Šeštadienį NKL pirmenybėse pergales iškovojo visos trys komandos iš Suvalkijos.

Trečią kartą iš eilės „7bet-NKL“ pirmenybėse triumfavęs Vilkaviškio „Perlas“ (3-1) namų tvirtovėje 86:64 (24:13, 25:18, 20:15, 17:18) susitvarkė su Kauno r. „Omega-Tauru-LSU“ (3-1) ir išrašė jiems pirmąją nesėkmę.

„Perlui“ Seyi Reiley per 21 minutę pelnė 21 tašką (5/6 dvit., 2/6 trit., 5/7 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei sukaupė 24 naudingumo balus.

Bryce’as McBride’as per 22,5 minutės pridėjo 18 taškų, 4 sugriebtus kamuolius, 3 perimtus kamuolius, 8 išprovokuotas pražangas ir 24 efektyvumo balus.

Vilkaviškio ekipos krepšininkai visus reikalus išsprendė jau pirmoje mačo pusėje.

Solidžiai pirmojo kėlinio pabaigoje atsiplėšę šeimininkai (24:11), antrajame dar pridėjo 12:0 atkarpą ir prabėgus pusantro ketvirčio įgijo rekordinį pranašumą – 42:16.

Pralaimėtojų gretose išsiskyrė dvigubą dublį užfiksavęs Ignas Juškevičius, kurio sąskaitoje per 31 minutę buvo 12 taškų (5/13 dvit., 2/4 baud.), 13 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvūs perdavimai ir 19 naudingumo balų.

46 taškus šeimininkams pelnė nuo atsarginių suolelio pakilę krepšininkai, kai startinio penketo nariai kartu surinko 37.

„Perlas“: Seyi Reiley 21 (5/6 dvit., 2/6 trit., 5/7 baud., 2 blok.), Bryce’as McBride’as 18 (4/7 dvit., 3/3 trit., 3 per. kam., 5 kld.), Rokas Stankevičius 12 (5/5 dvit., 5 atk. kam.), Rokas Pocius (10 atk. kam.) ir Modestas Žaunieriūnas (2/6 trit.) po 9.

„Omega-Tauras-LSU“: Dominykas Domarkas 15 (2/7 dvit., 3/6 trit., 4 rez. perd.), Šarūnas Vasiliauskas 14 (2/6 trit., 6 kld.), Ignas Juškevičius 12 (5/13 dvit., 13 atk. kam.), Robertas Keliačius 8 (7 atk. kam.), Robertas Subotkevičius 7 (2/8 dvit.).

–

Augustino Mikšto vedamas Šakių „Vytis-VDU“ (3-0) išliko nenugalėtas „7bet-NKL čempionate. Eriko Kučiausko auklėtiniai namuose per pratęsimą 108:100 (21:17, 21:21, 16:25, 31:26) įveikė „Telšius“ (3-1).

Pagrindinio laiko pabaigoje įtampa pasiekė aukščiausią tašką, kai likus 34 sekundėms Jokūbas Rubinas dvitaškiu suteikė minimalų pranašumą šeimininkams (89:88). Vis dėlto kitoje atakoje Gabrieliaus Čelkos pražanga lėmė du Martyno Gecevičiaus baudos metimus.

Gecevičius pataikė pirmąją baudą, bet antroji skriejo pro šalį. Per likusias 10 sekundžių nė viena ekipa nespėjo atlikti metimo, tad veiksmas kėlėsi į pratęsimą.

Prasidėjus pratęsimo paskutinei minutei „Vytis-VDU“ užtikrinčiau kontroliavo situaciją (101:98), o galutinį tašką padėjo Rubino tritaškis (104:98).

Šakių komandai Mikštas per 35 minutes pelnė 31 tašką (12/16 dvit., 1/1 trit., 4/4 baudų), atkovojo 17 kamuolių, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 44 naudingumo balus.

22-ejų aukštaūgis užfiksavo šio „7bet-NKL“ sezono rezultatyvumo bei naudingumo rekordus. Geriausi Mikšto karjeros rezultatai siekia 36 taškus ir 50 naudingumo balų.

Po šio mačo „Vytis-VDU“ yra viena iš dviejų dar nenugalėtų „7bet-NKL“ komandų. 4 pergales iš 4 galimų pasiekė Klaipėdos „Neptūnas-Akvaservis“. „Telšiams“ tai buvo pirmasis sezono pralaimėjimas.

