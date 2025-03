Vidaus reikalų ministerija, siekdama gerinti Lietuvos visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, didinti jos informuotumą civilinės saugos srityje bei ugdyti savisaugos kultūrą, inicijavo mobiliosios programėlės LT72 sukūrimą. Ši aplikacija jau yra prieinama elektroninėse parduotuvėse App Store ir Google Play.

„Dabartinė saugumo padėtis mums primena, kad turime būti pasirengę pačioms įvairiausioms ir netikėtoms situacijoms bei galimiems pavojams. Turime padaryti viską, kad gyventojai būtų tinkamai informuoti ir žinotų, kaip apsaugoti save ir savo artimuosius. Mūsų pasirengimas priklauso nuo žinojimo, kur gauti reikiamą informaciją ir iš anksto atliktų namų darbų. Tik būdami informuoti ir pasiruošę, galime veikti užtikrintai ir ramiai ištikus bet kokiai krizei, nelaimei ar ekstremaliajai situacijai. Prisiminkime – žinojimas saugo!”, – sako vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.

Mobili programėlė LT72 taps svarbiu ir patogiu įrankiu, kuris padės gyventojams iš anksto pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms – nuo stichinių nelaimių iki branduolinės avarijos ar karinių grėsmių.

Programėlėje galima rasti ne tik naudingos informacijos ar atlikti žinių testą, joje taip pat veikia interaktyvus Lietuvos žemėlapis su perspėjimo sirenų, kolektyvinės apsaugos statinių, priedangų tinklo (pro pavojaus atveju) ir gyventojų evakuacijos punktais, kurių gali prireikti, jei tektų evakuotis. Mobili programėlė pritaikyta ir asmenims su negalia.

Atsisiuntus programėlę į mobilųjį telefoną, planuojama, kad bus galima gauti ir perspėjimo pranešimą apie gresiantį pavojų.

Po programėlės pristatymo visuomenei bus vykdomos įvairios komunikacinės veiklos, kurios prisidės prie šios programėlės reklaminės kampanijos ir plataus visuomenės švietimo civilinės saugos srityje. Projekto metu vyks suplanuota komunikacija regioninėje žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, televizijoje, didžiųjų miestų viešajame transporte, bus organizuojami renginiai bendruomenių lyderiams.

Mobilios programėlės sukūrimo paslaugų sutartis ir kitos su ja susijusios veiklos yra finansuojamos Europos Komisijos (EK) projekto I-SPREAD (angl. – Innovative Solutions for Public Readiness and Emergency Disaster management in Lithuania) lėšomis. Šiuo EK projektu siekiama gerinti Lietuvos visuomenės pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir didinti jos informuotumą civilinės saugos srityje.

Šiuo metu gyventojų pasirengimas ekstremaliosioms situacijoms vis dar nėra pakankamas. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, 52 proc. gyventojų žino, kaip elgtis ekstremaliosios situacijos atveju, o 53 proc. yra sukaupę būtiniausių atsargų trims paroms. Pastaraisiais metais išaugo žmonių skaičius, žinančių, kur ieškoti informacijos apie tai, kur yra artimiausia priedanga.

GOOGLE PLAY:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lt_72.pagd

APP STORE:

https://apps.apple.com/us/app/lt72/id6739331942