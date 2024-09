Odai senstant išlaikyti ją stangrią ir elastingą tampa vis didesnis iššūkis, o jos būklė vis labiau priklauso nuo gausybės faktorių: genetinių bei biologinių procesų, oro sąlygų ar ultravioletinių spindulių. Specialistės pataria, kokios priemonės padės išlaikyti odą gražią ir sveiką ir kaip kovoti su jos senėjimu.

Pasak REVÙ CLINIC gydytojos dermatovenerologės Paulinos Grušelionytės, sendama oda patiria daugybę struktūrinių ir funkcinių pokyčių, kuriuos lemia tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai.

Odą veikia gausybė faktorių: nuo lėtėjančio ląstelių atsinaujinimo iki oro taršos

Odos senėjimą lemiantys vidiniai veiksniai apima genetinius ir biologinius procesus, tokius kaip kolageno ir elastino gamybos sumažėjimas, fibroblastų funkcijos sutrikimas bei odos ląstelių atsinaujinimo lėtėjimas. Šie procesai turi įtakos dermos sluoksnio suplonėjimui, odos elastingumo praradimui, smulkių raukšlių ir suglebimo atsiradimui. Taip pat, anot dermatovenerologės, odoje mažėja ir hialurono rūgšties, todėl oda tampa mažiau drėgna ir stangri.

Kaip išorinius veiksnius, medikė įvardija ultravioletinius spindulius, kurie lemia kolageno skaidulų irimą ir elastozės procesą. Dėl to taip pat gali atsirasti raukšlių ir pigmentinių dėmių. Odai ne mažiau kenkia ir oro tarša, temperatūros svyravimai, rūkymas ir netinkama mityba.

„Temperatūros ir drėgmės svyravimai gali sutrikdyti odos barjerinę funkciją. Tai labai matyti šalies gyventojų veiduose, todėl šaltuoju periodu rekomenduoju rinktis priemones, apsaugančias nuo šalčio ir vėjo. Visus metus, net kai nebūna saulės, būtina naudoti plataus spektro SPF kremus, antioksidantų turinčius produktus ir drėkiklius“, – pataria P. Grušelionytė.

Drėkinimas padės išlaikyti odą stangrią

Drėkinimo ir apsaugos nuo saulės svarbą pabrėžia ir BENU Sveikos odos instituto ekspertė, kosmetologė Ramunė Uosienė.

„Populiariausias, drėkinimui skirtas ingredientas yra hialurono rūgštis, kuri drėkina odą tiek iš vidaus, tiek iš išorės, užpildo raukšleles. Be to, ji retai sukelia nepageidaujamas alergines reakcijas, yra gerai toleruojama“, – aiškina kosmetologė.

Norint, išsaugoti odos ilgaamžiškumą R. Uosienė siūlo naudoti peptidus, esą jie neturi jokios sąveikos su saule ir yra gerai toleruojami odos. Taip pat reiktų nepamiršti retinolio, rūgščių ir vitamino C.

„Tačiau visada įspėjame, jei norite naudoti retinolį, pasikonsultuokite vaistinėje, nes jis gali stipriai jautrinti odą. Retinolį reikėtų iš pradžių naudoti kartą per savaitę ir tik vakare. Be to, negalima jo maišyti su rūgštimis, nes jautri oda į šių priemonių maišymą gali sureaguoti neigiamai“, – aiškina specialistė.

Jei norima naudoti rūgštis, reikia atsižvelgti į odos tipą, nes ji turi būti neuždegiminė, nesudirgusi ir neparaudusi. Tačiau net ir jautriai odai tinka gliokonolaktonas ir laktobioninė rūgštis. Jeigu odą vargina senėjimo problemos, galima naudoti gliukolio rūgštį.

Salicilas, anot R. Uosienės, gerai valo nešvarumus, skverbiasi į riebalines liaukas, tačiau medikė siūlo naudoti ne salicilo spiritą, o tonikus ar prausiklius, kuriuose yra šio preparato. Azelaino rūgštis skiriama rožine sergantiems žmonėms, o pieno ir migdolų rūgštys turi antibakterinių savybių, dažnai jos yra naudojamas kaip priedai kitose sveikatinimosi priemonėse.

Gydytoja P. Grušelionytė pabrėžia, kad nereikėtų tikėti mitu, esą vitaminas C yra nevartotinas vasaros metu.

„Vitaminas C yra stiprus antioksidantas, kuris padeda apsaugoti odą nuo saulės žalos, todėl jis efektyviai veikia kartu su SPF apsauga“, – sako P. Grušelionytė

Anot medikės, kitas klaidingas teiginys, kad dimetikonas skatina spuogų atsiradimą. Šis polimeras yra naudojamas daugelyje odos priežiūros priemonių ir jis nesikaupia porose. Jo paskirtis yra sulaikyti drėgmę odoje ir suteikti glotnumo pojūtį, o jis puikiai tinka esant sausai odai, prie aknės gydymui paskirtų medikamentų, randeliams lyginti.

Senstančiai odai itin svarbus tinkamas valymas

BENU kosmetologė pažymi, kad siekiant pristabdyti odos senėjimą, yra labai svarbu ją tinkamai valyti. Pirmiausia, pasak pašnekovės, makiažas turi būti nuvalomas nešvarumus pašalinančiu miceliniu vandeniu.

„Seniau diskutuodavome, ar po micelinio vandens reikia prausiklio. Taip, jis yra reikalingas, nebent žmogus netoleruoja vandens. Būtų gerai naudoti jau parinktą pagal odos tipą prausiklį”, – aiškina specialistė.

Taip pat pašnekovės ragina nepamiršti drėkinti odos ir tam naudoti tonikus ir losjonus, kuriuos reikėtų pasirinkti pagal odos tipą. Paskui derėtų nepamiršti serumo, o jį užtepus, palaukti, kol pastarasis įsigers. Galiausiai sveikatinimosi procedūrą reiktų baigti užsitepant pagal odos tipą parinktu kremu. Taip pat nerekomenduojama po vasaros sezono atsisakyti kremo su SPF, o jį naudoti ir šaltuoju metų laiku.

