Ridikėliai – pavasario šaukliai, sugebantys bene magiškai mintimis nukelti į šiltesnes dienas. Jų traškumas pagyvina salotas, akiai malonus ryškus rožinis raudonis suteikia patiekalams spalvų, tik ar žinojote, kad visa ši daržovė yra valgoma?

Lapai dažniausiai keliauja į šiukšlių dėžę, tačiau visai be reikalo – jie ir skanūs, ir naudingi, pabrėžia „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.

Ridikėliai yra viena populiariausių daržovių, nuo seno ypač pamėgta lietuvių. Įdomu tai, kad ši daržovė žmonėms žinoma jau tūkstančius metų, juos valgė net faraonai. Jų egzistuoja pačių įvairiausių rūšių – nuo visiškai baltų iki violetinių ar juodų, nuo mažyčių apvalių iki solidesnių, pailgų.

„Dėl savo geros kainos ir universalumo ridikėliai dažnai atranda kelią į pirkinių krepšelius. Ir netgi įvairiausiomis formomis – nuo šiuo metu ypač perkamų sėklų iki gurmanų mėgstamų valgomų daigų. Žinoma, populiariausi yra tiesiog visiems gerai pažįstami ridikėliai iš daržovių skyriaus. Jų siūlome ne vieną rūšį, nors pastebime, kad lietuviai mieliausiai renkasi apvalios formos, ryškiai rožine odele, viduje yra visiškai baltus ridikėlius. Taip pat itin mėgstami ridikėliai su lapais, kurie yra tarsi šviežumo simbolis“, – pastebi Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė.

Kodėl verta valgyti ridikėlius?

Ridikėliai yra ne tik viena skaniausių daržovių, bet ir vertinama už naudingas medžiagas. Juose gausu vitamino C, vitamino A ir B grupės vitaminų. Be to, ridikėliuose yra daug mineralinių medžiagų, kurios reikalingos organizmui ir teigiamai veikia smegenų darbą, kraujotakos sistemos, širdies ir plaučių sveikatą. Šioje nedidelėje daržovėje yra fosforo, kalcio, geležies, cinko ir mangano.

„Kitaip sakant, valgydami ridikėlius sustiprinsite organizmą po žiemos, padėsite organizmui gerinti ne tik imunitetą, bet ir odos bei plaukų išvaizdą. Ridikėlius galite valgyti visiškai be kaltės jausmo – tai gera žinia tiems, kurie prisižiūri svorį. Vienoje ridikėlių porcijoje, maždaug pusėje puodelio, yra tik 12 kalorijų“, – atkreipia dėmesį J. Sabaitienė.

Lapai – irgi naudingi, neškitės juos namo

Dažniausiai net nesusimąstant visų pirma namuose atsikratome iš parduotuvės parsineštų ridikėlių lapų. Tai yra klaida! Tai valgoma ir skani ridikėlių dalis, kurią galima panaudoti įvairiais būdais. Be to, ji turi ir sveikatai naudingų savybių.

„Tai vitaminų ir mikroelementų pilnas žaliasis lobis, kuris dažnai atsiduria šiukšlių dėžėje. Juose pilna vitamino C, fosforo, kalcio ir geležies. Azijoje lapų sultys netgi naudojami liaudies medicinoje, taip pat laikoma, kad ir lapai, ir patys šakniavaisiai gali padėti turint pernelyg aukštą kraujospūdį. Tik žinoma, svarbu nepamiršti, kad joks maisto produktas nepakeis vaistų turint rimtesnių sveikatos problemų“, – pabrėžia J. Sabaitienė.

Kad būtų ir skanu, ir sveika, rinkdamiesi rausvuosius ridikėlius atkreipkite dėmesį ne tik į pačios šaknies tvirtumą. Įsitikinkite, kad lapai nėra pageltę, su negražiomis dėmėmis ar pradėję pūti.

Ridikėlius ir kepkite, ir marinuokite, o iš lapų gaminkite „pesto“

Paklausus apie ridikėlių panaudojimą, daugelis žmonių iš karto pagalvos apie traškias salotas arba elegantiškus griežinėlius ant sumuštinių. Ne vienas dar ir prisimins, kad iš subtiliai supjaustytų ridikėlių pagaminta rožė puošdavo lėkštes per šeimos susibūrimus.