Telšių ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Martynas Gecevičius, kurio sąskaitoje per 40 minučių buvo 23 taškai (5/8 dvit., 3/8 trit., 4/5 baudų), 4 atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 25 naudingumo balai.

„Vytis-VDU“: Augustinas Mikštas 31 (12/16 dvit., 17 atk. kam., 44 naud.), Jokūbas Rubinas 22 (4/9 trit.), Gabrielius Čelka 15 (6/7 dvit., 6 kld.), Paulius Velutis 14 (4/6 trit.), Deividas Kumelis 13 (2/3 trit., 5/6 baud., 5 rez. perd.).

„Telšiai“: Martynas Gecevičius 23 (5/8 dvit., 3/8 trit., 3 per. kam., 25 naud.), Nojus Radžius (5/9 dvit., 2/5 trit.) ir Gediminas Leščiauskas (6/8 dvit., 2/4 trit., 3 per. kam.) po 19, Lukas Valantinas 14 (6/12 dvit., 5 atk. kam.), Vilius Pocius (4/5 dvit., 4 per. kam.) ir Deividas Rasys (4/11 dvit., 7 atk. kam.) po 10.

–

Kokybišką puolimą demonstravusi Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (2-1) šventė pergalę „7bet-NKL“ čempionate. Marijampolės klubas išvykoje 96:84 (28:19, 27:24, 23:27, 18:14) nugalėjo Vilniaus „Rytą-2“ (1-3).

„Sūduva-Mantinga“ šiose rungtynėse atakavo puikiais procentais: 65 proc. dvitaškių (22/34), 43 proc. tritaškių (9/21), 78 proc. baudų (25/32).

Be to, marijampoliečiai atliko net 29 rezultatyvius perdavimus, padarydami 9 klaidas. Naudingumo balais varžovus jie pranoko 134:77.

„Sūduva-Mantinga“ žengia trečioje turnyrinės lentelės vietoje, o „Rytas-2“ pasislinko į 13-ąją poziciją.

Marijampolės ekipos gretose labiausiai išsiskyrė Vytautas Šulskis, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 18 taškų (5/7 dvit., 0/1 trit., 8/9 baud.), 9 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 36 naudingumo balai.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Domantas Vilys, per 21 minutę pelnęs 23 taškus (1/2 dvit., 5/6 trit., 6/8 baud.). Jis taip pat atkovojo 1 kamuolį bei surinko 25 naudingumo balus.

Svečiai mačą pradėjo geriau ir pirmojo kėlinio viduryje nutolo 18:6. Antrajame kėlinyje vilniečiai sugebėjo sumažinti atsilikimą iki 24:28, bet po keleto minučių turėjo jau net 17 taškų deficitą (36:53).

Trečiojo kėlinio pradžioje padėtis apsivertė aukštyn kojomis. „Rytas-2“ ėmė itin greitai tirpdyti atsilikimą ir pajėgė ne tik išlyginti rezultatą, bet ir trumpam išsiveržti į priekį 70:68.

„Sūduva-Mantinga“ į tai atsakė spurtu 14:0 (82:70), susigrąžino dviženklį pranašumą ir daugiau varžovų artyn nebeprisileido.

Vilniaus komandai Danielius Kasparas per 26 minutes pelnė 20 taškų (3/5 dvit., 4/7 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 21 naudingumo balą.

„Rytas-2“: Danielius Kasparas 20 (4/7 trit., 7 atk. kam.), Ignas Urbonas 18 (7/9 dvit., 5 atk. kam.), Džiugas Remeikis 15 (3/6 trit.), Arūnas Rimkus ir Gantas Križanauskas (4/4 dvit.) po 9, Gabrielius Jokubauskas 8.

„Sūduva-Mantinga“: Domantas Vilys 23 (5/6 trit., 6/8 baud., 25 naud.), Vytautas Šulskis 18 (5/7 dvit., 8/9 baud., 9 atk. kam., 5 rez. perd., 3 per. kam., 36 naud.), Adas Šimonis 13 (3/6 trit., 5 atk. kam.), Marius Valukonis 10 (4/5 dvit.), Ignas Labutis (4/4 dvit., 6 atk. kam., 6 rez. perd.) ir Tautvydas Kliučinykas po 9, Matas Jucikas 7.