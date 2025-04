Siekdama supaprastinti ir pagreitinti paramos administravimo procesą bei mažinti biurokratinę naštą pieno gamintojams, Žemės ūkio ministerija pakeitė 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves administravimo taisykles.

Paramos skyrimo sąlygos ir reikalavimai pareiškėjams lieka tokie patys, kaip ir praėjusiais metais, tačiau, siekiant efektyvinti patikras vietoje, patikslinta jų organizavimo tvarka.

Pirmiausia, prailgintas įspėjimo apie patikrą vietoje laikas. Anksčiau pieno gamintojai, gavę pranešimą apie būsimą pieninių karvių patikrą vietoje, privalėjo per 48 valandas sudaryti tinkamas ir saugias sąlygas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) pareigūnams patikrai atlikti. Dabar pieno gamintojas tai padaryti privalės ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas.

Dar vienas pieno gamintojams aktualus pakeitimas: pareiškėjams atsiranda galimybė atlikti laikomų pieninių veislių karvių patikrą nuotoliniu būdu, naudojantis mobiliąja programėle „NMA Agro“.

Gavęs iš VMVT pranešimą apie galimybę atlikti patikrą nuotoliu, pieno gamintojas galės per 3 kalendorines dienas per programą „NMA Agro“ pateikti pieninių karvių nuotraukas ir VMVT prašomų dokumentų kopijas. Nuotraukose turės būti aiškiai matoma karvės spalva ir individualūs ženklinimo numeriai, nurodyti ant ausų įsagų. Jeigu pareiškėjas per 3 kalendorines dienas nepateiks visų reikiamų nuotraukų ar dokumentų, tuomet VMVT per 4 kalendorines dienas atliks patikrą vietoje.

Taisyklėse taip pat patikslintos nuostatos dėl sankcijų, jeigu valdos valdytojas ar partneris neleidžia atlikti patikros vietoje arba nesudaro tinkamų ir saugių sąlygų VMVT pareigūnams šiai patikrai atlikti.