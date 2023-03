Kasdien naudojami išmanieji telefonai gali žinoti ne tik kokiuose puslapiuose dažniausiai lankotės, kokios informacijos ieškote, bet ir nuolat matyti jūsų buvimo vietą.

„Google Timeline“ įrankio parengtoje ataskaitoje matysite išsamią maršruto ataskaitą – kokioje vietoje buvote konkrečiu metu ir kur vykote toliau. Jei tai neramina – vos keliais mygtukų paspaudimais galite padidinti savo privatumą.

„Google Timeline“ (liet. „Jūsų laiko skalė“) parengta ataskaita išsamiai parodo, kokiuose objektuose lankėtės, kiek laiko juose buvote ir netgi kokia transporto priemone ten nuvykote. Jei šis įrankis verčia jaustis nejaukiai, verta žinoti, kad galima lengvai kontroliuoti, kokius duomenis norite suteikti įrenginiui“, – pranešime žiniasklaidai sako „Bitės Profas“ Andrius Archangelskis.

Kaupia duomenis apie jūsų keliones

„Google Timeline“ įrankis fiksuoja visas jūsų buvimo vietas, o parengtoje ataskaitoje galima pamatyti itin išsamią visų aplankytų vietų istoriją, dažniausiai lankomas vietas ar adresus, kokius maršrutus renkatės dažniausiai.

„Pavyzdžiui, pasirinkę konkrečią dieną, galite matyti, kokiu laiku išvykote iš namų, kokia transporto priemone keliavote, kur pakeliui sustojote, į kokį prekybos centrą nuvykote, kokioje jame esančioje parduotuvėje lankėtės ir kiek laiko ten užtrukote. Tokius duomenis įrankis gali kaupti net keletą metų“, – pasakoja A. Archangelskis.

Teigiama, kad šis įrankis gali būti naudingas: pavyzdžiui, atsiųsti priminimą vos apsilankius tam tikroje lokacijoje, taip pat pasiūlyti greitesnį ir patogesnį maršrutą, parodyti, kokiose vietose lankėtės dažniausiai.

„Google“ teigimu, ši informacija yra privati ir ją galite matyti tik jūs, todėl nereiktų jaudintis dėl duomenų privatumo.

Kaip peržiūrėti „Google Timeline“ ataskaitas?

„Jūsų laiko skalė“ įrankiu gali naudotis kiekvienas, o ataskaitas peržiūrėti galima „Google Maps“ internetiniame puslapyje arba „Google Maps“ programėlėje savo telefone.

„Jei norite peržiūrėti savo buvimo vietų ataskaitą, pirmiausia reikia atidaryti „Google Maps“ aplikaciją išmaniajame telefone, o tuomet dešiniajame viršutiniame kampe spustelti ant savo profilio nuotraukos arba ikonos ir pasirinkti „Jūsų laiko skalė“. Atlikę šiuos žingsnius, pamatysite visus savo maršrutus, jų trukmę ir pakeliui aplankytus objektus“, – aiškina „Bitės Profas“.

Kaip išjungti „Google Timeline“ įrankį?

Galite lengvai valdyti nustatymus ir pasirinkti, kokius duomenis norime suteikti ar išvis išjungti šį įrankį.

„Jei norite išjungti šią funkciją, visų pirma, reikia nueiti į „Google“ programėlę jūsų įrenginyje. Tuomet spustelti ant savo nuotraukos ar profilio ikonos ir pasirinkti „Tvarkyti jūsų „Google“ paskyrą“ (angl. Manage Your Google Account), tuomet paspausti „Duomenys ir privatumas“ (angl. Manage your Data & Personalization). Ten matysite eilutę „Vietovių istorija“ (angl. Location History), pasirinkite ją ir paspauskite „Išjungti“ (angl. Turn Off). Tuomet atsidarys langas su įspėjimais, paėję žemiau, paspauskite „Sustabdyti“ (angl. Pause)“, – aiškina išmaniųjų įrenginių ekspertas.

Pasak A. Archangelskio, atlikus šiuos žingsnius, įrenginys nebekaups duomenų apie jūsų judėjimo istoriją, tačiau reikėtų atkreipti dėmesį, kad išjungus šią funkciją, nebematysite žemėlapių rekomendacijų ir praleisite patarimus, kurie gali palengvinti jūsų kelionę.