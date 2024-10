Ketvirtadienį NKL kovose pergales iškovojo Vilkaviškio ir Marijampolės komandos, o Šakių klubas turėjo pripažinti varžovų pranašumą

Vilkaviškio „Perlas“ (4-3) grįžo į pergalių kelią „7bet-NKL“ čempionate. Šarūno Zablockio kariauna išvykoje 88:80 (20:19, 21:9, 23:16, 24:36) nugalėjo Joniškio „Delikatesą“ (0-7), kuris ir toliau lieka be pergalių šiame sezone.

Įspūdingą ir puolimu pagrįstą lemiamą kėlinį sužaidę joniškiečiai (36:24) pergalės pasiekti nesugebėjo. Svečiai minimaliu pranašumu (20:19) į priekį išsiveržė pirmajame ketvirtyje, o iki paskutinių dešimties minučių didino persvarą iki 20 taškų (64:44).

Lemiamo spurto šeimininkams neužteko ir „Delikatesas“ turėjo pripažinti septintąją nesėkmę per septynerias rungtynes „7bet-NKL“ pirmenybėse.

Vilkaviškio ekipos gretose ryškiausiai spindėjo Modestas Žaunieriūnas, kurio sąskaitoje per 19 minučių buvo 14 taškų (1/3 dvit., 4/7 trit.), 5 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 18 naudingumo balų.

Rezultatyviausias nugalėtojų ekipoje buvo Bryce’as McBride’as. Amerikietis per 27 minutes pelnė 24 taškus (7/8 dvit., 2/10 trit.), atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 12 naudingumo balų.

Pralaimėjusių komandoje dar vieną įspūdingą pasirodymą surengė Tomas Balčiūnas. Per 37 minutes krepšininkas pelnė 25 taškus (8/11 dvit., 0/2 trit., 9/13 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 32 efektyvumo balus.

„Delikatesas“: Tomas Balčiūnas 25 (8/11 dvit., 9/13 baud., 9 atk. kam., 32 naud.), Kennethas Johnas Milleris 16 (4/6 dvit., 1/7 trit., 5/6 baud., 5 atk. kam., 7 rez. perd., 4 per. kam.), Simonas Kriaučiūnas 15 (3/4 trit.), Rokas Norutis 11 (3/6 trit., 6 atk. kam.), Domantas Šarauskas 10 (4/9 dvit., 5 atk. kam., 6 kld.).

„Perlas-Grupinis.lt“: Bryce’as Davienas McBride’as 24 (7/8 dvit., 2/10 trit., 4/10 baud.), Modestas Žaunieriūnas 14 (4/7 trit., 5 atk. kam., 5 rez. perd.), Giedrius Stankevičius 13 (2/3 trit., 7 atk. kam.), Seyi Reiley 10 (4/7 dvit., 7 atk. kam.), Rokas Stankevičius 9 (4/6 dvit., 7 atk. kam.).

Lengvą pergalę „7bet-NKL“ pirmenybėse įsirašė Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ (4-2), kuri namų tvirtovėje 101:71 (26:22, 24:24, 22:10, 29:15) sutriuškino „Alytų“ (1-6).

Įnirtinga kova tęsėsi visą pirmąją susitikimo pusę, kurią šeimininkai laimėjo nedidele persvara (50:46).

Po ilgosios pertraukos išėję marijampoliečiai parodė visai kitokį veidą ir 16:2 spurtu perlaužė rungtynių eigą (66:48).

Paskutinės 10 žaidimo minučių „Sūduvai-Mantingai“ tebuvo tik formalumas ir gazo pedalą dar stipriau spustelėję šeimininkai iškovojo lengvą pergalę – 101:71.

Šeimininkams Marius Valukonis per 21 minutę pelnė 16 taškų (6/8 dvit., 4/5 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 25 naudingumo balus.

Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo Adas Šimonis, kuris per 29 minutes pelnė 20 taškų (2/3 dvit., 4/7 trit.), atkovojo 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei surinko 21 efektyvumo balą.

