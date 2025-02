Kol visuomenėse, prisimenančiose maisto stygių ir badą, juokaujama, kad gero žmogaus turi būti daug, nutukimas tampa vis didesne sveikatos problema ir yra įvardijamas kaip epidemija.

Australijos vyriausybės duomenys rodo, kad 2024 metais antsvoris aplenkė tabako rūkymą kaip pagrindinį ligas lemiantį rizikos veiksnį.

Gydytoja endokrinologė, medicinos mokslų daktarė Laura Daugintytė-Petrušienė sako, kad nutukimas laikomas liga, kai žmogaus kūno masės indeksas (KMI) viršija 30 kg/m². KMI apskaičiuojamas pagal formulę: svoris (kg) / ūgis (m)². Pagal PSO nustatytus kriterijus, KMI nuo 25 kg/m² iki 29,9 kg/m² laikomas antsvoriu, nuo 30 kg/m² ir daugiau – nutukimu.

Toks nutukimas gali sukelti širdies ir kraujagyslių ligas, diabetą, tam tikras vėžio rūšis, aukštą kraujospūdį, miego apnėją, sąnarių problemas ir kitas rimtas sveikatos problemas.

„Nutukimo gydymas nėra vien tik asmeninės valios klausimas. Gydant nutukimą, valia ir motyvacija, mitybos korekcija, reguliarus fizinis aktyvumas yra labai svarbūs, tačiau nutukimo gydymas dažniausiai reikalauja kompleksinio požiūrio, apimančio ne tik asmenines pastangas, bet ir medicininį bei psichologinį palaikymą“, – teigia dr. L. Daugintytė-Petrušienė.

Kalti gali būti ir genai

Pasak gydytojos, nutukimą lemia daug veiksnių, kurie dažnai sąveikauja tarpusavyje. Pirmiausia tai mažesnis fizinis aktyvumas, ilgos valandos prie kompiuterio ar televizoriaus, persivalgymas, nesubalansuota mityba ir kalorijų perteklius.

Stresas, depresija, emocinis valgymas ir nuotaikos sutrikimai gali paskatinti žmones vartoti daugiau maisto, ypač kalorijų turinčių užkandžių. Įtakos turi ir lengvas nesveiko maisto prieinamumas, užkandžių vartojimas kaip kasdienio gyvenimo dalis, kultūriniai įpročiai.

„Kai kurie žmonės turi genetinį polinkį kaupti riebalus arba sulėtėjusią medžiagų apykaitą. Tai gali būti susiję su genais, kurie veikia alkio, sotumo jausmus ir energijos perdirbimo procesus. Svoris gali augti dėl skydliaukės ar antinksčių funkcijos sutrikimų, policistinių kiaušidžių sindromo. Net miego trūkumas gali turėti įtakos hormonams, reguliuojantiems alkį ir galintiems padidinti norą valgyti, ypač saldų ir riebų maistą“, – vardija dr. L. Daugintytė-Petrušienė.

Kreiptis į specialistus dėl nutukimo reikėtų, kuo anksčiau, nelaukiant, kol nutukimas pradės kelti sveikatos problemas, jau tuomet, kai žmogus nesugeba pasiekti ilgalaikių rezultatų taikydamas gyvenimo būdo pokyčius.

„Jei dėl nutukimo blogėja sveikata, o bandymai numesti svorį pakeitus mitybą ar padidinus fizinį aktyvumą nesuteikia ilgalaikio rezultato, antsvoris vėl greitai grįžta, tai gali rodyti, kad reikia profesionalios pagalbos“, – sako gydytoja endokrinologė.

Psichologinio palaikymo svarba

Nutukimo gydymo efektyvumas dažnai priklauso ir nuo medicininės pagalbos, psichologinio palaikymo ir atitinkamų sprendimų priėmimo.

„Psichologinis gydymas, pavyzdžiui, kognityvinė elgesio terapija, gali padėti įveikti emocinį valgymą, stresą, depresiją ar kitus psichologinius veiksnius, kurie dažnai būna susiję su nutukimu. Kai kuriems žmonėms gali būti naudinga dalyvauti grupėse, kuriose dalijamasi patirtimi ir gaunama parama iš kitų, patiriančių panašius iššūkius“, – pasakoja dr. L. Daugintytė-Petrušienė.