„Jeigu ridikėlius valgote tik žalius, šiek tiek prarandate – bent jau kulinariniu požiūriu. Iš tiesų juos galima ruošti įvairiais būdais: marinuoti, virti ar kepti. Kepti ridikėliai nustebins skoniu – jis bus ne toks aitrus, labai malonus. Vartoti verta ir lapus: jaunus skanu valgyti žalius, dėti į salotas. „Vyresni“ ridikėlių lapai turi švelnių plaukelių, kurie gali patikti ne visiems, todėl geriausia iš tokių lapų gaminti padažą arba troškinti juos su špinatais“, – pataria „Iki“ kulinarijos technologė Gailė Urbonavičiūtė.

Pasak maisto gamybos žinovės, ridikėlių lapai yra šiek tiek aštraus, savito skonio. Jie bus puikus salotų priedas, jų galima dėti į sveikuoliškus kokteilius, pjaustyti ir kartu su šakniavaisiais dėti į varškę, taip pat į kiaušinienę. Eksperimentams kelių – į valias, visgi G. Urbonavičiūtė siūlo pradėti nuo sveiko naminio padažo, kuris tekstūra ir skoniu primins legendinį „pesto“.

„Verta pažaisti su receptu ir kurti savo versijas. Pavyzdžiui, vietoj graikinių riešutų galite dėti kedrinių pinijų, saulėgrąžų arba moliūgų sėklų. Veganiškoje versijoje vietoj sūrio naudokite mirkytus anakardžių riešutus. Sūrį taip pat vieną kartą galite naudoti parmezaną, o kitą kartą – kietą ožkos. Kad ir ką nuspręsite, ridikėlių „pesto“ bus sveikas makaronų, sumuštinių ir skrebučių priedas, į jį bus skanu mirkyti įvairias šiaudeliais supjaustytas daržoves“, – pataria G. Urbonavičiūtė.

Iš lapų pasigaminus padažą, tuomet sveikus ridikėlius dėkite į orkaitę ir pasigaminti sveikų, nebrangių šiltų salotų vos iš kelių ingredientų.

Ridikėlių lapų „pesto“ – sveika, paprasta ir skanu

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 20 min.

Reikės: lapų nuo dviejų ridikėlių ryšulėlių, 150 ml alyvuogių aliejaus, 2 skiltelių česnako, saujos graikinių riešutų, 100 g tarkuoto kietojo sūrio, druskos, pipirų, citrinos sulčių.

Gaminame:

Nuplaukite ir nusausinkite ridikėlių lapus. Susmulkinkite česnaką. Riešutus apkepkite sausoje keptuvėje iki auksinės spalvos.

Sudėkite lapus, aliejų, česnaką, riešutus ir sūrį į trintuvą ir sumaišykite iki vientisos masės.

Pagal poreikį įberkite druskos ir pipirų. Skonį taip pat pagerins citrinos sultys. Ridikėlių lapų „pesto“ šaldytuve galite laikyti kelias dienas.

Šiltos burokėlių, ridikėlių ir svogūnų salotos

Porcijos: 4

Gaminimo laikas: 65 min.

Reikės: 500 g burokėlių, 3 ryšulėlių ridikėlių, 2 nedidelių svogūnų, 3 šaukštų aliejaus, 1 šaukšto vyno acto arba citrinos sulčių, druskos, pipirų, Provanso žolelių, sūrio (fetos, buratos ar pan.).

Gaminame:

Burokėlius nulupkite, nuplaukite, supjaustykite pusės centimetro griežinėliais, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, pabarstykite druska ir Provanso žolelėmis. Dėkite į skardą ir kepkite 160 °C orkaitėje apie 40 min.

Ridikėlius perpjaukite pusiau, apšlakstykite aliejumi ir sudėkite prie burokėlių. Daržoves kartu kepkite dar apie 20 min. Svogūnus supjaustykite plonais griežinėliais, sumaišykite su iš orkaitės ištrauktomis daržovėmis ir apliekite padažu iš citrinos sulčių. Salotas apšlakstykite citrinos sultimis. Jei norite, kad būtų sotesnės, galite įdėti fetos arba mocarelos sūrio.