Alytiškių komandoje išsiskyrė Lukas Kazlauskas, kurio sąskaitoje per 31 minutę buvo 9 taškai (3/9 dvit., 3/3 baud.), 6 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 14 naudingumo balų.

„Sūduva-Mantinga“: Adas Šimonis 20 (4/7 trit.), Marius Valukonis (6/8 dvit., 8 atk. kam., 25 naud.) ir Tautvydas Baltrušaitis (3/5 trit., 7 atk. kam.) po 16, Ignas Labutis 13 (2/4 trit., 7 atk. kam.), Domantas Vilys 11 (7/8 baud., 5 rez. perd.), Vytautas Šulskis 10.

„Alytus“: Ronaldas Rutkauskas 17 (4/8 dvit., 3/8 trit., 8 atk. kam.), Malekas Davisas 13 (5/9 dvit.), Juozas Balčiūnas 10 (2/5 trit.), Lukas Kazlauskas (3/9 dvit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Issacas D Stanbackas po 9, Albertas Tatevosyanas 8 (2/5 trit., 5 atk. kam.).

Taškų lenktynes laimėjęs Kauno „Žalgiris-2“ (4-3) pasiekė ketvirtą pergalę „7bet-NKL“ pirmenybėse. Roko Kondratavičiaus auklėtiniai švykoje 100:90 (25:18, 30:23, 28:25, 17:24) pranoko Šakių „Vytį-VDU“ (4-2).

Žalgiriečius į pergalę vedė asmeninį rezultatyvumo rekordą pagerinęs Mantas Juzėnas, kurio sąskaitoje per 35 minutes buvo 21 taškas (4/5 dvit., 3/6 trit., 4/4 baud.), 4 atkovoti kamuoliai, 7 rezultatyvūs perdavimai ir 26 naudingumo balai.

Naudingiausias ir rezultatyviausias karjeros rungtynes „7bet-NKL“ čempionate taip pat sužaidė Dovydas Buika ir Gvidas Gicevičius.

Buika per 27 minutes savo sąskaitoje turėjo 18 taškų, 4 atkovotus kamuolius, 4 rezultatyvius perdavimus, 3 perimtus kamuolius ir 26 efektyvumo balus.

Gicevičius per 27 minutes pelnė 22 taškus, sugriebė 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei surinko 18 efektyvumo balų.

Į šakiškių rikiuotę grįžęs ir tobulai varžovus atakavęs Gabrielius Čelka per 34 minutes pelnė 21 tašką (8/8 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus bei surinko 32 naudingumo balus.

Šeimininkų gretose nežaidė Arnas Adomavičius ir Dastinas Morkūnas, o kauniečiams nepadėjo Kristupas Smirnovas, Dominykas Daubaris bei Ignas Štombergas.

Svečiai šioje akistatoje užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (41 prieš 20), tačiau dažniau klydo (28 klaidos prieš 17).

„Vytis-VDU“: Gabrielius Čelka 21 (8/8 dvit., 7 rez. perd., 4 per. kam., 32 naud.), Augustinas Mikštas 20 (6/8 dvit., 8/10 baud., 5 atk. kam., 4 kld.), Paulius Velutis 14 (4/5 dvit., 2/3 trit., 4 kld.), Deividas Kumelis (2/5 trit., 4 rez. perd.), Jokūbas Rubinas (1/5 trit., 3 per. kam.), Rokas Jocys (1/6 trit., 4 per. kam.) ir Nojus Lebskas po 7.

„Žalgiris-2“: Gvidas Gicevičius 22 (6/9 trit.), Mantas Juzėnas 21 (4/5 dvit., 3/6 trit., 7 rez. perd., 4 kld., 26 naud.), Dovydas Buika 18 (6/7 dvit., 4 rez. perd., 3 per. kam., 26 naud.), Aleksas Bieliauskas 14 (3/7 dvit., 8/8 baud., 11 atk. kam., 3 blok., 8 kld.), Jokūbas Rudaitis 13 (2/2 trit.).