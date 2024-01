NKL kovose Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ pralaimėjo Palangoje, o Suvalkijos derbyje Vilkaviškio „Perlas“ užtikrinai įveikė „Vyčio-VDU“ krepšininkus.

Elitinę gynybą per pirmuosius tris kėlinius pademonstravęs Palangos „Olimpas“ (23-5) „7bet-NKL“ čempionate įsirašė 11 pergalę iš eilės. Palangiškiai namie 72:60 (19:13, 26:11, 13:8, 14:28) užtikrintai atsirevanšavo Marijampolės „Sūduvai-Mantingai“ (24-5).

Rungtynės prasidėjo atkakliai ir nors po pirmojo kėlinio šeimininkai buvo priekyje (19:13), bet antrajame „Olimpas“ spurtavo 13:0 atkarpa ir visiškai perlaužė mačo eigą (41:21).

Palangiškiams solidų pranašumą pirmoje dvikovos pusėje padėjo pataikyti 7 tolimi metimai iš 11 (63 proc.), kai priešininkai atsakė 1 iš 9 bandymų (11 proc.).

Po ilgosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė, o šeimininkai be gailesčio toliau triuškino svečius iš Marijampolės (58:28).

Paskutinysis kėlinys buvo kaip formalumas, kuriame „Sūduvai-Mantingai“ pavyko surinkti daugiau taškų nei per pirmąją rungtynių pusę ir nubraukti milžinišką deficitą.

Pirmas dvi tarpusavio akistatas pralaimėję palangiškiai galiausiai triumfavo prieš marijampoliečius – 72:60.

„Olimpą“ į pergalę vedė dvigubą dublį surinkęs Julius Kazakauskas, kuris per 21 minutę pelnė 15 taškų (2/5 dvit., 2/2 trit., 5/5 baud.), atkovojo 13 kamuolių, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 30 naudingumo balų.

Marijampolės ekipoje išsiskyrė Dominykas Domarkas, kurio sąskaitoje per 25 minutes buvo 14 taškų (4/10 dvit., 2/5 trit.), 6 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai bei 12 naudingumo balų.

Šeimininkai šiame susitikime iš viso pataikė 10 tolimų metimų iš 23 (43 proc.), o „Sūduva-Mantinga“ realizavo 5 iš 24 tolimų šūvių (21 proc.)

Palangiškiams aikštelėje nepadėjo Robertas Syčius ir Justas Vieversys, o „Sūduvai-Mantingai“ – Aironas Bliūdžius.

„Olimpas“: Julius Kazakauskas 15 (2/2 trit., 5/5 baud., 13 atk. kam., 30 naud.), Paulius Danisevičius 11 (2/8 trit., 4 rez. perd., 3 per. kam.), Šarūnas Valunta 10 (4/9 dvit., 4 rez. perd., 4 kld.), Marius Runkauskas 9 (3/6 trit., 4 rez. perd.), Karolis Guščikas (4/9 dvit., 7 atk. kam.) ir Paulius Kazlauskas (2/2 trit.) po 8.

„Sūduva-Mantinga“: Dominykas Domarkas 14 (4/10 dvit., 2/5 trit., 6 atk. kam., 4 kld.), Tautvydas Kliučinykas 13 (2/8 trit., 5 rez. perd.), Giedrius Bergaudas 10 (5/7 dvit., 7 atk. kam.), Vytautas Šulskis 9 (2/8 dvit., 5/6 baud., 5 atk. kam.).

—

Žvėriškas Kevinas Andersonas ir neįtikėtinas Vilkaviškio „Perlo“ (16-13) spurtas mačo pabaigoje atnešė jiems triuškinamą pergalę „7bet-NKL“ pirmenybėse. Vilkaviškio ekipa namie 94:73 (21:23, 15:18, 22:19, 36:13) atsirevanšavo Šakių „Vyčiui-VDU“ (15-13) ir antrajame etape kol kas žengia be pralaimėjimų.

Asmeninius rezultatyvumo ir naudingumo rekordus pagerinęs Andersonas per 27 minutes pelnė 34 taškus (4/8 dvit., 6/8 trit., 8/8 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą, perėmė 4 kamuolius ir surinko 39 naudingumo balus.

Trečiojo kėlinio viduryje svečiai buvo įgiję rekordinį pranašumą (54:42), bet prieš lemiamą ketvirtį šakiškiai jo nebeišlaikė (60:58).

Visgi lemiamas kėlinys visomis prasmėmis priklausė „Perlui“. Puolimo naštą ant savo pečių pasiėmęs Andersonas pelnė 13 taškų iš eilės ir įpusėjus kėliniui šeimininkai jau turėjo dviženklę persvarą (75:62).

Sėkmingai dirbę gynyboje per likusias 5 minutes į puolimą įsitraukė ir kiti Vilkaviškio ekipos krepšininkai, o „Perlas“ sutriuškino šakiškius – 94:73.

Nesustabdomas amerikietis paskutiniame ketvirtyje pelnė 18 taškų ir surinko daugiau nei visa Vyčio-VDU“ komanda, kurie pelnė 13.

Šakių puolėjo Augustino Mikšto sąskaitoje per 34 minutes buvo 23 taškai (5/9 dvit., 3/5 trit., 4/4 baud.), 10 atkovotų kamuolių bei 26 naudingumo balai.

Šeimininkai žaidė be Igno Labučio ir Justino Tuckerio, o „Vyčiui-VDU“ napadėjo Evaldas Džiaugys, Deividas Kumelis ir Domas Uosis.

„Perlas“: Kevinas Andersonas 34 (4/8 dvit., 6/8 trit., 8/8 baud., 5 atk. kam., 4 per. kam., 39 naud.), Mantvydas Žukauskas 14 (3/4 trit., 6 rez. perd., 3 per. kam.), Joshua Nurse’as 13 (6/10 dvit., 7 atk. kam., 3 blok., 4 kld.), Rokas Stankevičius 11 (6/7 baud.), Armandas Bancevičius (3 per. kam.) ir Modestas Žaunieriūnas po 7.

„Vytis-VDU“: Augustinas Mikštas 23 (5/9 dvit., 3/5 trit., 10 atk. kam., 5 kld., 26 naud.), Eimantas Žilius 10 (4/9 dvit., 6 atk. kam., 2 blok., 5 kld.), Šarūnas Vingelis 9 (2/2 trit.), Gabrielius Čelka ir Titas Januševičius (4 rez. perd.) po 8, Laurynas Klimas (5 rez. perd.) ir Rokas Mačiulis (4 kld.) po 7.