Kai gyvenimo būdo pokyčiai neduoda rezultatų, gydytojas gali skirti vaistus, kurie padeda kontroliuoti apetitą arba pagerinti medžiagų apykaitą. Esant labai dideliam nutukimui, kai KMI viršija 40 kg/m², o konservatyvūs metodai nepadeda, gali būti rekomenduojama bariatrinė chirurgija, pavyzdžiui, skrandžio apylanka. Pasak gydytojos endokrinologės, dažnai, norint ilgalaikių rezultatų, rekomenduojama taikyti kelis gydymo metodus kartu.

„Dažna problema yra atkrytis, todėl reikalingas nuolatinis dėmesys ir, kai kuriais atvejais, specialistų palaikymas. Po svorio sumažinimo svarbu išlaikyti naujus gyvenimo būdo įpročius, tęsti fizinį aktyvumą ir subalansuotą mitybą, kad būtų užkirstas kelias svorio ataugimui“, – primena dr. L. Daugintytė-Petrušienė.

Dėmesys vaikų svorio didėjimui – kuo anksčiau

BIOFIRST klinikos šeimos gydytoja Sylvia Gražyna Rekuc Nikitina atkreipia dėmesį, kad nutukimu serga ir vaikai. Ši liga gali būti diagnozuojama vyresniems nei 2 metų vaikams. Vaikų svoris vertinamas naudojantis svorio ir ūgio procentiline lentele. Normalus svoris yra tarp 10 ir 90 procentilių. Nuo 90 procentilės yra diagnozuojamas antsvoris, nuo 97 procentilės – nutukimas.

Gydytojos teigimu, vaikams nutukimas gali ne tik sukelti tas pačias ligas, kaip ir suaugusiems – padidėjusį kraujospūdį, 2 tipo cukrinį diabetą, judėjimo-atramos funkcijų sutrikimą, kepenų suriebėjimą, onkologines ligas ir kt. Nutukę vaikai gali patirti įtampą dėl savo svorio, patyčias mokykloje ir artimoje aplinkoje, jie mažiau pasitiki savimi.

„Nutukimas vystosi ilgai. Reikia kuo anksčiau atkreipti dėmesį į didėjantį vaiko svorį ir pradėti keisti ne tik visos šeimos mitybą, bet ir fizinio aktyvumo įgūdžius“, – pabrėžia S. G. Rekuc Nikitina. Pokalbio metu ji ne kartą pakartojo – gyvenimo būdą turi keisti visa šeima.

„Visa šeima turi valgyti kartu, neskubėdama. Bent jau vakarieniaukime kartu su vaikais, būtinai kartu valgykime savaitgaliais. Paklauskime vaikų, ką jie valgė darželyje, mokykloje, per dieną, pratinkime valgyti daržovių ir vaisių. Pasirūpinkime vaiko miego kokybe ir trukme. Neužmirškime, kad maistas, ypač saldumynai, negali būti naudojami kaip vaiko paskatinimas už gerus darbus. Sportuokime, judėkime kartu su vaikais, bent jau eikime kartu pasivaikščioti“, – vardija S. G. Rekuc Nikitina.

Nepriekaištaukite vaikams dėl svorio

Pasak gydytojos, vaikų nutukimas nereikalauja medikamentinio gydymo. Labai dažnai pakanka pakeisti šeimos mitybos įpročius ir padidinti fizinį aktyvumą: eiti kartu su vaikais apsipirkti, pratinti rinktis sveiką maistą, neleisti valgyti žiūrint į ekranus.

„Stenkimės, kad vaikai turėtų galimybę pasirinkti ir spręsti, kokį sveiką maistą norėtų valgyti. Neverskime vaiko valgyti, jei jis nenori. Maistas turi būti estetiškai pateiktas, maisto porcijos mažos. Ir tėvai negali valgyti nesveikai, nes mes vaikams esame pavyzdys“, – sako BIOFIRST klinikos šeimos gydytoja.

Fizinį aktyvumą ji rekomenduoja pradėti nuo paprastų dalykų – vietoje lifto lipti laiptais, jei yra galimybė, į mokyklą eiti pėsčiomis, riboti laiką prie ekranų, eiti pasivaikščioti, važiuoti kartu dviračiu, riedučiais. Fizinis aktyvumas vaikams turi būti malonus, nekelti nerimo. Vaikas turėtų pats spręsti, kokią veiklą pasirinkti.

Taip pat gydytoja kalba apie saugios psichologinės aplinkos svarbą. Jei vaikas dėl svorio patyrė patyčias, reikia konsultuotis su psichologais ir jokiu būdu patiems nepriekaištauti vaikams dėl svorio.

