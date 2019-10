Moliūgai: faktai apie jų naudą sveikatai, kurių gal būt nežinojote

Moliūgas tinkamas ne tik skaptavimui ir namų dekoravimui. Ši puiki daržovė savyje slepia daugybę vitaminų ir mineralų, kurių taip reikia sklandžioms įvairių organų funkcijoms užtikrinti ir apsisaugoti nuo ligų.

Jau 5000 metų prieš mūsų erą Pietų Amerikoje sukultūrinti moliūgai buvo aktyviai naudojami: iš jų minkštimo gamindavo įvairius patiekalus, sėklos buvo naudojamos aliejaus spaudimui, o žievė atstojo indus. Tai įrodo, kad ši daržovė yra itin universali. Beje, nors gausi vitaminų ir mineralų, yra visiškai nekaloringa.

Beta karotino šaltinis

Moliūgai pasižymi didele nauda sveikatai, jie yra vieni svarbiausių beta karotino šaltinių. Nemažai atliktų mokslinių tyrimų rodo teigiamą ryšį tarp mitybos, kurioje gausu beta karotino, ir sumažėjusios prostatos ar storosios žarnos vėžio rizikos – daugiau šios medžiagos organizme turintys žmonės buvo mažiau linkę sirgti vėžiu ir kitomis lėtinėmis ligomis.

„Beta karotinas yra galingas antioksidantas. Vartojant maisto produktus, kuriuose gausu šios medžiagos, gali sumažėti tam tikrų rūšių vėžio išsivystymo rizika, jie gali padėti sumažinti astmos ir širdies ligų riziką, atitolinti senėjimą ir kūno degeneraciją. Bet koks nurytas beta karotinas organizme pavirsta vitaminu A”, – apie moliūguose esančio karotenoido naudą pasakoja vaistininkas.

Moliūgų sėklos – geram kraujospūdžiui

Moliūgų sėklos yra vienas iš geriausių natūralių magnio šaltinių, padedančių kontroliuoti kraujospūdį, mažinti širdies ligų riziką ir reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Nedidelėje saujelėje jų yra maždaug pusė rekomenduojamo dienos magnio kiekio.

„Moliūgų sėklos turtingos antioksidantų ir magnio, kurie padeda sumažinti kraujospūdį, o sėklose esanti ląsteliena, kalis ir vitaminas C palaiko gerą širdies sveikatą. Taip pat teigiamą poveikį gali sukelti azoto oksido fermentai, esantys moliūgų sėklų aliejuje – jie išplečia kraujagysles, pagerina kraujotaką ir sumažina apnašų augimo arterijose riziką”, – teigia BENU vaistininkas Marius Lukštaraupis.

Be to, moliūgų sėklos – puikus cinko šaltinis. Kartu su vitaminu C cinkas padeda stiprinti imunitetą, tad artėjant virusinių susirgimų sezonui, moliūgų sėklos gali tapti puiku organizmo atsparumą didinančiu užkandžiu.

Visokeriopai naudinga daržovė

Augaliniai junginiai, esantys moliūgų sėklose ir minkštime, puikiai padeda absorbuoti gliukozę į audinius ir žarnas, taip pat subalansuoja kepenų gliukozės kiekį. Be to, moliūguose esantys vitaminai C ir E bei beta karotinas palaiko akių sveikatą ir padeda apsisaugoti nuo senėjimo sukeltos žalos.

„Moliūgai kupini skaidulų. Jos lėtina cukraus absorbcijos į kraują greitį, taip pat skatina reguliarų tuštinimąsi ir sklandų virškinimą. Taip pat, valgant šią daržovę, sumažėja nutukimo ir bendro mirštamumo rizika, atsistato sveika veido ir plaukų spalva, padaugėja energijos ir išlieka tinkamas kūno masės indeksas. Tai – visokeriopai sveikatai naudinga daržovė”, – sako BENU vaistininkas.

Taigi, atėjus moliūgų derliaus nuėmimo metui, stenkitės šį augalą naudoti sriubose, troškiniuose, įvairiuose kepiniuose. Nepamirškite, kad ir moliūgų sėklos gali tapti puikiu sveiku užkandžiu, todėl drąsiai pripildykite namų lentynas šiuo rudens simboliu – organizmas gaus daug vertingų vitaminų ir mineralų.