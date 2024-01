Praėjus maždaug ketveriems metams po „Wi-Fi 6“ debiuto, rinkoje pasirodė naujosios kartos belaidžio ryšio technologija „Wi-Fi 7“.

Šiemet jau bus prieinami ir šiai technologijai pritaikyti įrenginiai – maršrutizatoriai, išmanieji telefonai, nešiojamieji kompiuteriai. Anot dr. Evaldo Stankevičiaus, „Tele2“ tinklo planavimo ir strategijos vadovo, naujosios kartos belaidis ryšys suteiks naudotojams daugiau patogumo – greitesnį duomenų siuntimą, mažesnį vėlavimą.

Daugiau greičio ir patogumo

Pasaulinis „Wi-Fi“ technologijų įmonių tinklas „Wi-Fi Alliance“ pradėjo oficialiai sertifikuoti įrenginius, kurie palaiko naujosios kartos namų belaidį „Wi-Fi 7“ ryšį. Dėl šios priežasties šiemet jau bus galima išvysti naujus šią technologiją palaikančius išmanius įrenginius. Dr. E. Stankevičius sako, kad „Wi-Fi 7“ ryšys turėtų naudotojams suteikti daugiau galimybių naršyti ir duomenis parsisiųsti greičiau.

„Remiantis sertifikavimo duomenimis, „Wi-Fi 7“ siūlo dvigubai didesnį dažnių juostos plotį. Tai reiškia, kad naudojantis naujuoju belaidžiu ryšiu bus galima duomenis atsisiųsti daugiau nei 4 kartus greičiau, nei „Wi-Fi 6“ ryšiu. Be to, ryšio greitį padidina ir tai, kad jis paskirstytas per dvi arba tris dažnių juostas, todėl išėjus iš vienos dažnių juostos veikimo zonos nereikės iš naujo jungtis prie kitos“, – sako dr. E. Stankevičius.

Pranešama, kad „Wi-Fi 7“ bus geresnis už esamus standartus tokiose srityse, kaip didelės spartos tiesioginės transliacijos, vaizdo skambučiai ir kompiuteriniai žaidimai, nes jiems svarbus mažas vėlavimas. Tai ypač aktualu populiarėjant virtualios ir papildytos realybės technologijoms, taip pat iš namų dirbantiems žmonėms, pasikliaujantiems belaidžiu ryšiu.

Reikės atsinaujinti techniką

Užsienio rinkoje jau pasirodė bendrovių „Netgear“, „TP-Link“, „Eero“ maršrutizatoriai, palaikantys naujojo belaidžio ryšio technologiją, tačiau Lietuvoje jų dar reikės palaukti. „Pirmiausia visi įrenginiai turi būti tinkamai sertifikuoti, o šis procesas užtrunka. Tad tikėtina, kad „Wi-Fi 7“ galimybių negalėsime išbandyti iš karto“, – teigia dr. E. Stankevičius.

Anot eksperto, norint namuose naudotis belaidžiu „Wi-Fi 7“ ryšiu, bus būtina atsinaujinti turimą įrangą – keisti maršrutizatorių. Nors senesniems įrenginiams „Wi-Fi 7“ technologiją palaikantis maršrutizatorius tiesiogiai nesuteiks naujų funkcijų, netrukus jos bus prieinamos naujuose nešiojamuosiuose kompiuteriuose ir telefonuose.

„Norint namuose turėti gerą ir greitą belaidį ryšį svarbu suprasti, kad tai tiesiogiai priklauso ir nuo maršrutizatoriaus kokybės. Interneto maršrutizatorius rekomenduojama keisti kas 3–5 metus, nes dėl įprasto nusidėvėjimo per šį laikotarpį įrenginys negali panaudoti visų naujausių „Wi-Fi“ savybių ir pateikti vartotojui didesnės greitaveikos. Šį prietaisą verta atsinaujinti ir dėl kitų priežasčių – naujas įrenginys galės palaikyti daugiau prisijungusių įrenginių vienu metu, suteiks greitesnį belaidį ryšį, aukštesnius saugumo standartus, pasieks daugiau zonų ir bus patikimesnis“, – pataria ekspertas.