„Turime labai palaikyti vaikus kovoje su antsvoriu. Padėkime jiems parinkti tinkamus rūbus, kurie mažins prikaitavimą ir nevaržys judesių. Priminkime ir skatinkime higienos įgūdžius, nes nutukę vaikai labai dažnai prakaituoja, jų oda turi polinkį į pašutimus“, – priduria S. G. Rekuc Nikitina.

Tai ką valgyti?

Nutukimą turintys vaikai turi valgyti kas 3-4 valandas. Pusryčiai valgomi praėjus 30 minučių po atsikėlimo, vakarienė – likus 3 valandoms iki miego.

Vaikams rekomenduojama per dieną suvalgyti iki 500 gramų daržovių, geriausia labai mažai termiškai apdorotų, iki 200 gramų vaisių, tik reiktų vengti bananų ir vynuogių. Žiemos metu vaisiai gali būti šaldyti, tačiau be pridėtinio cukraus, daržovės – raugintos arba šaldytos. Mėsa rekomenduojama liesa (kalakutiena, liesa veršiena, triušiena, vištiena be odos, žvėriena), virta arba troškinta. 2 kartus per savaitę rekomenduojama valgyti žuvų patiekalų.

„Angliavandeniai rekomenduojami tik pilno grūdo, košės – be pridėtinio cukraus, riebalai – augalinės kilmės, pieno produktai iki 2 proc. riebumo ir be pridėtinio cukraus – natūralus jogurtas, kefyras, pasukos, liesa varškė. Reiktų vengti fermentinio, pelėsinio sūrio. Maistą geriausia troškinti, kepti orkaitėje be pridėtinių riebalų, garinti, virti vandenyje“, – vardija S. G. Rekuc Nikitina.

Jeigu vaikai nori saldumynų, galima susitarti, kad jie bus valgomi 1 kartą per savaitę, tačiau po nedaug ir tik pagaminti laikantis sveikos mitybos principų.

„Nesakykime vaikams, kad jiems taikoma dieta, sakykime – sveika mityba. Neužmirškime pagirti vaiko už pastangas, pastebėkime net mažiausius mitybos pokyčius. Namuose negali būti saldumynų, užkandžių. Su nutukimu kovoti ir mitybą keisti turi visa šeima“, – pakartoja šeimos gydytoja.

Padėtų sprendimai, naudojami kovojant su rūkymu

Dr. L. Daugintytė-Petrušienė sako, kad kovai su nutukimo epidemija pasaulyje siūlomi ir jau taikomi įvairūs reguliaciniai ir mokestiniai sprendimai. Kai kurie iš jų sėkmingai naudojami sprendžiant kitas visuomenės sveikatos problemas, tokias kaip rūkymas.

„Vienas iš dažniausiai siūlomų sprendimų yra mokestis už cukraus turinčius produktus. Kai kurios šalys, pavyzdžiui, Meksika ir Didžioji Britanija, jau įvedė papildomus mokesčius saldiems gėrimams. Taip pat vyriausybės gali suteikti subsidijas sveikatai palankiems produktams, tokiems kaip vaisiai, daržovės, sveiki grūdai, žuvys ir kiti maisto produktai, turintiems mažai kalorijų ir daug maistinių medžiagų. Tai padėtų sumažinti šių produktų kainas ir padaryti juos labiau prieinamus“, – kalba gydytoja endokrinologė.

Jos teigimu, įpareigojus maisto pramonę naudoti aiškesnį ir suprantamesnį maisto produktų ženklinimą, pavyzdžiui, spalvotą ženklinimą, nurodantį, kiek produktas turi kalorijų, cukraus, druskos ar sočiųjų riebalų, vartotojai galėtų lengviau pasirinkti sveikesnius produktus.

„Griežtesni reikalavimai dėl maisto sudėties, pavyzdžiui, reikalavimas riboti pridėtinių cukrų, druskos ir sočiųjų riebalų kiekį, padėtų sumažinti nesveiko maisto poveikį sveikatai ir skatintų gamintojus mažinti kenksmingų komponentų kiekį produktuose. Kai kurioms šalims, pavyzdžiui, Jungtinei Karalystei, jau pavyko susitarti su maisto pramone dėl druskos, cukraus ir transriebalų kiekio mažinimo jų gaminiuose“, – pažymi dr. L. Daugintytė-Petrušienė.

Panašiai kaip kovojant su rūkymu, galima organizuoti informacines kampanijas ir šviesti visuomenę apie sveiką mitybą ir nutukimo riziką. Dr. L. Daugintytės-Petrušienės teigimu, svarbu, kad visi sprendimai būtų taikomi visapusiškai, apimant tiek valstybės, tiek pramonės, tiek vartotojų atsakomybę.