjęs dvigubu dubliu – 23 taškai ir 11 atkovotų kamuolių.

„Gudelių seniūnijoje“ geriausiai sekėsi komandos debiutantui, tik prieš šias rungtynes iš Birštono SC perėjusiam Povilui Baltušnikui. Gynėjas pelnė 23 taškus ir atkovojo 7 kamuolius.